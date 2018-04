UMTS dá prý operátorům vydělat přes bilion dolarů

Ve světle posledního vývoje světové ekonomiky a zpomalení stavby sítí se stále více odborníků i obyčejných uživatelů začíná bát o budoucnost sítí třetí generace. Proto se UMTS Forum, organizace operátorů, výrobců a dalších firem, kterých se třetí generace týká, rozhodlo udělat si ve věci jasno. Výsledný materiál hovoří o tom, že zpomalení při zavádění UMTS je sice zřejmé, ale naštěstí ne dlouhodobé. Pochyby o výhodnosti tohoto obchodu zasouvá do pozadí předpoklad, že do roku 2010 dají sítě třetí generace operátorům a provozovatelům obsahu vydělat přes bilion dolarů. Většinu těchto příjmů však musejí firmy očekávat až v druhé polovině dekády.

Jedenácté září - krátkodobá brzda



UMTS Forum se ve svém materiálu z velké části zabývá vlivem událostí z 11. září loňského roku na trh bezdrátových telekomunikací. Jak se po počátečním prudkém poklesu ukázalo, světová ekonomika je schopna se opět vzchopit. S telekomunikacemi, které byly ve špatném stavu již před zářijovými útoky, je to stejné. Pochopitelně, firmy z oblasti mobilních telefonů se vyhnuly prudkým propadům, jaké postihly například aerolinky nebo výrobce letadel. Především v Evropě nebyl vliv útoků na trh zdaleka tak velký, jak se v první chvíli předpokládalo. Potvrzuje to i tvrzení Evropské komise z 28. ledna 2002. Evropské telekomunikace tedy nyní nejsou ve větších problémech, než byly před 11. zářím 2001.

V závěrech studie se jasně hovoří o tom, že vliv útoků a následný pokles ekonomiky mají pouze krátkodobý vliv na rozvoj 3G. To je ostatně vidět na prohlášení operátorů, kteří povětšinou posouvají předpokládané spuštění svých UMTS sítí z roku 2002 o rok až dva později. Méně rozvinuté státy pak mohou počítat s komerčním spuštěním UMTS možná až v roce 2006-2007. Toto zdržení se odrazí ve výnosech operátorů, které by měly být oproti předchozím předpokladům v roce 2004 o 10 miliard dolarů (17%) nižší. V dlouhodobém výhledu však činí tato suma zanedbatelnou část výnosů.

Za zpomalení výstavby může momentální nedostatek financí v rukou operátorů. Rychlost prací na nových sítích tedy závisí především na dostatku prostředků, zpomalení z důvodu nedokonalé infrastruktury již opadává. Testy již byly provedeny a nyní se staví „na jistotu“. Do konce roku 2002 by se také měl vyřešit problém s nedostatkem telefonů pro sítě třetí generace. Již dnes jsou výrobci (především NEC a Matsushita) schopni pokrýt požadavky několika málo operátorů, kteří již sítě provozují.

Důležité jsou služby



Jak je známo, sítě třetí generace, to jsou především datové služby. Právě ty jsou totiž v 3G znatelně dokonalejší nežli v sítích druhé generace. Jak výrazný podíl na trhu mobilní komunikace budou mít v roce 2010 datové služby, ukazuje následující graf.



Zdroj: UMTS Forum

Podle odhadů UMTS Fora zaplatí uživatelé na celém světě v roce 2010 za služby 3G sítí 320 miliard dolarů. Z toho by datové služby měly tvořit téměř 73 procent (233 miliard USD). Poměr dosti rozdílný oproti dnešku, kdy datové služby přinášejí mobilním operátorům méně než jedno procento zisku.

Jenže aby mohla být v roce 2010 pro operátory a provozovatele dalších služeb situace takto růžová, je třeba nejdříve nabídnout uživatelům dostatek užitečných funkcí. Zatímco od mobilních telefonů druhé generace lidé chtějí především jen telefonování a posílání SMS, od nových přístrojů a sítí budou všichni požadovat více. Rychlý přenos dat totiž není ničím, když neexistují služby, pro které by bylo možné ho prakticky využít. Podle závěrů UMTS Fora by se měl dostatek komerčně nabízených služeb objevit v rozvinutých zemích zhruba v roce 2005. Doba mezi spuštěním sítě (2003) a nástupem služeb bude sloužit především pro vývoj a testování funkcí.

Zákazníci budou. Ale kolik?



Kvůli zpomalení při výstavbě sítí třetí generace muselo UMTS Forum také změnit své odhady týkající se počtu zákazníků využívajících služeb UMTS. Závěr, že v roce 2010 by měli uživatelé 3G tvořit necelých 30% zákazníků mobilních operátorů, se oproti předchozím předpovědím příliš nemění. Ovšem křivka naznačující růst počtu zákazníků se na začátku (v letech 2001-2003) výrazně zploštila.



Zdroj: UMTS Forum

A na co se mohou uživatelé těšit? Podle slov odborníků z UMTS Fora by již v průběhu roku 2002 měly být ve spuštěných sítích přístupné služby zasílání vyžádaných informací a připojení k internetu i intranetu. To ovšem není nic nového, takové služby nabízí i GSM. Rok 2003 však již přinese zajímavější nabídku, tvořenou lokalizačními službami a multimediálními zprávami obsahujícími i video. V dalších dvou letech pak postupně uvítáme možnost hovoru a současného přenosu dat, což nakonec vyústí v klasickou videotelefonii. Na tu si však my, zákazníci z méně rozvinuté země, budeme muset nejspíš počkat až do roku 2007. Tak to alespoň vidí UMTS Forum.