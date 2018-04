Umělci mají smůlu, z mobilů dostanou jen minimum

Včerejší vydání týdeníku Euro přináší další informace o připravované vyhlášce ministerstva kultury. Ta má autorským svazům upřesnit výši poplatků, které se odvádějí z prodeje elektroniky schopné zaznamenávat nebo množit autorská díla.

Jednu z pracovních verzí této vyhlášky se podařilo získat našim kolegům z Technetu a o problematice, jaká provází mobilní telefony, jsme vás informovali již minulý týden. - více zde

Ačkoliv původní návrhy řadily mobilní telefony mezi přístroje, které umožňují záznamy rozmnožovat, nakonec došlo podle Eura k jejich přeřazení jen do kategorie paměťových médií. Teoreticky lze totiž hudbu rozmnožovat kopírováním mezi paměťovou kartou a pamětí přístroje.

"Paušální odměna se bude týkat pouze paměťových médií do nich zabudovaných, případně paměťových karet, které je možné do mobilů vkládat. Ty by měly být v závislosti na jejich kapacitě zpoplatněny sazbou v řádech korun," uvedl pro Euro Pavel Zeman z ministerstva kultury.

Z poslední verze připravované vyhlášky vyplývá, že navrhovaná suma zpoplatnění paměťových médií činí šest korun za každých započatých 256 megabytů kapacity.

"Vůči mobilnímu průmyslu by to bylo značně nefér. Všechny přístroje, které umožňují přehrávání hudby, mají implementovánu ochranu autorských práv DRM (Digital Rights Management), která jasně stanovuje podmínky, za kterých lze hudbu šířit," komentoval pro Euro rozhodnutí Patrick Zandl a dodal:

"Je jen na distributorech muziky do mobilů, jak si daný hudební soubor ochrání. Čili když už výrobci investovali desítky milionů eur do ochrany autorských práv, nevidíme důvod, proč by se z mobilů měly platit poplatky."

Více se o připravované vyhlášce dočtete zde.