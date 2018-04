Uložte si do telefonu kontakt pro případ vlastní smrti, vyzývá falešný e-mail

"Uložte si do svého telefonu kontakt na své nejbližší pod speciálním názvem ICE (zkratka z anglického in case of emergency, v překladu v případě nouze - pozn.autora). Záchranáři pak v případě nouze snáze vyrozumí vaši rodinu," vyzývá bezpečnostní kampaň, jejíž základní popis koluje už několik let e-mailovými schránkami uživatelů po celém světě. Je pod ní sice podepsaný Červený kříž, ten však oficiálně tuto výzvu nikdy nepublikoval. Zatímco ve Velké Británii či například Austrálii za kampaní stojí reálné organizace, v ostatních státech se nekontrolovaně šíří za pomoci spammerů.

Jak poznat hoaxy Hoax je jakákoli nevyžádaná e-mailová, textová nebo jiná elektronická zpráva varující před nebezpečím, upozorňující na vyzvednutí neexistující výhry apod. Obvykle je v ní uživatel požádán, aby zprávu přeposlal co největšímu množství lidí. Často se také stává, že podvodník po příjemci vyžaduje zveřejnění osobních dat. Přestože podvodníci dokážou "narafičit" adresu odesílatele takovým způsobem, že odpovídá opravdové existující adrese dané společnosti, je možné hoax rozpoznat. Stačí jen použít zdravý "selský" rozum, všímat si všech pravopisných i obsahových chyb.

Falešné zprávy chodí od nejrůznějších odesílatelů. Před časem se zpráva tvářila jako upozornění Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. "Jedna z verzí této řetězové zprávy je šířena mým jménem elektronickou cestou. Tuto zprávu jsem nikdy nevytvořila a ani nešířila," řekla před časem serveru hoax.cz Marta Dušková, vedoucí marketingu ZPMV.

Ve zprávě také stojí, že pokud má uživatel víc lidí, kterým by záchranáři měli v případě nouze zavolat, má je v telefonním seznamu pojmenovat jako ICE1, ICE2, ICE3 a tak dále. Je to však takzvaný hoax, tedy poplašná zpráva. Shodují se na tom i samotní záchranáři.

"Při výjezdu jsem už několikrát postupoval bez tohoto opatření. Prostě jsem v mobilu našel "máma", "táta" a vytočil. Dovolal jsem se a zeptal, na co chtěl," řekl iDNES.cz Zdeněk Schwarz, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. "My samozřejmě fungujeme bez takovýchto informací. Volat příbuzné nebudeme, od pátrání po pozůstalých je zde policie," dodal Schwarz.

Stejný názor na věc má i Ondřej Franěk ze Zdravotnické záchranné služby: "Situace, kdy je z pozice záchranných složek životně nutné co nejrychleji kontaktovat příbuzné, je opravdu raritní. Navíc představa, že si policie neporadí s identifikací jinak než nalistováním ICE, je poněkud pitoreskní. Když už má postižený u sebe funkční mobil, není zpravidla nic jednoduššího, než zavolat na nějaké číslo ze seznamu a zeptat se, komu patří volající telefon," uvádí na internetovém portálu zachrannasluzba.cz Franěk.