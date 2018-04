V Praze jí z auta ukradli mobil, koupila si ho zpět za téměř tisíc korun

Říká se, že naděje umírá poslední, a to i v případě odcizení telefonu. Výrazně ji mohou ovlivnit sami poškození, pokud ve svých zařízeních mají aktivovánu službu vyhledávání mobilu. Právě ta pomohla i čtenářce, která počátkem letošního dubna přišla o služební iPhone 4S. Zapomněla jej v držáku navigace ve služebním voze.

Ochrana Androidu před krádeží Loni v srpnu spustil Google službu Správce zařízení Android, která je dostupná pro všechna zařízení s operačním systémem Android 2.2 a vyšším. Umožní na dálku prozvonit telefon (i když je v tichém režimu), zobrazit jeho polohu či vymazat obsah (pokud je Správce zařízení Android v nastavení zařízení povolen). Stejně jako u služby Hledat iPhone od Applu je i u služby Googlu nutné, aby byl telefon zapnutý a připojený k internetu. Aplikaci Správce zařízení Android naleznete (pouze u verze 2.2 a vyšší) v Nastavení=>Zabezpečení=>Správci zařízení. Polohu ztraceného či ukradeného zařízení zobrazíte po přihlášení ke Google účtu na mapě na stránkách služby Android Device Manager.

"Parkovala jsem u Malešického parku, kde se v tu dobu pohybovaly po ulici a tedy kolem mého auta desítky lidí. Za hodinu, když jsem přišla na to, že nemám telefon, jsem si pro něj šla. Ale už jsem měla rozbité okénko u spolujezdce. Zmizel jen telefon," popsala pernou chvíli.

Ke svému štěstí měla v odcizeném telefonu aktivovanou funkci Hledat iPhone. Doufajíc, že zloděj telefon nevypnul, se tak při čekání na příjezd policejní hlídky z domova přihlásila na svůj iCloudový účet. Právě v něm lze po výběru položky Hledat můj iPhone v případě, že je zařízení s aktivní službou zapnuté a v dosahu sítě Wi-Fi, zobrazit na mapě jeho přibližnou aktuální polohu.

"Objevila se mi mapka na které jsem přesně viděla, že telefon je stále zapnutý a zloděj s ním zamířil na Spořilov na parkoviště nákupního centra v ulici U Plynárny. Tam pak telefon vypnul - byl v režimu offline," popsala čtenářka online sledování ukradeného telefonu. Výtisk mapy s označením, kde se mobil nacházel zhruba před hodinou, pak předala policistovi, s nímž sepisovala protokol. "Řekl mi, ať si tam jedu sama a až telefon najdu, ať jim zavolám...," popsala čtenářka jeho reakci.

Na kradený telefon můžete držitele upozornit vzdáleně

"Na iCloudu jsem si u iPhonu nastavila Režim ztráty, vyplnila text, že pokud telefon někdo zapne, objeví se mu tam, že je ztracený a ať zavolá telefonní číslo," informuje čtenářka s tím, že z důvodu nedořešené nové SIM zadala číslo asistentky. Kontakt se pak včetně přidruženého vzkazu objeví přímo na displeji telefonu.

Zamezte smazání iCloud účtu Úspěšnost dohledání ukradeného iPhonu může výrazně snížit restore telefonu ale i smazání iCloud účtu. Jeho smazání lze přitom snadno zabránit. V Nastavení=>Obecné=>Omezení po zadání čtyřmístného číselného kódu vyberte v oddílu Povolit změny položku Účty a poté Zakázat změny. Po tomto není možné otevřít v nastavení položky iCloud, Twitter, Facebook, Flickr či Vimeo, nepřístupný bude účet i ze složky Pošta, kontakty, kalendáře. Omezení vypnete opět zadáním vámi zvoleného čtyřmístného kódu v Nastavení=>Obecné=>Omezení.

Současně s tím nastavila, že v případě ohlášení telefonu do sítě operátora či k Wi-Fi síti obdrží e-mailem také mapu s jeho přibližnou aktuální pozicí. U operátora si pak ověřila, zda byla SIM použita. Jelikož tomu tak nebylo, rozhodla se ji neblokovat z důvodu, že by se mohl telefon opět přihlásit k síti operátora. V případě blokace SIM by se totiž musela spoléhat pouze na případy, kdy by se uživatel s telefonem připojil k Wi-Fi síti.

Den po krádeži si na základě policejního protokolu vyřídila u operátora novou SIM. Díky datům uloženým na iCloudu pak za zhruba hodinu do nového telefonu dostala všechna důležitá data včetně poznámek z odcizeného kusu.

Policie mi vynadala, mohlo se to urychlit

Při vyřizování nové SIM jí na prodejně zároveň poradili, aby si nechala na Policii ČR telefon zablokovat s tím, že vyhledávací službu Applu to nikterak neovlivní. K tomu však již nedošlo. "V úterý mojí asistentce přišla večer SMS od paní, že si koupila mobil a ukazuje se jí na displeji toto číslo, ať se tedy ozve," zmínila čtenářka.

Podezřívavost ji následující den při telefonickém hovoru se stávající držitelkou ukradeného iPhonu přinutilo vzít si od dotyčné informace k její identifikaci. S nimi pak s jejím souhlasem osobně zavítala na policejní služebnu. "Policii jsem vše předala a dostala lehce vynadáno, že jsem měla paní přivést, že by se to tím urychlilo... Takhle, že se to povleče," dodává.

Tato zkušenost ji přiměla vzít záležitost do vlastních rukou a s dotyčnou si sama sjednala schůzku. V den schůzky policisty pouze telefonicky informovala, že si jde telefon vyzvednout sama. "Oni jen chtěli, abych jim dala vědět, jestli není poškozený."

Po pěti dnech se pak ve smluvenou dobu na dohodnutém místě opět shledala se služebním iPhonem. "Telefon mi předala, nepoškozený. Prý ho koupila na Národní třídě od velmi slušně vypadajícího Ukrajince, který se jí ptal, jestli neví o nějakém bazaru, kde by mobil mohl prodat. Prý potřeboval peníze na cestu na Ukrajinu," popisuje čtenářka schůzku. Telefon dotyčné nabídl údajně za 1 500 korun a předvedl, že je funkční.

"Paní jsem zaplatila část peněz, které za telefon dala. Policie si ji pozvala k výslechu, ale nevím, jestli tam šla," dodává čtenářka. Do původního iPhonu si opět přehrála všechna původní data a nově zakoupený telefon ve čtrnáctidenní lhůtě vrátila. Chvilka roztržitosti tak čtenářku přišla na necelých pět tisíc korun, z větší části kvůli výdaji za nové okénko služebního vozu.

Krádež mobilu hlaste vždy osobně na nejbližší služebně

Krádeže telefonů nejsou bohužel nikterak výjimečné. Policie ČR tak přímo na oficiálních webových stránkách informuje, jak má poškozený postupovat. Událost je nutné nahlásit vždy pouze osobně, učinit tak můžete na nejbližším oddělení Policie ČR. Policisté budou požadovat záruční list s výrobním číslem (IMEI) telefonu. Postačí případně i doklad o nabytí (účtenka, faktura) společně s obalem mobilního telefonu, na němž je IMEI uvedeno.

Přímo na služebně zároveň vyjádřete souhlas s blokací, vyplněný formulář se žádostí o blokaci zařízení odešlou policisté příslušnému operátorovi do 24 hodin. "Provedení zablokování nebo odblokování a její rozšíření v rámci sítě operátora bude probíhat podle technických možností sítě a dalších souvisejících okolností," upřesňuje Policie ČR na webových stránkách.

Ostražitost se vyplatí i při pořizování telefonu. Základem by mělo být ověření výrobního čísla (v telefonu jej vyvoláte zadáním *#06#) s IMEI na originálním balení. Policie zároveň radí telefon vypnout a opětovným připojením k síti operátora se ujistit, že není z důvodu odcizení blokován. Podle IMEI si lze zařízení ověřit také v databázi odcizených mobilních telefonů Policie ČR. Je totiž možné, že skutečný vlastník neprovedl jeho blokaci ihned po odcizení.

Zloděje lze usvědčit i díky aplikacím

Způsobů, jak být byť jen trochu nápomocen k navrácení odcizeného telefonu, je mnoho. Například brooklynský jazzový trombonista získal ukradený iPhone zpět vypočítavou lstí. Nic netušícího zloděje překvapil s kladivem v ruce. Schůzku si s ním dal totiž coby vnadná Jennifer (více čtěte zde).

Výjimkou nejsou ani případy, kdy má původní majitel telefonu slušný přehled o životě zloděje, který mu díky stálému spárování telefonu s cloudovým úložištěm dává skrze fotografie a videa nevědomky nahlédnout do soukromého života. Ti odvážnější pak dotyčnému vytvoří například blog, s nímž se život pravděpodobného zloděje stane veřejným (více v dřívějším článku).

Na prvním místě by však měla být stále prevence. Kromě služeb přímo od tvůrců operačních systémů - Hledat iPhone u iOS, Android Device Manager u Androidu či Find my phone u Windows Phone - lze využít i některou z volně dostupných aplikací třetích stran. Ty kromě standardních funkcí, jako jsou lokalizace telefonu, vzdálené smazání obsahu či uzamčení telefonu přes přístupový kód, poskytnou i další rozšiřující funkce.

Například pro zařízení s Androidem 2.2 a vyšším lze využít aplikaci Cerberus. Prostřednictvím webových stránek či přes SMS klienta lze pod jedním účtem spravovat až pět zařízení. Neoprávněný držitel telefonu přitom nemá o SMS komunikaci ponětí, v SMS schránce se totiž nezobrazuje. Funkce SIM Checker pak podá skutečnému majitele sledovaného zařízení informaci vždy, je-li v něm použita neoprávněná SMS. Zároveň tak získá i její telefonní číslo.

Přes SMS je možné vzdáleně aktivovat i hlasitý alarm, který se rozezní i tehdy, je-li telefon v tichém režimu. Cerberus dokáže vzdáleně aktivovat/deaktivovat Wi-Fi i datové připojení nebo získat seznam posledních uskutečněných a přijatých hovorů. Kromě toho lze pomocí čelní kamery získat i fotografii či videozáznam, přes mikrofon pak hlasový záznam. Vše bez vědomí neoprávněného držitele telefonu.

Většina rozšiřujících funkcí je však dostupná až od Androidu 2.3.3, včetně automatické aktivace GPS, pokud je při snaze o lokalizování zařízení vypnuta. Aplikaci lze ochránit i před neoprávněnou odinstalací, v seznamu aplikací ji lze vzdáleně skrýt. Po vypršení bezplatné týdenní zkušební verze stojí doživotní licence 2,99 eura, v přepočtu tedy 82 korun.