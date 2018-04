Umění telekomunikační války: Qualcomm kupuje Flarion

Flarionu se ale nedařilo. Nyní Qualcomm kupuje Flarion, a to v době, kdy tato společnost vyhrál svou první velkou bitvu. Flarion byla klasickou joint-venture technologickou společností, která přišla s relativně dobrou technologií pro mobilní datové sítě.

FLASH-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) jejímž klíčovým benefitem byla moderní OFDM metoda rozdělení pásma. Zatímco CDMA se datuje do počátku minulého století, tak OFDM je značně modernější a světlo světa spatřilo zhruba padesáti lety. Tenkrát ovšem nebylo v praxi realizovatelné, neboť vyžadovalo až příliš drahou elektroniku.

Společnost Flarion přišla tedy koncem minulého století s nápadem aplikovat OFDM (mimochodem používané hojně v xDSL světě) na mobilní síť. Výsledkem bylo FLASH-OFDM, které od počátku bylo papírově lepší než CDMA2000 1xEV-DO (technologii používá pro svou datovou síť Eurotel).

Nadějný Flarion

Technologie Flexband představená letos v únoru v Cannes pak oproti CDMA2000 vytvořila ještě výraznější rozdíl a navíc nabídla razantní odpověď na léta slibované HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) – neboli jedinou možnou spásu pro klasické UMTS známé ze západní Evropy. Trochu stranou tou dobou ještě postával IP Wireless a jeho UMTS TDD, který - podobně jako Flarion - byl spíše technologickou společností s dobrou myšlenkou ale nouzí o zákazníky.

Flarion se již od počátku těžce potýkal s finančními a lobbyistickými možnostmi telekomunikačního gigantu jakým je Qualcomm. Zejména v oblasti standardizaci FLASH-OFDM a jejímu případnému začlenění ke standardům IMT-2000 či IEEE 802.20 to bylo více než znát.

T-Mobile, který vlastnil část Flarionu prostřednictvím T-Venture, se k bližší spolupráci s Flarionem moc neměl, a tak nezbývalo než zůstat doma v USA. Největší naděje Flarionu se tak upínaly ke společnosti Nextel, která se stala provozovatelem největší testovací sítě FLASH-OFDM na světě (další testy prováděl T-Mobile v Haagu a ve svých laboratořích v Bonnu) a to i přesto, že FLASH-OFDM neměl punc žádného mezinárodně uznávaného standardu.

Námluvy s Nextelem skončily krachem

U amerického Nextelu to vypadalo, že se FLASH-OFDM nakonec pustí do plně komerčního provozu, když v tom náhle přišla fůze s dalším velkým americkým operátorem Sprint – shodou okolností věrným to zákazníkem Qualcommu a majitelem CDMA2000 1xEV-DO infrastruktury. Nextel tak krátce po akvizici oznámil ukončení testovacího provozu FLASH-OFDM a ukončení spolupráce s Flarionem jako takové. Viz zde.

Flarion se však po této prohrané bitvě nevzdal. S nadějí se upínal na trhy v Evropě, kde se chystala výběrová řízení na pásmo 450 MHz. Tam stál v podstatě pouze proti Qualcommu. Klíčovou baštou se stalo Finsko, kde dva zájemci o pásmo 450 MHz chtěli nabídnout CDMA2000 1xEV-DO a pět zájemců FLASH-OFDM.

Ve Finsku nakonec vyhrálo FLASH-OFDM a Flarion získal svůj první kontrakt ve výši 36 milionů USD, a to pro finského operátora Digita. Flarion se tak dočkal sladkého vítězství, které přišlo poté, co T-Mobile FLASH-OFDM v podstatě definitivně pohřbil a to na úkor UMTS TDD od IPWireles. Tato technologie sice bude zatím nasazena pouze v ČR, ale pokud vezmeme v úvahu, že UMTS TDD je nyní testováno také v centrále T-Mobile v Bonnu, může nám to mnohé napovědět o tom, jak se T-Mobile k této technologii staví.

Když nepomáhají klacky pod nohy, musí se na to jinak

Výhra ve Finsku se však stala pro Qualcomm osudnou. Qualcomm s horší technologií než Flarion nemohl riskovat, že by Flarion spustil první komerční provoz, nota bene v Evropě a v pásmu 450 MHz, které se začíná stávat pásmem klíčovým pro toto desetiletí. Vzhledem k tomu, že je pozdě plakat nad rozlitým mlékem, Qualcomm přistoupil na jediný logický krok – rozlité mléko utřít do vlastního hadru.

Stalo se tak dne 11. 8. 2005, kdy Qualcomm oznámil, že kupuje společnost Flarion. FLASH-OFDM a Flexband tím definitivně končí, neboť Qualcomm rovnou oznámil, že hodlá patenty a technologie Flarionu použít pro své budoucí produkty postavené na CDMA. Víceméně řečnickou otázkou tedy zůstává, zda se Finové dočkají jediné FLASH-OFDM sítě na světě a nebo zda se náhodou daný operátor přeci jen nerozhodne pro CDMA2000 1xEV-DO.

Flarion je mrtev, CDMA2000 1xEV-DO možná přežije

Qualcomm však nákupem Flarionu nezničil pouze konkurenta s papírově lepší technologií (byť zatím nepříliš odzkoušenou v reálném provozu), ale otevřel si také dveře k dalšímu rozvoji 1xEV-DO za pomoci modernějšího OFDM, což by mohlo být pro firmu v budoucnu klíčové. Ze strany Qualcommu oslavovaná Revision A totiž ve skutečnosti není žádným zázrakem.

Konečně se sice bude dát přes 1xEV-DO využívat IP telefonie, čímž se definitivně odepíše myšlenka 1xEV-DV (Evolution-Data/Voice), nicméně zatímco se Qualcomm zaměřoval na Flarion, proklouzlo mu mezi prsty UMTS TDD, které je taktéž papírově lepší než 1xEV-DO Rev. A a které se chystá k prvnímu opravdovému nasazení.

Tento drobný nedostatek se však zvětšil o to, že T-Mobile hodlá UMTS TDD nasadit v České republice, kde zrovna běží také CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0 a UMTS FDD. Jsou zde tedy přítomny všechny tři klíčové druhy sítí 3G vedle sebe, každá v rukou jednoho operátora a bude se zde tedy dát nádherně srovnávat, co která technologie umí v praxi.