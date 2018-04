Umax ActionBook 830T: První notebook s integrovaným GPRS mobilem

Přenosné počítače z posledních let se řídí přísným pravidlem integrace všech běžně používaných technologií. S výjimkou lehkých modelů, u nichž snaha o úsporu hmotnosti i rozměrů vede k externímu provedení mechanik, najdete u posledních produktů všechny základní funkce vestavěné. Důvodů je hned několik. Nemusíte s sebou tahat množství rozšiřujících karet, vše je stoprocentně kompatibilní, a navíc se to v terénu mnohem lépe používá. Ovšem zatím jisté mezery jsou stále v integraci rádiových rozhraní. Pomalinku začíná do notebooků pronikat vestavěné WiFi (IEEE 802.11b), ale mobil je skutečnou raritou. Přitom jde o velmi užitečný nástroj. Pokud totiž zrovna nevlastníte Bluetooth, tak propojení notebooku s mobilem je v místech, kde není dostatečně velký odkládací prostor, poměrně problematické.

Již na první pohled je zřejmé, že Umax ActionBook 830T není jen běžný notebook vyšší cenové kategorie. Stříbrná barva i elegantní tvary šasi jsou sice v této třídě standardem, ale vysouvací anténa na zadní části displeje vypovídá už o něčem jiném. Doslova podsouvá subjektivní dojem o tom, že takhle nějak by měla vypadat skutečná mobilní kancelář. Jen zapnete počítač a budete moci používat vše, co si zamanete. Na druhou stranu lze očekávat, že právě anténa bude činit celý notebook zranitelnějším, protože při eventuálním pádu se energie nerozloží rovnoměrně po celé ploše a šasi s největší pravděpodobností praskne.

Vlastnosti



Základem 830T je procesor Intel Pentium III s taktovací frekvencí 1 Ghz, jemuž jako odkládací prostor sekunduje 256 MB RAM. Všechny informace pak přehledně zobrazuje TFT displej o úhlopříčce 12,1`, tedy maximální zobrazovací jednotka vměstnatelná do rozměrů 274 x 230 x 31 mm. Pokud vám to při kancelářské práci nestačí, můžete samozřejmě připojit externí monitor. Jako ukazovací zařízení se používá velmi rozšířený touchpad (dotyková ploška) s nastavitelnou citlivostí.

Notebook je standardně osazen diskem o kapacitě 20 GB, což mezi přenosnými počítači stále patří k tomu lepšímu. Pokud jste příznivci multimédií, bezpochyby oceníte externí připojitelnou jednotku (tzv. Combo box) s disketovou mechanikou a kombinovanou jednotkou DVD s vypalovačkou. Zvukovou reprodukci má pak na starosti integrovaná zvuková karta spolu s dvojicí malých reproduktorů po obou stranách touchpadu.

Komunikace



Odklopíte-li všechny krytky rozmístěné po stranách přístroje, tak bezpochyby dospějete k názoru, že není snad místa, kde by si ActionBook nevěděl rady s připojením. Standardně je totiž osazen síťovou kartou 10/100 Mbps, analogovým modemem (56 kbps), infračerveným portem a GSM modulem Siemens MC35. Pokud by se vám to pořád zdálo málo, pak k němu můžete připojit jednu PC kartu typu II a dvě USB zařízení. Samozřejmostí jsou rozhraní umožňující použití externí klávesnice i myši.

Vraťme se však zpátky k datovým přenosům přes mobilní telefon. Je to velmi jednoduché. Od výrobce už je vše potřebné předinstalované, včetně operačního systému MS Windows XP, takže stačí jen zasunout SIM kartu a nastavit parametry připojení. Pro jednoduchost je dobré ještě vypnout zadávání kódu PIN, i když budete-li na ochraně karty trvat, dodávaný program mobile PhoneTools si s tím poradí. To je v podstatě vše, co musíte pro datové přenosy udělat. Pak už jen stačí spustit internetový prohlížeč a potvrdit připojení.

Integrovaný GSM modul sice zvládá rovněž klasické vytáčené připojení, ale vzhledem k maximální rychlosti 14,4 kbps naprostá většina uživatelů sáhne po mnohem zajímavější paketové technologii GPRS. Alokace 3+1 timeslotu totiž umožní stahování rychlostí přibližně 32 kbps (teoreticky 40,2 kbps), záleží jen na momentální propustnosti sítě. Při testování jsme se však většinou blížili k tomuto maximu. Poměrně zajímavé bylo sledovat, jak si výrobce poradil s nenadálými výpadky signálu a podobnými zákeřnostmi. Ve většině případů počítač automaticky nabídl nové sestavení spojení, jednou však bylo nutné vše restartovat. Modul vytrvale odmítal nové připojení.

Poměrně zajímavá je výše zmíněná aplikace mobile PhoneTools představující virtuální mobilní telefon. V pohotovostním stavu ukazuje název sítě operátora, dostupnost GPRS a sílu přijímaného signálu. Tu můžete sledovat i v případě, kdy je aplikace minimalizovaná, neboť vedle hodin se objeví ikonka telefonu s počtem čárek odpovídající momentální kvalitě příjmu. Přes tento program můžete rovněž vytáčet telefonní čísla, popřípadě volání přijímat. Samozřejmostí jsou také nejrůznější seznamy uskutečněných volání (příchozí, odchozí, nepřijaté). Bohužel však nemůžete používat telefonní seznam z Outlooku či obdobného programu. Na druhou stranu ale stejně naprostá většina uživatelů bude k volání používat svůj vlastní mobil, který je ve většině případů praktičtější, než jeho virtuální náhrada. Navíc tak uspoříte energii pro další práci.

Telefonování totiž dokáže s výdrží počítače docela zahýbat. Pokud máte spuštěnu nenáročnou aplikaci, například textový editor, notebook bude bez připojení k elektrické síti pracovat něco přes tři hodiny. Ovšem připojíte-li se k internetu, musíte počítat s tím, že přibližně po hodině v místech se slabým signálem, a po 1,5 hodině ve městě budete požádání o externí zdroj napájení.

Umax ActionBook 830T je opravdová mobilní kancelář v kapesním balení. Obsahuje vše, co byste mohli ke své práci potřebovat. Všechna rozhraní jsou rozmístěna s velkým citem, takže v naprosté většině případů si připojené periferie nebudou navzájem nikterak překážet. Osobně bych však uvítal jiné umístění klávesy pro otevření nabídky Tento počítač, která se trochu motá s šipkou. Ovšem dá se na to po čase používání zvyknout. Naopak velkou chválu si zaslouží integrovaný GPRS modem, s nímž dokážete přistupovat k internetu opravdu téměř odkudkoliv, aniž byste řešili problémy s umístěním mobilu. Doslova stačí jen zapnout počítač. Pořizovací cena notebooku začíná na necelých 110 tisících včetně DPH (bez vypalovačky).

