Ultratenké mobily s 1GB paměti míří i do Evropy

Korejský výrobce VK Mobile dodává své modely například pro britský Vodafone. Nyní připravil dvojici ultratenkých mobilů, které navazují na model VK 2000 představený již před delší dobou. VK 2000 patří mezi nejtenčí mobily na světě a rekordní je i jeho hmotnost 48 gramů. - více zde..

Novinky s označením VK 2010 a VK 2020 jsou opět velmi tenké i lehké. Model VK 2010 měří jen 90 × 50 × 8,8 milimetru, model VK 2020 pak 95 × 47 × 8,8 milimetru. Hmotnost modelu VK 2010 výrobce prozatím nezveřejnil, hmotnost modelu VK 2020 je pouhých 53 gramů. Obě novinky tak bezpečně patří mezi nejmenší a nejlehčí mobily na světě.

Oba dva nové modely používají displeje vyrobené technologií OLED s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, které dokáží zobrazit až 262 000 barev. Nové modely od VK Mobile zaujmou svoji obří NAND flash pamětí s hodnotou 1 GB (model VK 2010 bude podle údajů výrobce existovat i ve verzi s pamětí 512 MB). Tu je možné využít pro vestavěný MP3/AAC hudební přehrávač.



VK Mobile 2020

Ani jeden z nových modelů od VK Mobile však není vybaven integrovaným fotoaparátem. Novinky podporují tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz) a budou existovat i v americké verzi s podporou pásem 850/1800/1900 MHz. Model VK 2020 disponuje nadpůměrným telefonním seznamem pro 4000 kontaktů.

VK 2020 má ve výbavě Bluetooth, hlasový záznamník, Javu MIDP 2.0, Wap 2.0, USB 1.1 a šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění. Telefon podporuje multimediální zprávy MMS a úkolovník pojme až 300 položek. Klávesnice je leptaná, tedy stejná jakou má Motorola Razr V3.

Přesná technická specifikace pro model VK 2010 prozatím není k dispozici. Je pravděpodobné, že bude shodná s modelem VK 2020, chybět u něj možná bude Bluetooth.



VK Mobile 2010

Korejský výrobce se netají, že by chtěl s novými modely uspět i na evropských trzích. Od jara má být k dispozici na vybraných evropských trzích model VK 2000, nyní představené novinky by se měly dostat do prodeje během léta.