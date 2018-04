Ulehčuje Český Telecom zlodějům práci?

Telefonní automaty Axelit od firmy Ascom nainstaloval Český Telecom do telefonních budek po celé republice v létě loňského roku. Přístroje tohoto typu jsou kombinované, mimo mincí umožňují platbu i pomocí telefonní karty. Jejich pokladnička však nenechavcům nedolávala dlouho. Po přibližně půlročním provozu se hlavně na Olomoucku staly tyto telefony snadnou kořistí zlodějů.

Cílem samozřejmě většinou není telefon jako takový, nenechavci se zaměřují hlavně na jeho spodní část, ve které se nachází schránka na mince. Ta se podle našeho zdroje z blízkosti policie dá otevřít velmi rychle, takže naděje na zadržení pachatele při činu není nijak velká. Bez zajímavosti není ani fakt, že pokaždé byl při ohledání poničených automatů zjištěn stejný postup při otevírání zásobníku. Servisní pracovník Olomoucké pobočky Telecomu, který je s několika případy obeznámen, vyjádřil doměnku, že by práci zlodějů mohla značně ulehčovat konstrukční či výrobní vada zásobníku mincí.

Telefony Ascom mají tedy zřejmě konstrukční vadu, která umožňuje jejich snadné vykrádání. V minulosti ale tyto přístroje trpěly i jiným vážným neduhem, umožňovaly telefonovat z tzv. věčných karet.

Zprávy o vykrádání pokladniček automatů tohoto typu potvrzuje i Olomoucká policie. Od počátku roku totiž její kriminalisté museli řešit už skoro dvacet případů vykradených telefonů. "Kriminalista, který tuto trestnou činnost vyšetřuje, mi potvrdil , že kasu lze poměrně snadno otevřít. Škoda na jednom přístroji se přitom pohybuje okolo pětadvaceti tisíc, což je mnohem více, než výše ukradené hotovosti." řekla nám tisková mluvčí Alexandra Skotnická. "Telecom nebo výrobce automatů, firma Ascom by měli podle jeho názoru přístroje lépe zabezpečit." dodala.

Inženýr Prostějovský z Ascomu se k problému nechtěl vyjadřovat, pouze nám potvrdil,že na analýze problému firma v současnosti pracuje. Český Telecom provozuje v současnosti pět tisíc automatů Ascom Axelit.

Jestliže policie jen v Olomouci řešila letos necelou dvacítku případů, dosahuje škoda za první dva měsíce letošního roku na Olomoucku částky necelého půlmilionu. A to ještě jen za předpokladu, že si zloději neodnesli telefonní přístroj z budky celý, což se podle policejní tiskové mluvčí Skotnické zřídka také stává.

Ve snaze přilákat do telefonních budek nové zákazníky obměnil Český Telecom téměř všechny telefonní automaty. Ve výběrovém řízení, o kterém někteří zasvěcení říkají, že bylo velmi podivné, a téměř bez zkušebního provozu, se rozhodl právě pro přístroje firmy Ascom. Možná, že kdyby je lépe zkoušel, rozhodl by jinak, nebo včas objevil jejich nedostatky. Nové zákazníky jimi ovšem do budek tak jako tak nepřilákal. Namísto toho, aby zisk stoupal, dnes spíše klesá. Potvrdil to před časem šéf oddělení prodeje služeb v Českém Telecomu ing. Jan Ander: "Služba upadá, snažíme se nějak přilákat zákazníky a propad zastavit."

Manažeři Telecomu však jako by o propad sami usilovali. Některé zákazníky znechutili svým přístupem k problematice vyměňování starých telefonních karet i cenovou politikou. To mohou být pro někoho pádné důvody, proč si telefonní kartu už prostě nekupovat. Náš národní operátor se sice snaží služby veřejných automatů zatraktivnit např. možností zasílání krátkých textových zpráv a elektronické pošty, oznámil, že během provozu byl za první půlrok prostřednictvím automatů v jeho síti odeslán jeden milion zpráv, ale třeba Eurotel jich za celý loňský rok zprostředkoval na dvě miliardy, což je tisíckrát více. Vedle poklesu provozu a tím i zisku je vykrádání telefonních budek dalším nepříjemným problémem, kterému Český Telecom musí čelit.