UMTS: Čím lepší technologie, tím více problémů

Nové technologie sítí mobilních telefonů znamenají v každém případě nemálo změn. Zákazníci si dobře uvědomují zvláště ty, které se týkají přímo funkcí a používání přístroje. Nové schopnosti telefonů je možné využít jen v případě, že se je naučíme ovládat a využívat. Další funkce vyžadují složitější software, který může ovlivnit i chybovost přístroje. Pokud se skutečně objeví problémy, zákazník výrobce telefonu rychle zavrhne. A to nejsou jediné potíže, které čekají na výrobce telefonů a infrastruktury. Nové generace sítí v podobě GPRS a v blízké budoucnosti také UMTS znamenají také znatelné potíže. Je to první předzvěst bouře změn.

Telefony

Proměna terminálů z prostých přístrojů pro hlasový přenos, které až donedávna suverénně dominovaly GSM sítím, na terminály pracující z velké části s daty, znamená pro výrobce nemalé problémy. Největší změnou je přechod na datové služby založené na znatelně složitější technologii paketového přenosu, jež je základem technologie GPRS a bude použita i v sítích třetí generace. Větší komplexnost terminálů ovšem nezpůsobí jen jiný způsob přenosu dat, ale také práce s nimi. Již na pouhé implementaci WAPu se ukázalo, kolik potíží může požadavek na práci s daty přinést při vývoji mobilního telefonu. Například první WAPový telefon Nokia 7110 byl prvním přístrojem této značky, který trpěl problémy se stabilitou softwaru. Přechod na GPRS telefony je ještě složitější.

Za všemi výše zmíněnými obtížemi stojí nesrovnatelně vyšší požadavky na softwarové vybavení mobilu. Oproti obyčejným GSM telefonům obsahují GPRS modely až desetinásobné množství softwaru. Ten musí obsluhovat nemálo nejrůznějších funkcí a šance na „zamrznutí“ systému, tak dobře známé z osobních počítačů, se tak znatelně zvyšují.

S příchodem třetí generace mobilních sítí se pak požadavky na schopnosti terminálů ještě zvýší. Již dnes je dobře vidět snaha o vývoj modelů, které spojují mobilní telefon s kapesním počítačem. V budoucnu se bude v bezdrátové komunikaci prosazovat přenos dat stále více. S tím půjde ruku v ruce rozvoj nejrůznějších služeb, které vyžadují další funkce v telefonu. Většina výrobců již dnes pochopila, že zkušenost může ve vývoji pomoci nejvíce a proto se snaží spolupracovat s některým ze zavedených výrobců kapesních počítačů.

Nakonec je také třeba myslet na to, kolik bude výroba takového komplexního přenosného terminálu stát. V dnešních dnech tvoří 70% prodeje mobilů levné low-endové modely. Cena přístrojů pro nové generace sítí ovšem dosáhne, alespoň v prvních dvou až třech letech, nejméně dvojnásobku ceny dnešních drahých modelů. Kolik lidí si takové drahé vybavení koupí?

Dobrým příkladem těžkého a nakonec i neúspěšného vývoje mobilního telefonu je Ericsson T36. Dlouho očekávaný přístroj, který sliboval nabídnout nejrůznější funkce, nakonec Ericsson ani neuvedl na trh a celý projekt stornoval.

Pozitivním ukazatelem je touha lidí po nových telefonech. Již v příštím roce by koupě nového telefonu jako náhrady za zastaralý model měla převážit nad nákupy prvních mobilů. V roce 2003 by pak měla výměna telefonu tvořit až 80% prodeje. Právě v momentě, kdy se uživatel rozhodne pořídit novější a modernější mobil, neváhá utratit o něco víc jen aby se pomocí této výměny dostal také k nějakým dosud nepřístupným funkcím. Málokdo ze zkušených uživatelů dnes při přechodu na jiný přístroj oželí funkci WAPu. Podobně se takoví lidé, používající svůj mobil naplno, zachovají i v případě GPRS a později UMTS.

S vývojem a následnou výrobou moderních telefonů budou mít výrobci nejspíš nemálo problémů. Přechod od futuristických prototypů k reálným terminálům bude znamenat složité vyvážení požadavků a možností zákazníků se schopnostmi a marketingovou strategií firem. Již příští rok, ve kterém se teprve naplno projeví zájem o GPRS, ukáže, jak se budou věci vyvíjet dál.

Sítě

GPRS a UMTS, tedy dvouapůltá a třetí generace mobilních sítí, neznamená jen novinky v oblasti terminálů. Naopak, velkou roli hraje výstavba samotné infrastruktury sítě. Ve většině případů se totiž firmy vyrábějící mobilní telefony zabývají také stavbou sítě. V případě Ericssonu dokonce tento byznys převažuje. Navíc jsou ve hře i společnosti, zabývající se pouze stavbou sítí, jako například američtí Lucent a Nortel.

Zhruba v příštích deseti letech by jen v Evropě měli operátoři, kteří získají licence na provoz UMTS sítí, investovat do výstavby téměř 175 miliard dolarů. Po zaplacení nemalých částek za licence se každý operátor bude snažit, aby svou síť spustil co nejdříve a začal tak své peníze pomalu vydělávat zpět. To hraje do karet stavitelům sítí.

Souboj o zakázky od operátorů je na některých frontách rozhodnut předem. Pokud má provozovatel sítě celou infrastrukturu od jediného výrobce (jako český EuroTel se svou Nokia sítí), sáhne nejspíš po stejném dodavateli. Není to však pravidlem a stále zbývá velké množství operátorů, jejichž síť je směsicí infrastruktury od více výrobců. A nakonec nesmíme zapomínat ani na ty, kteří budou budovat sítě nové, kombinované GSM 1800 MHz a UMTS. Ti jsou tou pravou dojnou krávou pro firmy, jako je Ericsson, Nokia, Siemens a další.

Mobilní komunikace bude žít

Postavení výrobců během velkých změn není tedy právě snadné, ovšem stále se v křišťálové kouli pouze honí šedé mraky, černá budoucnost se zdá být v nedohlednu. Snad namítnete: „Co bude za pár let?“ To nikdo nevěděl ani při startu GSM a všichni dobře víme, jak se celá oblast mobilních komunikací rozrostla. Toto své postavení již rozhodně neztratí a na tom, jak bude posilovat, závisí úspěch mnoha telekomunikačních firem. Platí zde obousměrná vazba. Zákazník ovlivní výrobce, výrobce ovlivní zákazníka.