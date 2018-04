Ultrasoft - specialista na finance

Osobním a rodinným financím jsme věnovali již v roce 1999 dvoudílnou srovnávací recenzi, kde jsme si postupně představili základní produkty a aplikace z této branže. Nedávno vydal svoji "Money" aplikaci i Mobile Systems - jmenuje se Mobile Money. Reminiscencí na freewarovou hvězdu dávných začátků PalmOS byl náš článek o MicroMoney. Uvedli jsme i základní údaje o programu Account and Loans. Podívali jsme na freewarovou aplikaci MaTirelire (včetně návodu k použití).

Finančních programů je jako máku a liší se od sebe už jen velmi málo. Příchodem MaTirelire letos na jaře se situace v těchto aplikacích navíc značně zjednodušila (pro uživatele), protože v "standalone" programech tato aplikace nabízí rámcově vše, co placené produkty. Softwarové firmy se mohou cítit právem značně znepokojeny, neboť po likvidaci MicroMoney ("černou práci" odvedla Landware) nebyl v této kategorii kvalitní freeware program.

Softwarové domy nabízející placený software se tedy musí začít trošku víc ohánět a pokusit se nabídnout víc, než freewarový produkt. Jednou z firem, které se to daří, je Ultrasoft se svými produkty Ultrasoft Money a CheckBook. Na obou programech si můžeme ostatně popsat, jakým směrem by se "Money" aplikace mohly dál ubírat...

Ultrasoft CheckBook - na cestě k dokonalému "standalone" programu

Na vysvětlenou - slůvkem "standalone" zde označuji nezávislý program, se kterým bude uživatel pracovat výhradně v PDA, maximálně občas vyexportuje data třeba do Excelu. Tím se CheckBook liší od Ultrasoft Money, který je určen ke spolupráci s desktopovým programem MS Money (to probereme až dál).

Ultrasoft CheckBook se zrodil z bývalého produktu firmy Money Solo a je určen lidem, kteří nepoužívají desktopový finanční program a k vedení financí používají výhradně handheld. Zde právě program naráží na silnou kategorii podobných produktů, včetně freeware. A jakou přidanou hodnotu tedy program oproti svým konkurentům nabízí?

Údaje "tak akorát"

Těžko se to vysvětluje, ale po letech experimentování s podobnými programy se mi zdá, že program má dobře vyvážen poměr "Množství dat/Přehlednost", který tak trápí některé podobné produkty.

Při vstupu transakcí třeba nenajdete vesměs nepoužívaná políčka "Descriptions", "Projects" a podobná. Můžete ale (pokud to používáte) dál seskupit transakce podle klasifikací 1 a 2, které jsou dostupné při podržení tlačítka pro kategorie - takže další vrstva možností je ukryta v lokálním menu a neobtěžuje v běžné obrazovce. To je dobrý nápad.

Účelný design s možností přizpůsobení

Úspěch programů tohoto typu je velmi závislý na jednoduchém užívání a schopnosti produktu přizpůsobit se (pokud možno) požadavkům svého majitele. Aplikace je v tomto směru velmi dobře vybavena, líbilo se mi zejména:

- lokální menu u položek i účtů (podržení stylusu)

- vkládání částek pomocí vestavěného kalkulátoru

- možnost přizpůsobení šířky sloupců tažením za záhlaví

- určování, které sloupce se mají zobrazit

- rozbalovací tlačítka s dalším menu (jsou označena velkou tečkou)

- kliknutí na první polovinu datumu přepne datum o jeden den dozadu. Kliknutí na druhou část datumu zvýší datum o jeden den.

Grafy

Ano, program vám graficky zobrazí strukturu vašich příjmů, či vydání v koláčovém grafu. Není dokonalý, ale je přehledný a každopádně jsou programy Ultrasofu na PalmOS zatím jediné, které tuto samozřejmost běžně nabízejí!

Dobrý export dat

U aplikací jako je Checkbook velmi záleží na schopnosti účelně vyexportovat data v CSV formátu (kvůli archivaci na PDA, či jako mezistupeň dat do jiného programu). Checkbook právě v poslední verzi nabízí funkci Export Wizard, která export dat značně usnadňuje.

Ultrasoft Money - kamarád MS Money...

Vše, co jsem uvedl o CheckBooku, v zásadě platí i o dalším produktu firmy, kterým je Ultrasof Money. V zásadě má identický vzhled i schopnosti jako CheckBook, ale přidává navíc bezproblémovou a nastavitelnou synchronizaci s desktopovou aplikací MS Money.

Money je tedy určen ke spolupráci s MS Money, a nepoužíváte-li MS Money, nebude vám Ultrasoft Money fungovat (ani se vám nenainstaluje, bylo by to zbytečné, protože jako samostatný program si můžete koupit levnější CheckBook).

Je třeba zde ale zmínit jednu méně příjemnou věc - vše uvedené platí pro verzi Ultraspoft Money 3.1, která umí spolupracovat s MS Money 2002 (verze pro MS Money 2003 se připravuje a firma nabízí ke stažení betaverzi). Máte-li starší versi MS Money, musíte si nainstalovat starší řadu Ultrasoft Money 2.1, která je ve schopnostech velmi omezena (chybí jí reporty, grafy, BillMinder modul atd.). Ultrasoft dále pokračuje ve vývoji obou řad (2 a 3). Dále řečené se bude týkat novější řady 3. Majitelé MS Money 2001 a starší si musí ověřit na firemních stránkách schopnosti U-Money 2...

Synchronizace je nastavitelná a oboustranná. To znamená, že můžete třeba nové transakce vkládat v MS Money i Ultrasoftu, při synchronizaci jsou transakce promítnuty v obou programech. Je to dáno tím, že Ultrasoft Money pracuje přímo s databází MS Money (Money.mny). Narozdíl od některých ostatních produktů tohoto typu, které nabízejí "synchronizaci s finančními programy" a mají pouze exportní utilitu do QIF, či CSV formátu, nabízí tedy Ultrasoft Money opravdickou a pohodlnou synchronizaci.

Ultrasoft Money má ještě jednu příjemnou stránku - kromě běžné verze Ultrasoft Money nabízí firma i tzv. Family Edition, která umožňuje užívat aplikaci dvěma uživatelům (typicky - manželským párům) - můžou sdílet data mezi sebou i s MS Money.

Malý průvodce Money produkty Ultrasoftu (platí pro produkty Checkbook 2.1 a Money 3.1):

Účty

Základní zobrazení jsou Účty. Zde vidíte celkovou bilanci vašich financí. Rozbalovací menu nahoře je pro typy účtů (hotovost, účty v bance, úvěr, investice, spoření apod.). Všimněte si velkých teček na některých tlačítcích - když na tomto tlačítko podržíte stylus, rozbalí se lokální menu pro další operace. Uživatelé s MS Money nemusejí nic vyplňovat - jen si sesynchronizují program s MS Money a jejich účty se jim překonvertují do Ultrasoft Money. Registr transakcí

Na této obrazovce vidíte všechny operace a transakce na účtech. Filtrovat přes účty je můžete v menu nahoře. Když kliknete na symbol >>, zobrazí se vám záhlaví sloupců a můžete zde měnit zobrazené údaje (střední sloupec na kategorie, plátce a klasifikace, sloupec s částkou na zůstatek) Zobrazení sloupce s číslem/flag lze potlačit a lze rovněž zobrazit další sloupec - status transakcí. Udaje lze libovolně třídit podle třech kritérií. Rozbalovací menu dole pod transakcemi slouží k volbě typu zůstatků a data. Podržíte-li v této obrazovce stylus na záhlaví displeje, můžete nastavit šířku jednotlivých sloupců. Transakce a kategorie

Přehledná obrazovka pro vkládání transakcí. Chcete-li vkládat víc údajů (transfer, klasifikace, rozdělení transakce), podržte stylus na tlačítku CAT. Částku můžete pohodlně vložit přes vestavěnou kalkulačku, která slouží zároveň pro kurzovní přepočty. Programy mají funkci zapamatování vkládaných transakcí a při dalších operacích nabízejí možnost automatického vyplňování polí. Kategorie jsou dvojúrovňové. I ty se vám u Ultrasoft Money převedou z MS Money. Odsouhlasení účtu s bankou

Po obdržení výpisu od banky můžete pomocí funkce Reconcile sesouhlasit všechny transakce, provést ověření zůstatků a případné opravy. Budoucí a opakované platby a příjmy

Modul Bills Minder vám umožní nastavit si budoucí a opakované platby. Cyklus opakování je nastavitelný. Všechny transakce v modulu lze editovat a zobrazovat již provedené platby a nejbližší platby, které nás čekají. Reporty a grafy

Výhodou produktů Ultrasoftu je schopnost přímo v PDA prohlížet a vyhodnocovat vložená data, vytvářet a ukládat různé sestavy, a to i v grafické podobě. U Checkbook je to nezbytné, u Money příjemné...

Závěr

Ultrasoft Money a Checkbook jsou velmi propracované aplikace a ve svých kategoriích patří ke špičkám. UltrasoftMoney je jednoduše nejlepší PalmOS finanční program, ve spojení s MS Money nemá konkurenci.

Poněkud pokulhává U-Money řady 2 pro starší verze MS Money, my však hodnotíme U-Money v řadě 3. Přivítal bych ještě několik maličkostí a vylepšení, které naznačují, že program se ještě má kam vyvíjet. Myslím tím zejména přidání modulu CashFlow (graf i transakce) s výhledem i předvídáním dalšího vývoje na účtech. Posílit by se mohly grafy (přidat sloupcový, či čárový graf - s podporou Hi-Res). K zahození by nebyly ikonky u účtů a kategorií (jako u AllMoney). K rozpracování je určitě i podpora vyšších rozlišení, neboť umožní zobrazít víc údajů na řádku (viz třeba PocketMoney od Catamount).