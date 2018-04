Ultimativní komunikátory i-mate konečně zamíří do prodeje

Byla jednou jedna řada i-mate Ultimate...

i-mate není v komunitě uživatelů Windows Mobile telefonů nijak neznámým hráčem. Tato společnost se naopak těší velké pozornosti, která se po rozvázání spolupráce s HTC ještě zvýšila. Důležitým momentem tohoto roku bylo představení velmi zajímavé řady komunikátorů Ultimate. Ta původně čítala pět komunikátorů různých konstrukcí, ovšem takřka totožné výbavy. Odchylkou byla pouze úhlopříčka VGA displeje, která kolísala v intervalu 2,4 až 2,8 palců.





Pak se na několik týdnů přestalo o komunikátorech Ultimate mluvit a tuto klidnou vodu rozvířily až zprávy o zrušení trojice chystaných zařízení. Příchod řady Ultimate byl tedy velmi pozvolný a navíc provázený porodními bolestmi. Přes všechny překážky se však před několika dny na asijském trhu objevila čtveřice přístrojů Ultimate doprovázená duem JAMA 101 a 201.

Uvedení nové kolekce se uskutečnilo v rámci slavnostního otevření nové pobočky i-mate v Singapuru, které proběhlo sedmého listopadu.





Vznik nové pobočky v Singapuru je dalším článkem plánované rozsáhlé expanse i-mate na světové trhy. Díky spolupráci s největšími mobilními operátory si již společnost zajistila klíčovou pozici na některých evropských trzích. Úspěchy ale zaznamenává také v Africe nebo Austrálii.

Zakladatel i-mate Jim Morrison výběr Singapuru coby dalšího střediska komentoval slovy: „Singapur tvoří určitý střed regionu jihovýchodní Asie. Je také znám svou dlouhodobou poptávkou po nejmodernějších technologiích, Windows Mobile přístroje nevyjímaje. Věříme, že si z naší široké a něčím jedinečné nabídky vybere i ten nejnáročnější uživatel.”

Nadšení z průniku i-mate do oblasti jihovýchodní Asie neskrývala ani Sandra Goh z Microsoftu. „Je nám potěšením, že můžeme v tomto regionu i-mate přivítat. Je to totiž další příležitost pro obě zúčastněné společnosti vrýt se do vědomí širší skupiny lidí. Věříme, že nám naše vzájemná spolupráce a dlouholeté zkušenosti v oboru umožní nabídnout zákazníkům to nejlepší,” dodává Sandra Goh.



Komunikátory Ultimate i-mate prezentuje jako jedinečná zařízení kombinující kapesní počítač, telefon a navíc doplněné o některé neobvyklé funkce. Velkým lákadlem má být video výstup, který umožní snadnou prezentaci dokumentů pomocí digitálního projektoru nebo velkoplošné TV. Dodejme jen, že VGA výstup nabídl již XDA Flame, kterého se však nakonec dočkali právě jen uživatelé v Asii. Podívejme se tedy na jednotlivé přístroje podrobněji.



Ultimate 6150 a 8150

Tato dvojice tvořila řadu Ultimate již od prvního představení. V Barceloně jsme však mohli vidět ještě verze s šedivými kryty. Skořápky konečné verze jsou ale daleko elegantnější. A výbava? Ta zůstala nezměněna. Oba přístroje bude pohánět druhý nejrychlejší čip početné rodiny procesorů Intel XScale s taktem 520 MHz. Vysoko nad průměrem ční také velikost RAM, která čítá 128 MB. Uživatelská FlashROM je pak velká 256 MB, další navýšení umožní microSD slot. Je jasné, že oba přístroje si hravě poradí i s těmi nejnáročnějšími aplikacemi, v záloze je navíc přichystán grafický akcelerátor nVIDIA G5500, se kterým jsme se již setkali u vzpomínaného XDA Flame.





Oba modely budou komunikovat ve čtyřech GSM a třech UMTS pásmech. Nezbytná je dále podpora datových přenosů, kdy se kromě GPRS/EDGE můžeme těšit i na HSDPA. Dalším společným rysem obou zařízení je vestavěný wi-fi a Bluetooth modul. Ve specifikacích dokonce figuruje infraport, který ale výrobci stále častěji ignorují. Dlouhou chvíli zpříjemní poslech FM rádia, k uchování důležitých momentů zase poslouží dvoumegapixelový fotoaparát.







Tato dvojice se liší hlavně osazenými displeji. V obou případech jde o VGA panely opatřené dotykovou vrstvou s 16-bitovou barevnou hloubkou. Displej u modelu 6150 má úhlopříčku 2,8”, u druhého pak půjde díky diagonále 2,6” o opravdu jemné zobrazení. Rozdílné je také uspořádání ovládacích prvků. Ultimate 6150 si vystačí s joystickem a několika tlačítky, model 8150 potom nabídne numerickou klávesnici a podobá se tak triu stejně koncipovaných komunikátorů Asus (P525, 526 a 527).

Technická specifikace Ultimate 6150 a 8150:

Název Ultimate 6150 (8150) Rozměry [mm] 60,5 x 118,5 x 15,5 Hmotnost 152 g Operační systém WM 6 Professional Procesor Intel XScale PXA270, 520 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD Sítě Quadband GSM,UMTS Data GPRS,EDGE,UMTS,HSPDA Displej - rozlišení 480 x 640 px Displej - barvy 65 536 Displej - úhlopříčka 2,8" (2,6") Wi-Fi 802.11b/g GPS ne Bluetooth verze 2.0 Infraport ano Digitální fotoaparát 1,9 mpx Autofocus ano Videotelefonie VGA FM rádio ano Baterie 1 530 mAh Cena neznámá Další VGA výstup, 3,5 mm audio jack

Ultimate 8502 a 9502

Ultimate 8502 je typem zařízení, kterých na trhu moc nenajdete. Přesněji řečeno byste nenašli ani jedno jemu podobné, i když je pravdou, že Fujitsu Siemens T830 je této novince asi nejblíže. Obě spojuje QWERTY klávesnice a dotykový displej nad ní. Zatímco v případě T8x0 byl displej čtvercový s rozlišením 240 x 240 bodů, 8502 spoléhá na klasický QVGA zobrazovač úhlopříčky 2,6 palce. Rychlou odezvu bez nepříjemných prodlev zajistí populární procesor Qulacomm MSM7200 s taktem 400 MHz za podpory 128 MB operační paměti. Uživateli bude k dispozici asi polovina z 256 MB FlashROM a dále slot s podporou microSD(HC) karet. V oblasti komunikace a konektivity je výbava, až na chybějící infraport, totožná jako u předchozí dvojice. Ultimate 8502 ale navíc přidává satelitní navigaci.





Model s číselným označením 9502 se očividně inspiroval v Americe populárními přístroji T-Mobile Sidekick. Naproti jiným komunikátorům s QWERTY klávesnicí se totiž vysouvá spíše displej, nikoli klávesnice. Tento model se dále pochlubí dotykovým VGA displejem úhlopříčky 2,8 palce. Poradí si i s videohovory a pořídí fotografie s rozlišením tří megapixelů. Nebude chybět ani vestavěná satelitní navigace.

Další informace o těchto komunikátorech naleznete zde

Tento model bude patřit mezi nejkompaktnější WM komunikátory vůbec. Rozměrům 52,5 x 105 x 15,5 mm odpovídá hmotnost 110 gramů, která také patří k nejnižším vůbec. Takto miniaturní vzrůst se ale musel někde odrazit a tak se budeme muset spokojit s displejem úhlopříčky pouhých 61 mm (2,4”). Rozlišení 240 x 320 obrazových bodů zajistí při takto malé diagonále poměrně jemnou kresbu bez viditelného rastru. Pod displejem najdeme navigační kříž s potvrzovacím středem a šestici tlačítek, které usnadní práci se zařízením.







Srdcem telefonu je procesor Samsung s taktem 300 MHz, kterému bude asistovat průměrných 64 MB RAM. Jen průměrná je rovněž FlashROM s porcí 128 MB. Tento nedostatek ale hravě odstraníte nákupem microSDHC karty, kterou zařízení podporuje. Mírným zklamáním je pouze GSM/GPRS telefonní modul, který si s modernějšími technologiemi bohužel neporadí. Ani možnosti konektivity nejsou vůbec bohaté a vyjma miniUSB konektoru je v nabídce jen Bluetooth verze 1.2. Digitální fotoaparát, jehož objektiv se ukrývá na zadní straně, pořídí snímky velikosti nejvýše 1600 x 1200 bodů. Je patrné, že JAMA 101 staví zejména na kompaktních rozměrech a svěžím designu. Nároční uživatelé se však poohlédnou jinde.

JAMA 201

Poslední z představených přístrojů rozšíří řady WM zařízení, které spojuje displej v režimu landscape, QWERTY klávesnice pod ním a displej bez dotykové vrstvy. Bude tedy konkurovat třeba Samsungu SGH-i600 nebo Motorole Q9h. Co se týče rozměrů a hmotnosti, bude muset JAMA strčit hlavu do písku. Váha nad 150 gramů a tloušťka 14 milimetrů, to je v této kategorii hodně nad limitem.







Přední straně vévodí displej úhlopříčky 2,5 palce s QVGA rozlišením. Pod ním najdeme hlavní navigační klávesu, několik funkčních tlačítek a hlavně úplnou QWERTY klávesnici čítající devětatřicet kláves.

JAMA 201 poběží pod Windows Mobile 6 Standard, jehož svižný chod zajistí 300 MHz procesor a 64 MB paměti pro běh aplikací. Operační systém schlamstne asi polovinu FlashROM, uživateli tak bude k mání zhruba 60 MB a to je na dnešní dobu hodně málo. Bez paměťové karty typu microSD se tak obejde jen málokdo. Možnosti komunikace a konektivity jsou bohužel stejně chudé jako u modelu 101.

Technická specifikace přístrojů JAMA 101 a 201:



Název JAMA 101 JAMA 201 Rozměry [mm] 52,5 x 105 x 15,5 63 x 114 x 14 Hmotnost 110 g 152 g Operační systém WM 6 Professional WM 6 Standard Procesor Samsung SC32442, 300 MHz Samsung SC32442, 300 MHz RAM 64 MB 64 MB FlashROM 128 MB 128 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Triband GSM Triband GSM Data GPRS GPRS Displej - rozlišení 240 x 320 px 320 x 240 px Displej - barvy 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,4" (61 mm) 2,5" (63,5 mm) Wi-Fi ne ne GPS ne ne Bluetooth verze 1.2 verze 1.2 Infraport ne ne Digitální fotoaparát 1,9 mpx 1,9 mpx Autofocus ne ne Videotelefonie ne ne FM rádio ne ne Baterie 1 020 mAh 1 100 mAh

V Asii již v prosinci

Je vidět, že se i-mate nesnaží oslovit jen ty nejnáročnější uživatele a myslí i na takové, kterým stačí jednodušší Pocket PC se základním telefonním modulem. Takovým je určena JAMA 101. Hledáte-li přístroj s QWERTY klávesnicí, ale zároveň máte kopřivku z dotykového displeje, pak by vás mohl oslovit JAMA 201. Zbylá čtveřice komunikátorů bude patřit k tomu nejlepšímu své třídy. Ultimate 8502 a 9502 disponují i satelitní navigací a jejich výbava je tak bezchybná. Nechme se překvapit, zda se řada Ultimate dostane až na pulty našich obchodů. Nejednoho uživatele by to jistě potěšilo.