Nejlevnější smartphone s duálním foťákem stojí už pouhých tisíc korun

V Číně se dají mobilní telefony od neznámých výrobců pořídit za opravdu nízké částky. Jednou z firem, které nabízejí telefony podle aktuálních trendů za nízkou cenu, je Ulefone. Tato značka například rychle zachytila bezrámečkový trend, když přinesla na trh model Ulefone Mix, zřetelně inspirovaný Xiaomi Mi Mix.

Nový model S7 je trochu jiného druhu. Nesnaží se napodobit konkrétní přístroj konkurence, ale věnuje se aktuálnímu módnímu trendu. Dostal totiž duální fotoaparát. Na tom by nebylo nic zvláštního, takových smartphonů je spousta. Ale Ulefone už od počátku sliboval velmi lákavou cenu. Ta nakonec předčila asi všechna očekávání. Oficiálně totiž přístroj stojí 55 dolarů, což je v přepočtu asi 1 200 korun. K tomu je třeba připočíst při případném dovozu z Číny DPH, S7 tak vyjde na zhruba 1 450 korun.

Ale získat jej lze i levněji. Výrobce přichystal na začátek prodeje slevovou akci, ve které sráží cenu prvních šesti tisíc prodaných kusů (ale troufáme si tvrdit, že to bude více) na 40 dolarů za kus. To je méně než 900 korun, po přičtení DPH se cena vyšplhá na zhruba 1 060 korun. A to je skutečně velmi nízká částka.

Nový smartphone lze objednat třeba na oficiálním obchodě výrobce na oblíbeném portálu Aliexpress. Za poštovné si Ulefone nic neúčtuje, jen si zákazníci na novinku pořádně počkají. Dodací lhůty totiž přesahují čtyřicet dnů, takže když si Ulefone objednáte dnes, tak poštou dorazí někdy před Vánoci.

Velmi levný smartphone s duálním fotoaparátem má vcelku základní výbavu. Kvůli tomu, že má jen 1 GB RAM a 8 GB vnitřní paměti, nejspíš uspokojí jen opravdu nenáročné uživatele. Systém Android 7.0 tu pohání čtyřjádrový procesor Mediatek, displej je pětipalcový s HD rozlišením. Dvousimkový smartphone podle všeho podporuje pouze sítě 3G a nikoli LTE a ani s tím duálním fotoaparátem to nebude tak slavné.

Fyzické rozlišení hlavního čipu je totiž pouhých 5 megapixelů. Rozlišení čipu druhého výrobce neuvádí, ale vzhledem k tomu, že je určen především pro vytvoření efektu hloubky ostrosti, bude rozlišení určitě nižší a nijak dále nebude do tvorby snímků vstupovat. Ulefone se však chlubí, že celkově je rozlišení 8 + 5 megapixelů, ale těchto hodnot dosahuje přístroj interpolací. Čelní fotoaparát s diodovým bleskem má rozlišení 2 megapixely, ale interpolací umí vyrobit až pětimegapixelové snímky.

Ulefone S7 je tedy kousek, který láká na módní trendy, ovšem ve skutečnosti to je opravdu základní a levný smartphone. Ale i to by mohlo někomu vyhovovat. S7 jsme tedy zkusili objednat a až přes dlouhé dodací lhůty dorazí do redakce, podrobíme ho zevrubnému testu.