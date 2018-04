UMTS licence v České republice

Teprve nedávno skončilo klání o třetí mobilní licenci a již nyní je jasné, že se během poměrně krátké doby bude bojovat o další licence. Tentokráte na UMTS, sítě třetí generace. (Nevíte, co je to UMTS? UMTS - Bezdrátové telekomunikační sítě na konci 20tého století ).

O nich jsme až doposud slýchávali především v souvislosti se zahraničím, kde se firmy o UMTS licence již ucházejí. Nicméně Českou republiku čeká UMTS tendr taky a ministerstvo dopravy a spojů tentokráte vypadá bráti situaci vážně. V předstihu vydalo dokument o zavedení telekomunikačního systému UMTS, jímž chce vyvolat diskusi na toto téma.

Pohovořme tedy o základních faktech. Především UMTS licence v současné době nejsou volné, používají se pro MMDS, tedy bezdrátový přenos signálu kabelové televize. Jistě si pamatuje prázdninový poplach, když se KabelNet rozhodl zakódovat MMDS vysílání a tím se obrovské množství pirátských antén na odchytávání signálu MMDS stalo nepoužitelným, než nějací šikulové vymysleli dekoder. Tak to je MMDS - paradoxem samozřejmě je, že pro přenos kabelové televize se používá radiový signál, ale to je spíše slovíčkaření, stejně by se dalo přemýšlet nad tím, jak může SPT Telecom být operátorem pevné telefonní sítě, když v Praze používá i bezdrátový systém Hughes AirReach.

Důležité také je, že licence pro MMDS vyprší koncem roku 2000 a ČTÚ již oznámilo, že se počítá s prodloužením této licence. Spektrum UMTS by mělo být volné v roce 2002.

Do toho přichází materiál ministestva dopravy a spojů, který konstatuje, že o způsobu udělení licence UMTS se rozhodne do konce roku 2000 a lze tedy z předešlých zkušeností předpokládat, že o operátorovi UMTS licencí by se mělo rozhodnout do konce roku 2001, tedy tak, aby operátor mohl počítat s uvolněným frekvenčním spektrem a spustit svoji síť od roku 2002.

Jak je tomu v zemích EU? Systém přidělování licencí má být hotov v zemích EU do 1.1.2000 s možným odkladem až o 12 měsíců. UMTS sítě mají být zavedeny do provozu nejpozději k 1.1.2002. Nás to může a nemusí zajímat - do EU se v té době zřejmě ještě nedostaneme, nicméně by bylo velmi vhodné, kdybychom se drželi toho, co země EU považují za rozumné. Lze tedy i z tohoto důvodu očekávat termín roku 2002 za reálný pro zavedení UMTS do ČR.

Kdo by měl dostat UMTS licenci?

Dobrá otázka - návrh MDS předpokládá varianty, kdy licenci dostane:

1. Udělení jediné licence provozovateli UMTS výběrovým řízením nebo aukcí (2x15 MHz +5 MHz) s vyloučením provozovatelů GSM. 2. Udělení tří licencí provozovatelům GSM (každému 2x10 MHz + 5 MHz). 3. Udělení jedné až tří licencí výběrovým řízením nebo aukcí bez vyloučení stávajících provozovatelů GSM (každému 2x10 MHz + 5 MHz). 4. Kombinace výše uvedených návrhů s tím, že nejprve bude udělena licence jednomu provozovateli UMTS (podle bodu 1. shora a s časovým odstupem (např. 12 měsíců) provozovatelům GSM (podle bodu 3. shora).

Asi nejvíce průchozí bude v případě ČR varianta číslo 3. a 4. - o UMTS licenci budou mít stávající operátoři nepochybně zájem a je těžko představitelné, že by svůj požadavek na její udělení neprosadili. Je ale možné, že bude prosazen bod 4, kdy licenci získají stávající GSM operátoři a jeden nový zájemce - tento postup je ostatně ve světě obvyklý.

To je zatím vše, co lze o českém UMTS fakticky říci. Materiál také obsahuje 11 otázek k veřejné diskusi, i my na ně budeme reagovat a pokusíme se vytvořit a obhájit stanovisko k nim. Celý materiál včetně otázek k diskusi si můžete stáhnout zde jako dokument ve formátu Doc - Word. Materiál MDS k UMTS z 26.11.1999.