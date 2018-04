Ulsterská univerzita a Orange: bezdrátová medicína

Díky zásadní studii z oblasti výzkumu telemedicíny, jež má být zahájena koncem tohoto roku, bude pacientům zotavujícím se doma po operaci nebo nemoci zanedlouho umožněno, aby jejich životně důležité funkce byly automaticky sledovány lékařem se sídlem mnoho kilometrů vzdáleným.

V rámci této studie, společném projektu Ulsterské univerzity a společnosti Orange, bude vyvinut a speciálně upraven mobilní telefon společnosti Orange, který budou pacienti nosit neustále u sebe a který jim tak bude měřit životně důležité funkce. Získané informace telefon odešle zpět do nemocnice nebo konzultujícímu lékaři, využívajícímu sít' Orange.

Tím se sníží nutnost, aby pacienti museli dojíždět do nemocnice na běžné prohlídky nebo aby lékaři museli své pacienty navštěvovat kvůli kontrole těchto životně důležitých funkcí. Očekává se, že tento projekt přinese největší výhody starším pacientům nebo pacientům po operaci, jejichž zdravotní stav je natolik dobrý, že mohou být z nemocnice propuštěni, nicméně jejich stav musí být do jisté míry nadále sledován.

Tato studie je první svého druhu ve Spojeném království a doktor Noel Evans z Ulsterské univerzity věří, že posune celou koncepci "telemedicíny" do jiné dimenze.

"Zatímco koncepce sledování pacienta na dálku se objevila už před řadou let, většinou se při přenosu dat z místa na místo doposud spoléhalo pouze na pevnou telefonní sít'. Znamenalo to, že pacient musel kvůli testům navštívit středisko v místě bydliště a jejich výsledky pak byly po pevné lince odeslány do větší nemocnice," uvedl Dr. Evans.

Dr. Evans dále vysvětluje: "Projekt "bezdrátové" telemedicíny je novátorský hlavně v tom, že pacient bude neustále u sebe nosit mobilní telefon. To znamená, že jeho životně důležité funkce bude možné průběžné monitorovat bez ohledu na to, kde se bude nacházet, a informace budou odesílány nazpět konzultujícímu lékaři, který užívá sít' mobilních telefonů společnosti Orange."

"V době, kdy nemocnice čelí narůstajícím požadavkům na počet lůžek, možnost poslat uzdravující se pacienty domů, aby se tam zotavili, a při tom sledovat jejich životně důležité funkce, bude ohromným přínosem pro zdravotnické služby. Navíc pacienti se často mnohem lépe uzdravují, když jsou navráceni do svého domácího prostředí," dodává Dr. Evans.

Eric Carson, generální ředitel společnosti Orange v Severním Irsku, uvedl: "Sítě mobilních telefonů v současné době představují nezbytnou součást jakékoli ekonomické infrastruktury. Přenos hlasu a dat je čím dál tím více zprostředkováván prostřednictvím mobilních sítí a tato aplikace v oblasti telemedicíny je toho dobrým příkladem."

"Také to poukazuje na to, jak je pro Severní Irsko důležité mít dobře rozvinuté sítě mobilních telefonů, jež zajišt'ují pokrytí nejen na důležitých komunikacích a ve městech, ale poskytují pokrytí po celé zemi, aby zajistily fungování mobilních telefonů - a to je právě případ monitorujících mobilních telefonů - kamkoli si je lidé vezmou. Toho chce společnost Orange dosáhnou v Severním Irsku." uzavřel Dr. Carson

Projekt bezdrátové telemedicíny bude představovat tříletý stipendijní doktorandský výzkum, který má být zahájen na kampusu Jordanstown Ulsterské univerzity v říjnu.