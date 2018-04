Ultimate Street Skater pro Pocket PC

Sportovní simulátor skateboardu pro Pocket PC dlouho chyběl. Tento nedostatek se rozhodla rázně vyřešit firma Made by KIDDIES hrou Ultimate Street Skater uvedenou na trh v druhé polovině prosince.



Rozsah herní plochy respektive jednotlivých umělých ramp, nájezdů apod. bohužel není příliš velký a tak se v současné verzi musíte spokojit pouze se třemi herními areály a dvěma animovanými skaterboardovými jezdci. Trial verze o velikosti cca 2 MB obsahuje jednoho "jezdce" a jednu herní plochu s poněkud atypickou U-rampou plus několik dalších menších umělých překážek rozestavených kolem celého areálu. Ke grafickému zpracování nelze mít žádné výhrady, animace postav jsou plynulé stejně jako scrolling celé herní plochy. Po zvukové stránce je na tom Ultimate Street Skater už trochu hůř, ale při zdolávání překážek to není vůbec důležité.



Účel samotné hry je prostý. Během dvouminutového limitu musíte stihnout provést co nejvíc efektních obratů, skluzů, salt případně dalších akrobatických prvků (detailní ovládání pomocí dotykového displeje a hardwarových tlačítek Pocket PC viz nápověda ke hře) na překážkách v jednotlivých herních areálech. Pokud své prkno zvládáte "levou zadní", můžete si během hry dopřát i pohled na několik diváků a rozhodčích, na kterých závisí Vaše výsledné skóre. Efektní akrobatické prvky samozřejmě mohou lehce skončit i neméně efektním pádem, který samozřejmě má (jak jinak :-)) také vliv na finální skóre.



I když je Ultimate Street Skater je graficky poměrně zdařilý sportovní simulátor skateboardu, oproti vynikající simulátoru "720 Degrees" působí hra přece jen dost jednoduchým až triviálním dojmem. Cena Ultimate Street Skateru naštěstí není nijak přehnaná, za 10 USD si ho můžete koupit například na PDA serverech Handango nebo PocketGear. Ultimate Street Skater potřebuje cca 4 MB volné operační paměti - hru lze samozřejmě nainstalovat i na paměťovou kartu a měla by fungovat na všech novějších Pocket PC jako je Compaq iPAQ 3800/3900 nebo HP Jornada 520/540/560, bez problémů funguje i na Fujitsu Siemens Pocket LOOXu s procesorem XScale.