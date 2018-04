Umí skoro všechno a skvěle se ovládá - Samsung Z400V

Samsung s modelem D600 (recenze zde) stále sklízí velké úspěchy. Přestože se jedná o model vyšší třídy, čemuž odpovídá i cena, jedná se o nejlépe prodávaný telefon vysouvací konstrukce a jeden z nejprodávanějších mobilů vůbec - více zde. Nyní přišel čas pro nástupce úspěšného modelu, který má všechny předpoklady prodejní úspěchy zopakovat. Nástupce Z400 přebírá téměř všechny vlastnosti svého předchůdce a přidává něco navrch.

Zde si dovolíme malou odbočku. Za nástupce modelu D600 se všeobecně považuje hned několik modelů. Například Samsung D800, který je dobře známý i z pultů tuzemských prodejen. Označení by nástupnictví odpovídalo, jenže se jedná spíš o stylový mobil a navíc má horší výbavu. Samsung Z400 naopak stylovým mobilem není, což ani nebyl model D600. Další důvody, proč za nástupce Samsungu D600 můžeme považovat dnešní novinku, najdete dále v textu. Mezi důkazní materiál pak patří i množství přiložených fotografií v článku.



Vysouvací Samsungy vyšší třídy: D600e, D800, D900, D840 a Z400.

Nový Samsung Z400 se předchůdci dost podobá. Ve výbavě došlo k jedné podstatné změně - novinka podporuje sítě třetí generace UMTS. Některé funkce však překvapivě chybí - to se týká například absence stereofonních reproduktorů. My jsme otestovali verzi Z400V, která je exkluzivně určená výhradně pro operátora Vodafone, který jej začíná nabízet na našem trhu. Oproti standardní verzi má upravená verze pro operátora jinak seřazené menu s odkazy na portál Live!.

Vzhled - více ostrých linek

Design nového Samsungu Z400V se od předchůdce liší poměrně málo. Výrobce dal více důrazu na ostré linky a udělal novinku o kousek tenčí. Ostřejší linky prozradí zejména mírně zašpičatělý spodek telefonu. Mírně se změnila i konstrukce, když čočka fotoaparátu není umístěná na zádech telefonu, ale vzadu na horní výsuvné části. Okolí displeje zdobí rámeček se zrcadlovým efektem, jednotlivé řady kláves oddělují drobné chromované doplňky.

Nový Samsung má přibližně stejné rozměry jako předchůdce. Přesné rozměry telefonu jsou 96,7 x 47,8 x 18,8 milimetrů. Hmotnost nepatrně vzrostla na 107 gramů. Verze pro Vodafone bude pravděpodobně nabízena pouze ve stříbrném provedení, standardní varianta bude k dispozici i v černé barvě - ta telefonu podle našeho názoru sluší více. Na pravé vrchní straně nechybí očko pro připoutání poutka.

Zpracování je na standardní úrovni výrobce, tudíž perfektní. Nic nepovrzává (telefon nemá kryt baterie, celá baterie tvoří zadní část telefonu) a vysouvací mechanismus pracuje přesně tak jak má. Pro snazší manipulaci nahoru a dolů nechybí profilovaný výstupek pod displejem. Systémový konektor, který slouží nejen pro nabíjení ale i pro připojení telefonu k počítači přes datový kabel a pro připojení sluchátek, se nenachází na dolní straně telefonu, ale na pravém boku a zakrývá jej posuvná krytka.

Displej - špičková kvalita

Aktivní (TFT) displej telefonu zaslouží pouze superlativa. Nabízí perfektní zobrazení a je skvěle čitelný i na přímém slunečním světle. Stejně jako u předchůdce má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Podle našeho názoru má oproti předchozímu modelu displej novinky jasnější podání barev, což je patrné zejména při fotografování. Nastavit lze jas a délku podsvícení displeje. Nepodsvícený displej nezobrazuje čas.

Námi testovaný telefon nabízí i stahování grafických témat, které v sobě zahrnují i vyzváněcí melodie. Samsung Z400V má standardní grafickou úpravu menu pro všechny telefony operátora Vodafone a jeho službu Live!. Vzhled menu lze upravit zmiňovanými tématy, grafika ikonek však zůstává stále stejná.

Zajímavou možností, jak si personalizovat nový Samsung, je možnost nastavení sekvence libovolných fotografií jako tapet, které se postupně střídají. Nastavit lze různé podoby animace a délku trvání jednotlivých sekvencí. V pohotovostním stavu lze na displeji také nechat zobrazit kalendář.

Baterie - průměrná výdrž

Samsung Z400V používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 950 mAh, se kterou by měl podle údajů výrobce vydržet na příjmu až 320 hodin nebo až 3,7 hodiny hovorového času. V našem testu vydržel nový Samsung na jedno nabití přibližně tři dny non stop provozu při plném využití všech schopností telefonu a s dvaceti minutami volání. To je zhruba stejný výsledek, kterým se může pochlubit i předchozí model D600.

Ovládání - jednička s hvězdičkou

Ovládání Samsungu Z400V se příliš neliší od ostatních modelů výrobce. Stejně jako u všech 3G telefonů od Samsungu slouží středové potvrzovací tlačítko pro vstup do hlavního menu i v pohotovostním stavu - to je výrazný rozdíl oproti modelům výrobce bez podpory 3G. Speciální tlačítko pro vstup na Wap telefon vůbec nemá. Levá kontextová klávesa slouží k potvrzování vybrané položky, pravá pro návrat. Pohybům navigační klávesy lze přiřadit v pohotovostním stavu různé funkce.



Novinka je rtéměř stejně velká jako dobře známý model D600(e).

Funkční klávesy na vrchu telefonu doplňuje dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti na levém boku a dvě tlačítka na boku pravém. Ty slouží pro aktivaci fotoaparátu (lze nastavit i možnost aktivace videohovorů) a druhé tlačítko slouží k vyvolání rychlého přepnutí, které nabízí rychlý přechod na základní funkce telefonu případně pro návrat do pohotovostního stavu.



Umístění fotoaparátu u novinky se nám zdá praktičtější - objektiv by se neměl špinit a hrozí menší riziko poškrábání. Se Samsungem D600(e) sice šlo fotografovat i v zavřeném stavu, v praxi však stejně bylo mnohem pohodlnější a rychlejší telefon vysunout.

Hlavní ikonové menu má rozložení 3 x 4 ikony, další níže uložená menu jsou pouze řádková - textová. K pohybu lze využít klávesových zkratek, které jsou logicky přiřazené k jednotlivým položkám. Menu testované verze Z400V pro Vodafone má oproti standardnímu provedení jinak strukturované a rozložené jednotlivé položky. Některé položky jsou také oproti standardní variantě navíc. Hlasové ovládání však chybí.

Fantastická klávesnice

Klávesnice nového vysouvacího Samsungu si zasluhuje velkou pochvalu. Zajišťuje velmi dobrý kontakt s telefonem a velmi jisté ovládání. Zdvih jednotlivých kláves má optimální parametry, stejně musíme pochválit velikost jednotlivých kláves. Klávesnice má kvalitní podsvícení, pouze středové potvrzovací tlačítko zůstává nepodsvícené. Výhrady nemáme ani k odezvě telefonu, vše je rychlé a na nic se nemusí čekat. V současné době se jedná o jednu z nejlepších klávesnic, jakou jsme měli možnost vyzkoušet.



Jednou z nejsilnějších stránek novinky je klávesnice.

Telefonování - bohatý seznam

Telefonní seznam testovaného Samsungu pojme rovnou tisícovku vícepoložkových kontaktů. K jednomu kontaktu lze přiřadit vyčerpávající množství informací - pět telefonních čísel, čtyři e-mailové adresy, dvě internetové adresy, jméno zaměstnavatele a funkci a přidat lze i datum narození. Na poštovní adresu se zapomnělo, naopak nechybí možnost napsání poznámky.

Ke kontaktu jde přiřadit vedle vyzváněcí melodie pro hovor i vlastní melodie pro textové zprávy. Vyzváněcí melodie může být ve formátu MP3. Nechybí možnost přidání fotografie nebo obrázku. Kontakty lze třídit do několik skupin volajících najednou. Skupinám lze přiřazovat libovolný obrázek a melodii.



Hlavní menu modelu Z400V má ikonky ve stylu Vodafone.

V telefonním seznamu můžeme vyhledávat podle více písmen a kontakty lze vytisknout přes Bluetooth. Hlasové vytáčení v tomto modelu chybí. Na rozdíl od přístrojů výhradně pro standard GSM mají Samsungy pro 3G ve výbavě také vyzváněcí profily. Ty lze detailně upravovat a nechybí profil Letadlo, který vypne vysílací část telefonu.

Pochválit musíme kvalitu reprodukce při telefonování, stejně jako dostatečně hlasitý hlasitý odposlech. Samsung Z400V podporuje na rozdíl od čtyřpásmového modelu D600 pouze tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz). Telefon zvládá i videohovory v sítích třetí generace, to však není v síti Vodafone prozatím aktuální.

Zprávy - obří paměť pro SMS

Testovaný telefon podporuje vedle klasických textových zpráv samozřejmě i multimediální zprávy MMS. Textovky píše se zapnutým slovníkem T9 bez diakritiky. Na displeji telefon informuje o počtu zbývajících znaků z celkové hodnoty 1836 a také pořadí právě psané zprávy. Nechybí doručenky a do textové zprávy lze vkládat kontakty, upomínky z kalendáře a úkoly. Textovky lze rozesílat několika příjemcům najednou. Paměť telefonu pojme 420 textových zpráv a zprávy lze třídit podle několika kritérií.

Editor multimediálních zpráv MMS používá stejnou položku jako při psaní obyčejných textových zpráv. Přímo z editoru lze pořizovat fotografie, videonahrávky nebo zvukové záznamy. Multimediální zpráva může mít maximálně 300 KB. V editoru můžeme nastavit barvu písma a barvu pozadí, stejně jako typ písma.



Díky podpoře paměťových karet by neměla vadit menší paměť oproti jiným modelům výrobce stejné třídy.

V telefonu nechybí ani e-mailový klient s pěti účty, který podporuje protokoly POP3, SMTP a IMAP4 a zabezpečený přenos SSL. Stahovaný e-mail může mít maximální velikost 500 KB a pouze 1000 znaků textu. Nastavit lze blokování jedenácti adres nebo až jedenácti předmětů e-mailu. Do e-mailů můžeme automaticky vkládat podpis nebo kontaktní údaje. Do elektronické pošty lze také vkládat libovolné soubory z paměti telefonu nebo z paměťové karty.

Další funkce - hudbu nelze minimalizovat

Kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem nepostrádá přehlednost. Do kalendáře lze zařadit až 440 upomínek v pěti kategoriích. Nechybí možnost upozornění specifickou melodií a opakování událostí. Budík nabízí buzení pěti různými časy ve vybrané dny. Nastavit lze automatické zapnutí telefonu. V úkolovníku může majitel zadávat úkoly dlouhé 100 znaků s možností upozornění. Poznámka může mít pouze 100 znaků.

Hlasový záznamník umožňuje nahrát záznam dlouhý až jednu hodinu. Ve výbavě se dále nachází světový čas, převodník měn a fyzikálních veličin a jednoduchá kalkulačka, ze které lze přímo aktivovat převodník. Verze telefonu pro Vodafone překvapivě oproti standardní variantě Samsungu Z400 nenabízí prohlížeč kancelářských dokumentů a chybí předinstalované hry. V telefonu jsou pouze dema her, které lze přímo zakoupit - telefon podporuje Javu MIDP 2.0. Pro připojení na Wap můžeme mimo přenosu dat v sítích třetí generace využít také EDGE třídy 10, případně GPRS třídy 10.



MP3 přehrávač neumí hrát na pozadí a to je chyba!

Ve výbavě nového Samsungu nechybí hudební přehrávač s podporou formátů MP3, AAC, ACC+, e-AAC+a WMA. Hudební přehrávač však bohužel nehraje na pozadí. Nechybí náhodný výběr skladeb, opakování, vytvoření seznamu skladeb a několik nastavení ekvalizéru, které nelze dále editovat. Nový Samsung Z400V nemá na rozdíl od předchůdce D600 stereofonní reproduktory a reprodukce přes vestavěný reproduktor není příliš kvalitní a maximální hlasitost by mohla být větší. Poslech přes sluchátka nepostrádá věrné podání i dostatečnou úroveň hlasitosti. Hudbu lze poslouchat i přes stereo Bluetooth sluchátka.

Hudbu a ostatní multimedia lze ukládat na paměťové karty formátu Micro SD. Slot pro paměťové karty se nachází na levém boku telefonu a k jeho krytce máme menší výhrady. Je titěrná a při intenzivním používání hrozí její ulomení. Vestavěná paměť telefonu má na rozdíl od ostatních modelů výrobce vyšší třídy kapacitu pouze přibližně 35 MB. Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth nebo přes USB datový kabel. Ten jsme neměli k dispozici a tak nevíme zda telefon podporuje funkci Mass Storage. Pravděpodobně bude po připojení datového kabelu umožněn přístup na paměťovou kartu. Infračervený port telefon nemá.

Fotoaparát - nic nového

Fotoaparát Samsungu Z400V má stejné rozlišení dva megapixely jako model D600. Fotoaparát nemá automatické ostření, kvalita pořízených snímků je přibližně na stejné úrovni jako u předchůdce. Oproti Samsungu D600 nemá novinka blesk. Vedle čočky fotoaparátu se nachází zrcátko pro pořizování autoportrétů. Ty je ale mnohem snazší snímat pomocí druhého fotoaparátu pro videohovory. Pak má ale výsledná fotografie rozlišení pouze VGA.



Všechny fotografie jsou v plném rozlišení a bez jakýchkoliv úprav.

Fotoaparát má čtyřnásobné digitální přiblížení, které však není možné využít při maximálním rozlišení. Fotografie lze pořizovat ve vícenásobných sekvencích nebo pomocí takzvaného mozaikového záběru, kde jsou jednotlivé snímky vložené do jedné fotografie. Fotografie lze po pořízení upravovat nebo jsou k dispozici různé efekty a rámečky. Funkce vyvážení bílé se jistě bude hodit, stejně jako možnost vypnutí zvuku spouště.

Telefon umí samozřejmě nahrávat i video. Ovšem nízké maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů nás zklamalo, předchůdce uměl dvojnásobné rozlišení. Délka videonahrávky je omezena jednou hodinou. Videonahrávky lze nahrávat, stejně jako fotografie, i na paměťovou kartu. Videa mohou být se zvukem a lze použít některý z efektů, které jsou stejné jako u fotografování. Pořízená videa lze přehrávat přes celou plochu displeje na šířku.

Sečteno podtrženo

Proč ho koupit? Výborná ergonomie ovládání

Design a zpracování

Bohatá výbava

Displej Proč ho nekoupit? Na dnešní dobu jen průměrný fotoaparát

Úprava pro operátora

MP3 přehrávač

Vyšší cena Kdy? Červenec 2006 Za kolik? 10 577 Kč (Z400V pouze u Vodafone)

Nový vysouvací Samsung Z400V se povedl. Telefon lze dobře využít jak pro zábavu, tak také jako pracovní nástroj. Oproti předešlému modelu D600 potěší přítomnost podpory sítí třetí generace UMTS, což však prozatím v sítích Vodafone nelze využít. Telefon však není blokovaný a tak uplatnění rychlých dat nebo videohovorů lze využít v konkurenčních sítích. Pro ně ale bude k dispozici i verze bez operátorských úprav - Z400.

Nový Samsung nás potěšil téměř dokonalou ergonomií, kdo by se bál vysouvacích mobilů, tak v tomto případě bude všech obav zbaven. Vysouvací mechanismus je precizní a lepší klávesnici budete hledat jen stěží. Výhrady nelze mít k displeji a všeobecně ke všem funkcím které mobil nabízí a to s jedinou výjimkou. Tou je MP3 přehrávač který neumí hrát na pozadí.

Trochu nechápeme, proč oproti modelu D600 novince chybí stereofonní reproduktory a blesk a proč má video menší rozlišení. Verze pro Vodafone také nenabízí prohlížeč kancelářských dokumentů.

Nový Samsung Z400V nabízí od července operátor Vodafone za 10 977 Kč včetně DPH, což je podle našeho názoru akceptovatelná cena. Telefon lze při upsání získat již od 4 977 Kč včetně DPH. Zájemci o standardní "nekustomizovanou" verzi pro volný prodej - Z400 - si musí ještě chvíli počkat. A kdo by chtěl něco víc nóbl, bude si muset počkat také. Z chystaných novinek třeba na model D900, což je nejtenčí vysouvák na světě s velmi bohatou výbavou, ve které se nachází například třímegapixelový fotoaparát.