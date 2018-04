Uložte si na displej animovanou tapetu s vlastním textem. Zdarma!

Na stránkách Red Dodo naleznete sedm předpřipravených animovaných pozadí pro displej, které lze využít také jako spořič. Po výběru konkrétního pozadí si jej můžete vylepšit vlastním textem, který se na něm objeví. Bohužel služba nepodporuje českou diakritiku.

Po zadání textu si můžete výsledné pozadí prohlédnout. Jelikož je služba zcela zdarma, lze hotovou tapetu rovnou uložit do počítače a poté nahrát do mobilního telefonu. Nechybí rovněž možnost stáhnout pozadí přímo do telefonu přes Wap.

Tapety mohou být ve všech používaných rozlišeních (240 x 320, 176 x 220, 176 x 144, 128 x 160 nebo 128 x 128 obrazových bodů). Pokud neznáte přesné rozlišení displeje vašeho telefonu, můžete jej vyhledat a aplikace sama zvolí správné rozlišení. Pouze dodáváme, že ne všechny mobilní telefony podporují animované tapety.