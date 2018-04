Umřela vám Oskarta?

Vlastníte-li předplacenou Oskartu a doba, kdy jste ji naposledy dobíjeli, odpovídá přibližně době platnosti kreditu, neměli byste s opětovným dobitím již déle otálet. Hned vysvětlíme proč.

Váš růžový sen o dokonalých službách a skvěle fungujícím mobilu za pasem se může snadno rozplynout. Stalo se to i našemu čtenáři Františku Novákovi (jméno jsme na přání upravili), který si před půl rokem pořídil Oskartu.

Pan Novák je jedním z prvních zákazníků společnosti Český Mobil. Svou Oskartu koupil v půli dubna a až do 19.října vystačil s původním kreditem 400 korun. Platnost kreditu byla půl roku. Přesně půl roku po zakoupení své Oskarty volal pan Novák na linku *77, aby se dozvěděl aktuální stav svého kreditu a zároveň, aby si ověřil datum jeho vypršení. Dozvěděl se, že výše kreditu je 369 Kč a je platný do 19.11.2000.

Jakmile se však pokusil někomu zavolat, byl automaticky upozorněn, aby si nejpozději do pěti dnů dobil svou Oskartu! Volal samozřejmě znovu na infolinku, kde jej operátorka ujistila, že se "nic neděje". Směrodatná, podle ní, byla informace z linky *77. Následující den (20.10.) si však pan Novák raději koupil kupón a chtěl svou kartu dobít.

Jaké ovšem bylo jeho překvapení, když zjistil, že jeho kredit se v tu chvíli rovná nule! Infolinka mu klidným hlasem sdělila, že "váš kredit pozbyl platnosti". Neuvěřitelné?

Na dotazy Mobil serveru odpověděl David Vlk z tiskového oddělení Oskara: "Pokud si zákazník zakoupí naši předplacenou službu Oskarta a ihned ji aktivuje, má šest měsíců na provolání svého kreditu. Pak má zákazník ještě 30 dnů na to, aby si kredit dobil a udržel tak svoji kartu (telefonní číslo) aktivní. Pokud kartu ani během těchto 30 dnů nedobije, dojde k deaktivaci čísla. Z výše uvedeného vyplývá, že existence předplacené služby od dobití se skládá z doby platnosti kupónu a 30 dnů pro dobití kreditu. V případě, že tak nebylo učiněno, kredit byl vynulován. Platnost kreditu je tedy v tomto případě šest měsíců a platnost služby je šest měsíců a 30 dní."

Dobrá, Oskar si stanovil dobu platnosti kreditu, v tomto případě 6 měsíců. Pakliže uplyne doba splatnosti, zákazník má ještě 30 dnů na to, aby si svou kartu dobil a předešel tak následné deaktivaci čísla. Také v pořádku. Ale proč Oskar svým zákazníkům nekompromisně strhává kredit bez předchozího upozornění? Zkoušeli jsme se informovat také na infolince, kde tvrdili opět něco jiného. Doba platnosti kreditu je prý 6 měsíců a 30 dnů! Nikoliv pouze jen 6 měsíců. A to, že se kredit po uplynutí oněch 6 měsíců vynuluje, jsme z operátorů nedostali vůbec. Navíc se operátoři dušovali, že před tím, než dojde k vynulování kreditu, bude zákazník několikrát upozorněn na uplynutí doby platnosti kreditu formou textové zprávy. Teoreticky možná. V praxi už to ovšem tak dobře nefunguje.

Shrňme fakta. Máte-li natolik dobrou paměť, že si pamatujete přesně na den, kdy jste naposledy dobili svou kartu, nebo jste si ono datum zaznamenali, můžete být klidní.

Málokdo si však bude něco takového poznamenávat či snad dokonce pamatovat. Na infolince se tedy dozvíte verzi "A", na *77 verzi "B". Pravdivá je však bohužel verze "C".

Pokud tedy máte svou Oskartu od dob vzniku této služby (což je právě půl roku), urychleně si ji dobijte, než bude pozdě (pakliže se tak již nestalo a váš kredit je ten tam). A pro potenciální zákazníky, kteří se rozhodli, zakoupit si Oskartu, dodáváme: "Dávejte si pozor na to, kdy vám vyprší kredit". Pokud jej totiž během dané doby neprotelefonujete, můžete se se svými penízky rozloučit. A raději se nespoléhejte na to, že vás na to někdo předem upozorní.