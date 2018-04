UMTS Eurotelu: Videohovor za jednu korunu

Eurotel spustí komerční provoz své UMTS sítě prvního prosince letošního roku. Nová síť je založena nejen na přenosu dat, ale i hlasu, obrazu a kvalitních multimediálních službách v reálném čase.

Součástí je také mezinárodní konektivita v téměř 40 zemích po celém světě a nabídka atraktivních mobilních telefonů a datových karet nové generace, kompatibilních se sítěmi UMTS a GSM. Při spuštění sítě UMTS Eurotel spolupracuje vedle Nokie, která je dodavatelem síťové infrastruktury UMTS, i se společností Ericsson.

Stane se tak více než rok před termínem, ke kterému se Eurotel zavázal při nákupu licence na provoz sítě UMTS. Obyvatelé České republiky tak budou ještě letos moci využívat stejných výhod, jako již více než 30 miliónů lidí v téměř 40 zemích světa.

Eurotel Video volání je základní službou nové sítě Eurotelu. Od prosince se budete moci nejen slyšet, ale i vidět. Díky systému dvou fotokamer, kterými jsou vybaveny všechny UMTS mobilní telefony, nabízí tato služba mnoho podob využití, pro které se vžilo souhrnné označení „See What I See“.

K čemu všemu jde využít UMTS mobil?

Zkušenosti se zemí, kde je síť UMTS již v provozu, ukazují, že lidé UMTS telefony nepoužívají jen ke klasické telefonní komunikaci, ale i jako zmenšené kamery. V zahraničí se videohovory využívají i ke komunikaci nemocných s lékařem. Zajímavé řešení telefonní komunikace představuje tato služba také pro uživatele s postižením sluchu. - více zde...

Vedle možnosti videotelefonování mezi mobilními telefony bude nabízena i služba Eurotel Web video volání, která umožňuje videohovor také mezi mobilním telefonem a počítačem. Volající i příjemce hovoru budou mít vždy na výběr, zdali uskutečnit videohovor nebo využít jen hlasového spojení.

Kolik to bude stát? Videohovor za korunu?

Operátor mírně pozapomněl zveřejnit cenovou nabídku a omezil se jen na obecné informace. Podrobné ceny zveřejní Eurotel až v okamžiku spuštění. V počátku by měla stát jedna minuta videohovoru jednu korunu. Systém cen by měl být rozdělený klasicky jako tarify. Buď za paušál a nebo samostatné platby za jednotlivé služby. Podle operátora se ale nebude se platit podle objemu přenesených dat.

Rozšiřují se multimediální služby

Nová dimenze sítě UMTS také umožní zdokonalit a rozšířit stávající nabídku multimediálních služeb a aplikací informačně zábavného portálu Eurotel Live!, především stahování videa či hudby. Služby Eurotel Jukebox a Eurotel Video zákazníkům nabídnou stahování oblíbených písní v nejlepší kvalitě či sledování aktuálního vysílání hudební stanice TV Óčko. - více zde...

Ze svého UMTS telefonu budou mít zákazníci také vždy přehled o aktuálním stavu dopravního provozu. Služba Eurotel on-line dopravní kamery přenáší obraz snímaný dopravními kamerami, které monitorují provoz na silnicích a křižovatkách, do mobilních telefonů zákazníků. Služba bude nabízena nejprve v Praze, postupem času bude rozšířena o dopravní kamerový systém dalších měst v České republice. - více zde...

Mobilní telefony a datové karty

Jak probíhala tisková konference? Průběh tiskové konference jsme pro vás připravovali v rámci našeho Invexového zpravodajství. Průběh konference najdete na této adrese

Služby UMTS budou moci využívat všichni zákazníci Eurotelu bez nutnosti speciální aktivace. Vstupenkou do světa UMTS je tedy jen mobilní telefon podporující UMTS a SIM karta od Eurotelu. Již dnes Eurotel nabízí mobilní telefony, které komunikují jak v síti GSM tak, i v síti UMTS. Sony Ericsson K600i lze pořídit již od jedné koruny.

Nokia N70, který ve své nabídce má pouze Eurotel, a pořídit ho můžete už od necelých třech tisíc korun. V průběhu měsíce listopadu se nabídka mobilních telefonů nové generace rozšíří i o model Samsung Z300. Podle Eurotelu se výběr UMTS telefonů brzy vyrovná nabídce GSM telefonů. Součástí nabídky je i datová karta PCMCIA Merlin U630 od firmy Novatel Wireless již od 995 korun.



Sony Ericsson K60i0, Nokia N70

Pokrytí se bude rozšiřovat postupně

Co se dělo kolem UMTS? Operátoři Eurotel a T-Mobile koupili licence pro UMTS od státu v roce 2001 dohromady za 7,4 miliardy korun a podmínky jim ukládají sítě spustit nejpozději v lednu 2007. Původně licence počítaly se zavedením služeb již na počátku letošního roku, termín byl ale kvůli pomalému rozvoji služby ve světě dvakrát o rok prodloužen. Oskar letos za licenci zaplatil dvě miliardy korun a síť musí spustit v lednu 2008.

Ještě v letošním roce bude signálem sítě UMTS pokryto území Prahy a oblast centra Brna. V příštím roce Eurotel rozšíří signál také do dalších měst České republiky. Při rozšiřování pokrytí bude Eurotel postupovat od větších měst k těm menším a od hustě osídlených lokalit k lokalitám s menší hustotou zalidnění.

Pokrývání bude po Praze pokračovat v následujících městech - Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Olomouc, Ústí nad Labem, Pardubice, Karlovy Vary, Teplice, Most, Kladno, Zlín.

Během příštích dvou let Eurotel plánuje pokrýt více než 50 % české populace. Samozřejmostí bude i široká mezinárodní konektivita a roaming. Zákazníci Eurotelu budou moci využívat UMTS služeb při svých cestách v téměř 40 zemích po celém světě.

Jak to bude s rychlostí dat?

Maximální rychlost datového přenosu bude v síti UMTS zpočátku dosahovat 384 kbit/s. Počátkem příštího roku chce operátor tuto rychlost zvýšit spuštěním technologie HSDPA až na 1,8 Mbit/s. - více zde...

Během dalších dvou let se tato rychlost postupně zvýší až na 14,4 Mbit/s. Díky kombinaci s technologií CDMA2000 1xEV-DO, kterou v tento okamžik využívá již 56 tisíc zákazníků, Eurotel zpřístupní vysokorychlostní mobilní datovou komunikaci více než 80 procentům populace v České republice.



Odezva od serveru u rychlých dat Eurotelu

Co bude dál?

Konkurence nespí. T-Mobile představil svou rychlou 3G datovou síť minulý týden. Ta by měla do konce roku fungovat jenom v Praze a průměrná rychlost by se měla pohybovat kolem 800 kbps. Ani růžový operátor netrpí falešnou skromností. „Internet 4G může svým výkonem nahradit internet přes pevnou linku,“ řekl na tiskové konferenci ředitel T-Mobile Roland Mahler. - více zde...

Oskar zatím testuje. "Technologii sítě třetí generace představíme v momentu, kdy budeme mít připraven obsah, produkty a služby, které budou moci zákazníci okamžitě používat. Předpokládáme, že technologii představíme nejdříve v průběhu příštího roku," řekl nám Petr Šindler z Oskaru.