UMTS, GPRS a Wi-Fi v jednom balíčku?

Konference eTime pořádaná časopisem Convergence a Computerworld probíhala od pondělka ve smíchovském hotelu Anděl´s. Zúčastnili jsme se jednoho z dopoledních bloků zaměřeného na technologie pro mobilní kancelář.

Pořadatelé za sebe poskládali pět přednášek, ve kterých se řečníci pokoušeli předvést možnosti ve využívání mobilních technologií v provozu kanceláře.

První dvě přednášky se nesly v duchu wifi a jeho pronikání do menších měst a především v další bázi vývoje zabezpečení wifi. Jak Gerhart Kafka, tak Jiří Tesař, se po úvodu do technologie, soustředili na bezpečnost - do současné doby trochu opomíjenou oblast této nadějné technologie.

Kafka ještě k tomu přidal nové informace o tom, jak využívají wifi letecké společnosti. "Dvanáct velkých leteckých společností v čele s Lufthansou spolupracují s firmou Boeing, která poskytuje ve svých letounech pokrytí wifi sítí," vysvětloval Kafka. Kromě toho prý Lufthansa nabízí wifi internet i v nižších cenových třídách, než je bussines class. "Výhodou této technologie je i to, že můžete přes wifi headset klidně i telefonovat a nevztahují se na to klasické mobilní tarify," připomněl Kafka.

Další přednášející, Jiří Hájek z T-Mobile, se prezentoval přehledem nehlasových služeb. Ve své přednášce vysvětlil, že podíl nehlasových služeb už dělá u T-Mobile 22% a stále roste. Tento trend vede k novým nabídkám operátorů a v blízké době můžeme podle Hájka čekat uzavírání smluv operátorů s hudebními vydavatelstvími. "Pro hudební vydavatelství jsme výhodní partneři, protože písničky dokážeme zpoplatnit a ochránit autorská práva," vysvětlil Hájek.

Zmínil se také o plánovaném přechodu na sítě 3G. Praha by od prvního ledna 2006 měla být pokryta z 90 % sítí UMTS a filozofií T-Mobile je co nejjednodušší využívání možností těchto technologií. "Chtěli bychom, aby naši uživatelé mohli využívat UMTS, GPRS a WIFI tak, že nepoznají přechod mezi jednotlivými typy připojení. K tomu ale napřed potřebujeme telefony, které zvládají všechny tři technologie najednou, a budeme muset vytvořit nový systém placení těchto služeb," nastínil budoucnost Hájek.

Po exkurzi do budoucnosti se před plátno postavil Václav Kraus ze Sun Microsystems, a odprezentoval možnosti aplikací pro mobilní zařízení. Vysvětlil výhody a nevýhody vzdáleného přístupu prostřednictvím "tenkého" a "tlustého" klienta. Na závěr své prezentace popsal situaci v Rakousku, kde je již možné používat telefonní seznam na serveru operátora a odpadají tak například problémy s kontakty při ztrátě telefonu.

Perličkou na závěr dopoledního programu byl Lars Froesslund z TietoEnator. Tento zkušený manager z oblasti IT a mobilní komunikace předvedl svou show opravdu dokonale. Jeho téma "Mobilní platby" nepostrádalo kontext a celý systém mikro a makroplateb byl předveden na mnoha případech. Jednou z nejzajímavějších částí jeho přednášky byla aktivita firem T-Mobile, Orange, Vodafone a Telefonica Móviles, které propagují fenomén mobilních platem Simpay. Celý systém je již v posledních fázích vývoje a podle Froesslunda by měl být spuštěn během příštího roku.