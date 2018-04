UMTS - licence i pro čtvrtého operátora?

Před několika týdny ČTÚ zveřejnilo draft podmínek pro udílení licencí na mobilní sítě třetí generace UMTS. Součástí tohoto draftu bylo nejenom vyhodnocení připomínek odborné veřejnosti, ale především presentace návrhu zásad licenčních podmínek pro UMTS licence, jež by měl sloužit jako podklad pro jednání vlády.

Proti návrhu ČTÚ se ovšem zdvihla vlna nevole; především vyhodnocení připomínek je často napadáno. Stojí totiž za povšimnutí, že připomínky zaslaly především firmy, jež nemají zájem na udělení čtvrté licence: EuroTel, RadioMobil a Český Mobil mají samozřejmě na rozšíření konkurence jen minimální zájem, stejně tak Český Telecom, jemuž EuroTel tvoří podstatnou část příjmů a podobně i hlavní dodavatelé stávajících operátorů jako Motorola, Siemens a Ericsson. Počet firem, které se vyjádřily negativně k otázce udělení čtvrté licence a které jsou zainteresovány na stávajícím stavu je totožný a tak se zamítavé stanovisko ČTÚ k udělení čtvrté licence nezdá být založeno na příliš pevných základech v okamžiku, kdy se ČTÚ odvolává právě na výsledky připomínkového řízení.

Co bude směrodatné, je názor vlády a její představitelé, jmenovitě ministr Mertlík a mluvčí Mládek se již dali slyšet, že myšlenka udělení čtvrté licence se jim velmi zamlouvá. Není se čemu divit - licence UMTS se všude staly vítaným přilepšením státního rozpočtu a jen v Británii se zisk z UMTS licencí vyšplhal ke čtyřiceti miliardám liber. Lze tedy očekávat, že i v České republice by se příjem z aukce čtyř licencí mohl vyšplhat ke čtyřiceti miliardám, tentokráte korun. To není tak málo, ministr financí by jistě podobný příspěvek v čase sanace českých bank jen přivítal. Vláda má přitom po ruce většinu argumentů pro prosazení aukčního systému na čtyři licence.

Především téměř všude v Evropě, ale dokonce i na Slovensku se přijal princip udělení nové mobilní licence, tedy zpravidla čtvrté či páté. Také aukční systém, nebo aukce kombinovaná spožadavkem na splnění určitých podmínek se všude v Evropě setkal s kladným ohlasem. Není se čemu divit: aukční systém je nejméně náchylný ke korupci a po poměrně skandálním průběhu třetí GSM licence by si i česká vláda možná ráda na chvíli od neprůhledných tendrů odpočinula a panu Šloufovi v té době již kandidatura do senátu bude lhostejná. Také z opozice, zejména z protelekomunikačně laděné Unie svobody znějí hlasy pro udělení čtvrté licence a aukční prodej s nutností projít zahřívacím kolem splnění určitých podmínek.

Oproti tomu ODS, která má telekomunikace tradičně v nemilosti (nebo v neznalosti) má ke čtvrté licenci a aukčnímu systému své výhrady. Nic ale není tak jednoduché, jak se zdá. Ačkoliv aukce přinesly v cizině gigantické zisky, tyto zisky jsou na papíře a splatnost několikamiliardových licenčních poplatků se počítá v průběhu roku. Jenže zkušenosti varují, již nyní se uzývají hlasy, že ziskovost těchto licencí se ztrácí v dvacetiletém horizontu. To investoři UMTS sítí nesou značně nelibě a jejich nadšení pro UMTS rychle opadá s úměrou přímou výší aukčních dluhů.

Podobná situace se již vyskytla v USA, kdy v aukci předražené licence na metropolitní mobilní sítě nebyli někteří vydražitelé schopni ve stanovené lhůtě zaplatit a licence jim byly odebrány. To by nebylo až tak tragické, ale o odebrané licence již nebyl zdaleka takový zájem díky vystřízlivění investorů a následná další dražba přinesla podstatně méně. Tím celá oddysea neskončila. Firmy, které za licence zaplatily původní ceny protestovaly proti tomu, že kvůli cenovému rozdílu v platbě za licence jsou bez svého zavinění v konkurenčním boji znevýhodněni a soudy jim nakonec daly za pravdu. Původně vysoká cena za licenci se výrazně snížila a tím také státní příjem z udělených licencí.

Podobnou cestou se nakonec možná vydají přemrštěné ceny UMTS licencí v Británii, Německu a v dalších státech, kdy vydražitelé jednoduše odmítnou zaplatit horentní sumy a státu nezbude, než částky snížit. I v takovém případě by zisk z dražby licencí a z pohodlí jejich transparentnosti byl velmi zajímavý a je tedy pravděpodobné, že vláda na svém zářjovém zasedání přijme myšlenku udělení čtyř licencí metodou dražby s povinností splnit jisté penzum podmínek. Podpora části opozice se zdábýt zajištěna a jediný problém může způsobit již jen koaliční ODS. Také pozice ĆTÚ k UMTS tendru se zdá být dlouhodobě neudržitelná - přehlédnutí toho, že mezi vyhodnocovanými připomínkami jsou v největší míře zastoupeny firmy mající zájem na nerozšiřování počtu operátorů je věc takřka trestuhodná. Budeme tedy mít čtyři operátory UMTS licencí? Na tuto otázku zatím nikdo nezná definitivní odpověď.