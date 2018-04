UMTS díl II. – Uzlové body a architektura systému

Systémy druhé generace jsou primárně zaměřeny na přenos hlasu, zatímco 3G je celé o vysokorychlostním přenosu dat. Původní myšlenkou UMTS bylo nabídnout tuto službu tam, kde se koncentrují potenciální UMTS uživatelé, tedy ve velkých městech a v hustě obydlených oblastech. Například ve Švédsku, které je celoplošně pokryto sítí GSM/GPRS, se staví jen malé ostrůvky UMTS pokrývající jen největší švédská města. S malými modifikacemi by takový model měl, alespoň zpočátku po zavedení UMTS, fungovat v celé Evropě, tedy i v ČR. Zatím se tedy nepočítá s výstavbou žádné čistě samotné UMTS sítě (snad kromě těch pro účely testování a dalšího vývoje), i když taková možnost samozřejmě v praxi existuje.

Pointou v posunu k systémům třetí generace je poskytnout uživatelům vysokorychlostní přístup k bezdrátovým multimediálním a jiným datovým službám. Vezmeme-li toto v úvahu, je třeba si uvědomit, že trh s bezdrátovým přenosem dat je v dnešní době stále v plenkách: mezi uživateli je penetrace bezdrátových služeb stále menší než 3 procenta (SMS v tom nejsou zahrnuty). Systémy druhé generace jsou okruhově orientované sítě a nesplňují požadavky pro UMTS. Oproti tomu existuje relativně malý krok od GPRS k UMTS.

A protože standard GSM nabízí solidní základ pro UMTS Core Network (ať už se jedná o rozvinutou GSM síť nebo nově vybudovanou UMTS síť), nejjednodušší, nejrychlejší a nejméně nákladnou cestou k UMTS je implementace do stávajících GSM/GPRS sítí. Pojďme si tedy připomenout základy architektury sítě GSM a představit architekturu GPRS ještě předtím, než bude řeč o architektuře UMTS.

Systém GSM se skládá ze dvou hlavních částí – Radio Access Network (RAN) a Core Network (CN). Radio Access Network je ta část, která zajišťuje připojení uživatele do CN a obstarává rádiový přenos. RAN v sobě zahrnuje Base Station System (BSS), tedy systém základnových stanic. Ten se dále skládá z fyzických komponentů - Base Station Controller (BSC) a Base Station (BS). BS můžete znát taktéž pod názvy BTS (Base Transceiver Station), RBS (Radio Base Station), anebo prostě a jednoduše základnová stanice. Architektura a způsob fungování BSS je nám všem dobře známý, i když si to nemusíme přímo uvědomovat: Telefon – základnová stanice – BSC – MSC. Rádiový signál v tomto řetězu probíhá oběma směry. Core Network poskytuje podporu vlastností sítě a poskytovaných telekomunikačních služeb a dále pak přístup do pevných sítí a jiných PLMN (Public Land Mobile Network – mobilní sítě). Hlavními komponenty CN jsou Mobile Switching Centre (MSC) a k němu patřící Home Location Register (HLR), Visitor Location Register (VLR), Equipment Identity Register (EIR) a GatewayMSC (GMSC). Core Network v GSM je doména, ve které se přenášejí okruhově spojená data. Pokud někoho architektura sítí GSM zajímá detailně, odkazuji tímto na články k této tématice, které již na MobilServeru vyšly.

Využití GSM jako Core Network pro poskytování bezdrátových služeb třetí generace přestavuje přínos pro všechny: operátoři stávajících sítí GSM tím ochrání své investice, zajistí se největší možný počet zákazníků od prvního dne provozu a pomůže to rozvoji další konkurence mezi dodavateli služeb.

General Packet Radio Service poskytne uživatelům přístup k internetu a intranetu z mobilního terminálu. Dá se tedy říci, že GPRS dělá internet mobilním. Uživatelé mohou být (a zůstat) připojeni bez toho, aby neustále okupovali specifický rádiový kanál. Každý tento kanál je využíván společně několika uživateli a je fyzicky použit pouze ve chvíli příjímání či odeslání datových paketů. Přidáním domény GPRS do sítě GSM tedy vzniká možnost přenosu okruhově i paketově spojovaných dat, a proto se z této GSM/GPRS domény stal základ pro UMTS Core Network. GPRS zajistí možnost paketového spojení typu end-to-end (směrem od mobilního terminálu), a tím se výrazně zlepší datové služby v GSM. Uskutečnění spojení je téměř okamžité a uživatelé platí na základě objemu přenesených dat, nikoli tedy za dobu připojení. GPRS nevyžaduje žádné připojení typu end-to-end a pouze využívá síťové prostředky a pásmo v době uskutečnění datového přenosu. Tímto dochází k extrémně výkonnému použití volného rádiového pásma jeho sdílení mnoha uživateli. GPRS podporuje všechny nejpoužívanější a nejrozšířenější protokoly pro datovou komunikaci, včetně IP protokolu, takže s GPRS mobilním terminálem je možné spojit se s jakýmkoliv datovým pramenem odkudkoli na světě.

Takže co se musí stát v jádru sítě GSM pro to, aby bylo možné uskutečnit přechod ke GPRS a nakonec i k UMTS?

Ve srovnání s výstavbou kompletně nového komunikačního systému, implementace GSM/UMTS infrastruktury založené na stávajících sítích GSM bude relativně rychlou záležitostí. Posunem k sítím GMS/GPRS se další přechod ještě více usnadní. I přesto, že pro GPRS je v sítích GSM potřeba zavést nové funkce, s novým typem spojení k externím sítím orientovaným na paketová data je GPRS logickým prodloužením GSM. Taktéž posun k GSM/UMTS bude pouze prodloužením rozvinuté sítě GSM.

GPRS je implementováno poměrně jednoduchým způsobem: přidají se nové uzlové body pro paketová data a zdokonalí se existující uzlové body tak, aby umožnily směrovací cestu pro paketová data mezi bezdrátovým terminálem a uzlem přenosové brány. Uzel přenosové brány umožní spolupráci s externími sítěmi paketových dat pro přístup například k internetu, intranetu a databázím.

Detailním popisem UTRANu se budeme zabývat v jednom z pokračování tohoto seriálu o UMTS.

GSM/UMTS základnová stanice

V realitě výstavby sítě UMTS a její implementace do stávající sítě GSM by bylo ideální, kdyby se daly využít všechny stávající základnové stanice tak, že by se do nich jednoduše nainstalovaly UMTS komponenty – UMTS BTS, anténní RF systém a nové přenosové zařízení. Jenže tak jednoduché to samozřejmě nebude, a to z několika důvodů. V sítích UMTS je možno přepoužívat frekvence bez toho, aby docházelo ke škodlivému rušení mezi buňkami, což je v sítích GSM nemyslitelné. Dále se tyto systémy liší ve frekvenčním pásmu, jež využívají, a navíc využívají jiných přístupových metod pro své rádiové sítě. To znamená, že z hlediska plánování sítě – pokrytí signálem, kapacity a následná optimalizace, bude možné využít pouze zlomek ze dnes existujících základnových stanic GSM. Detailním popisem využití sítí GSM pro UMTS z hlediska výstavby se budeme zabývat v jednom z dalších dílů tohoto seriálu o UMTS. Tam, kde operátoři budou moci použít základnové stanice GSM pro instalaci UMTS, bude taková GSM/UMTS základnová stanice vypadat víceméně dle následujícího modelu.

Co dál?