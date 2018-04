UMPC – počítače do dlaně

Přesná definice UMPC (Ultra-Mobile PC) prozatím není. Typické UMPC vykazuje několik rysů, které jsou unikátní, a tak nelze UMPC zaměnit za notebook a obráceně. Prvním odlišujícím znakem je konstrukce: otevírací konstrukce patří výhradně notebookům, výsuvné či pevné konstrukce jsou typické pro novou kategorii ultramobilních počítačů.

UMPC je plnohodnotný počítač, který se svými fyzickými parametry blíží kapesním počítačům. Notebooky v ultralehké kategorii (do 2 kg) jsou ve srovnání s UMPC obézními příbuznými. Hmotnost UMPC často nepřesahuje 1 kilogram, některé UMPC nemají za účelem zmenšení rozměrů plnohodnotnou QWERTY klávesnici. Těžké a objemné komponenty se nahrazují kompaktnějšími alternativami. Například pevné disky se v UMPC nahrazují energeticky méně náročnými paměťmi typu flash, chybí čtecí CD nebo DVD mechanika. Díky univerzálním USB konektorům je ale možné tyto komponenty dokoupit v jejich externí podobě. Oproti notebookům se UMPC chlubí vyšší výdrží, naopak zaostávají po stránce komfortu. Ultramobilní počítač se při svých miniaturních rozměrech musí spokojit s méně pohodlnou klávesnicí a těžkopádným ovládáním kurzoru. Uživatel si může u některých modelů zvolit, jestli dá přednost ovládání trackballem, touchpadem, nebo dotykovým displejem, toto ovládání má nejblíže ke zmíněným kapesním PDA.

Skype, PhotoShop i viry



Použití stolní verze operačního systému do kapesního zařízení má pro uživatele důležitou výhodu – může použít aplikace určené pro stolní počítač. Grafické, účetní, kancelářské programy nebo multimediální software můžete mít nejen doma a v kanceláři, ale také u sebe v kapse. Ale podobně se ve vaší kapse může zabydlet škodlivý software, tedy viry, UMPC má všechny vlastnosti stolních počítačů. Majitelé UMPC tedy musí veškerý ochranný antivirový software pořídit i pro své kapesní zařízení.





Hybrid pro všechny?



Je velmi odvážné tvrdit, že UMPC ohrozí třídu notebooků. Mohou sice laptopy v některých případech suplovat, nahradit je ale nedokážou. Hlavní překážkou je prozatím cena. Cenově nejdostupnější notebook je možné pořídit už za cenu těsně přesahující 10 000 Kč, cena UMPC se pohybuje vysoko nad dvaceti tisíci. I ultramobilní počítače se cenou a výbavou liší. Nejdražší a nejvybavenější jsou v prodeji za bezmála 80 000 Kč. Pro koho tedy ultramobilní počítače jsou? Především pro ty, kteří nutně potřebují přenášet počítač z místa na místo a nemohou přitom používat podložku, desku stolu ani vlastní klín. Tato skupina je tedy evidentně velmi úzká. Dodejme, že jsou pro lidi, kteří na to mají a UMPC je jen jedním z přenosných počítačů, který vlastní.





Čas ukáže, zda UMPC přežijí



Třída osobních počítačů UMPC nemá jistou budoucnost. Například docela nedávno se světlé zítřky prorokovaly zařízením typu TabletPC, tedy tzv. „tabletům“. Ty přímo vycházejí ze standardních notebooků, na rozdíl od nich ale nabízejí dotykové displeje. Na jednu stranu je to nová forma uživatelského rozhraní, kdy uživatel může zadávat text v psané podobě, na stranu druhou je tahle funkce naprosto nepoužitelná v běžných podmínkách, například ve vlaku. Dnes vyrábí tablety jen několik výrobců a v produktovém portfoliu je to jen doplněk. Na trhu jsou čtyři roky a neočekává se, že by jejich prodeje nějak výrazně stoupaly. UMPC může čekat stejný osud a rozhodne o tom především vývoj jejich ceny. UMPC má ambice nahradit kapesní „pédéáčka“ a jak technoidi, tak vytížení manažeři by je přivítali, jenže dokonce i pro druhou skupinu jsou tato zařízení pro každodenní používání příliš drahá. A základní funkce PDA hravě zastane. Pokud UMPC zůstanou drahými elektronickými šperky, PDA budou vládnout trhu i nadále.



Sony Vaio VGN-UX180P

Špičkový model od Sony nabízí plnohodnotnou QWERTY klávesnici, vysokou úroveň zabezpečení díky čtečce otisků prstů, webovou kameru, podporu bezdrátových sítí Wi-Fi (WLAN b/g/n) nebo širokou konektivitu (bluetooth, čtečka paměťových karet, IrDA a konektory USB). To vše v malé krabičce s hmotností pod 520 gramů.







Parametry:

Displej: 4,5“, 1 024 x 600 bodů

Procesor: 1,06 GHz, Athlon

RAM/HDD: 1 GB/20 GB

OS: Windows Vista

Orientační cena: 80 000 Kč



Asus R2H

Nejdostupnější UMPC, které za cenu 25 000 Kč nabídne vše důležité. Zařízení nemá QWERTY klávesnici, lze ji ale dokoupit a komunikuje přes bluetooth. Asus tedy sází na koncepci podobnou běžným PDA. Zařízení oproti konkurenci nabízí kvalitní čip SirfStar III pro GPS navigaci. 830 gramů čisté váhy tvoří z Asuse R2H nadějný hit náročných uživatelů letošních Vánoc.







Parametry:

Displej: 7“, 800 x 480 bodů

Procesor: 900 MHz, Intel

RAM/HDD: 768MB/60GB paměť

OS: OS Windows XP

Cena: 24 000 Kč



Samsung Q1 Ultra

Samsung má v řadě ultramobilních počítačů celkem tři zástupce. Liší se výkonem a také cenou. Každý z modelů podporuje Wi-Fi, má čtečku otisků prstů, webkameru, bluetooth, konektory USB, ba dokonce i VGA výstup. Pro psavce je po obou stranách displeje k dispozici plnohodnotná QWERTY klávesnice. O její pohodlnosti pochybujeme.







Parametry:

Displej: 7“, 1 024 x 600 bodů

Procesor: až 800 MHz, Intel

RAM/HDD: až 1GB/až 60GB

OS: Windows XP Tablet Edition

Cena: od 30 000 Kč



HTC Shift

Čínský leader v oblasti smartphonů a kapesních počítačů s operačním systémem Windows se nově na UMPC také zaměřuje. Model Shift nasvědčuje, že i HTC považuje tento směr za perspektivní. Model nabízí výsuvnou konstrukci a dostatečný výkon na to, aby uživatel mohl pracovat s operačním systémem Windows Vista. Hmotnost celého stroje nepřesahuje 800 gramů. Z výbavy musíme ještě zmínit čtečku otisků prstů a webkameru 1,3Mpx.





Parametry:

Displej: 7“/1 024 x 800 bodů

Procesor: 800 MHz, Athlon

RAM/HDD: 1GB RAM/16GB

OS: Windows Vista

Cena: 35 000 Kč (dostupný od 1. čtvrtletí 2008)