Ukradli vám mobil? Poradíme vám, jak se zachovat

Prvním vaším krokem by ale stále měl být kontakt s operátorem. "V první řadě co nejdříve kontaktujte infolinku a zablokujte SIM kartu. Zabráníte tak vysokým účtům," radí Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobilu. Služby na mobilu budou během pár minut neaktivní a zloděj si už na váš účet nezavolá. Stále ale může přístroj zpeněžit, s novou SIM kartou totiž bude dále fungovat.

Pokud chcete zablokovat telefon a tím jej znehodnotit, dalším krokem je návštěva nejbližšího oddělení Policie ČR. Abyste si ušetřili cestu, nechoďte sem ale bezprostředně po krádeži. K zablokování telefonu je totiž nutné prokázat jeho nabytí a znát samotné výrobní číslo, označované jako IMEI. Tyto doklady si nejdříve obstarejte, jinak půjdete na služebnu dvakrát.

Co dělat při odcizení mobilu Kontaktujte infolinku operátora a nechte zablokovat svoji SIM kartu. Znemožníte tak volat pachateli na váš účet. Doma najděte doklady od odcizeného přístroje. Potřebujete záruční list nebo doklad o koupi telefonu a výrobní číslo IMEI. Co nejdříve zajděte na nejbližší policejní služebnu, kde krádež ohlaste. Policistu požádejte o zablokování telefonu. S policejním protokolem navštivte prodejnu svého operátora a požádejte o vydání nové karty SIM. Učiňte tak co nejdříve, jinak můžete přijít o možnost získání svého starého telefonního čísla. Pokud jste měli telefon pojištěn, vyžádejte si u příslušné společnosti pojistné plnění. Pokud nikoli, obstarejte si nový telefon a zapřemýšlejte nad jeho pojištěním proti krádeži. V případě, že získáte zpět váš blokovaný telefon, obraťte se na nejbližší oddělení Policie ČR a požádejte o jeho odblokování. Policie neprovádí automatické odblokování mobilních telefonů.

Potvrzením o vlastnictví mobilu je záruční list, kde policisté naleznou i výrobní číslo telefonu, nebo nákupní doklad a znalost výrobního čísla v případě, že záruční list již nevlastníte. Tyto doklady u sebe běžně nenosíme, proto je vhodné nahlášení krádeže odložit na později.

Po podání žádosti a ověření všech nezbytných údajů požádá policie mobilní operátory o zablokování telefonu pro použití v jejich sítích. Telefon tím bude zařazen do databáze odcizených mobilů a nadále jej nebude možné využívat. "Blokovaný telefonní přístroj se do sítě přihlásí, ale lze z něj uskutečnit pouze volání na tísňovou linku 112," upřesňuje chování telefonu Martin Žabka, tiskový mluvčí Telefóniky O2. "Doba, kdy se vlastní blokace projeví v síti operátora, není stanovena, většinou je tomu však okamžitě, nejpozději do 24 hodin," dodává.

"Pečlivě si uschovejte doklady, které obdržíte při koupi vašeho mobilního telefonu - potřebujete je nejen v případě reklamace, ale také v případě krádeže telefonu..."

Martina Kemrová - T-Mobile

Pokud by se přístroj později našel, je policie oprávněna požádat operátory o jeho opětovné vyřazení z databáze blokovaných telefonů. "Požadavky k blokaci mobilních telefonů zasílá Policie ČR všem mobilním operátorům denně v souboru, který obsahuje požadavky na přidání do blokace i na odebrání z blokace," vysvětluje Žabka.

Požádejte si o novou SIM kartu

Zablokováním SIM karty samozřejmě nepřicházíte o své telefonní číslo. Poté, co budete mít v ruce policejní protokol, navštivte pobočku vašeho operátora a požádejte o vydání karty nové. Protokol je důležitý, jelikož při prokazatelné krádeži není vydání nové SIM většinou zpoplatňováno. Využít této možnosti lze ale pouze jednou za kalendářní rok. Při ztrátě či další krádeži v období 12 měsíců již musíte zaplatit asi 500 korun.

"O výměnu je nutné požádat do 5 kalendářních dnů od zablokování hovorů na Zákaznickém centru, resp. do 5 kalendářních dnů od sepsání (datace) policejního protokolu o krádeži SIM, pokud hovory nebyly blokovány," varuje před dalšími podmínkami k získání karty se stejným účastnickým číslem Kemrová.

V prodejně operátora si můžete rovnou obstarat i mobilní telefon. Ve většině případů zde lze sjednat i pojištění přístroje proti krádeži, které se může vyplatit u velmi drahých telefonů. Tato služba vás vyjde v průměru na pětistovku ročně. Budete-li svůj nový telefon kupovat v bazaru, nezapomeňte si ověřit, zda nepochází z trestné činnosti. Podle výrobního čísla tak můžete učinit na speciálních webových stránkách Ministerstva vnitra.

Co byste měli vědět Zablokovat telefon lze pouze v případě jeho odcizení, nikoli ztráty. Pokud policii uvedete v tomto smyslu v omyl, dopouštíte se nejméně přestupku proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč. V některých případech lze toto jednání posoudit i jako trestný čin s trestem odnětí svobody až na 3 roky.

Zda je mobilní telefon evidovaný jako odcizený, můžete zjistit na internetových stránkách ministerstva vnitra nebo pokusem o navázání spojení. U zablokovaného telefonu se ozve upozornění, že je "tento telefonní přístroj evidován v seznamu odcizených mobilních telefonů a jeho použití je ve všech sítích blokováno".

Policie má právo mobilní telefon odblokovat, resp. nezablokovat, v případě, že by tento postup ztížil vyšetřování.

Žádný z operátorů nenese žádnou právní odpovědnost za legitimnost a formální opodstatněnost požadavku. Toto je plně v kompetenci policie.

Blokace přes policii se netýká odcizené nebo ztracené SIM karty. Tu si může každý nechat zablokovat přímo u svého operátora, který ji provádí okamžitě po nahlášení ztráty.

Nejvíce se krade v MHD

Dle dostupných statistik se ročně odcizí desetitisíce mobilních telefonů, nahlášených krádeží je jen zlomek. Nejvíce případů se odehrává v hromadné dopravě. "Větší počet krádeží je zaznamenán také v nákupních centrech a obchodních domech," říká policista Zdeněk Kovač z Obvodního ředitelství pro Prahu 4.

Policie každoročně vydává varování před kapesními zloději o vánočních svátcích. "Blíží se opět doba vánočních svátků a kapsáři začínají mít žně," varuje Kovač . "Pachatelé využívají nepozornosti cestujících a odcizují jim převážně peněženky a mobily," říká.

"Nejcennější na mobilním telefonu bývají vždy kontakty v něm uložené, proto naše rada všem zákazníkům zní: zálohovat data, zálohovat data, zálohovat data," uzavírá problematiku Martin Žabka z Telefóniky O2. - čtěte Poradíme vám, jak synchronizovat vaše kontakty