Ukradené telefony Go už je možné zablokovat

Krádež telefonu je pro každého nepříjemná věc. Nejde jen o finanční ztrátu (a kradou se i ty nejlevnější a hodně staré telefony), ale především o nutnost zajistit si nový přístroj a kartu SIM, získat znovu telefonní čísla (kontakty) z ukradeného telefonu a smířit se s tím, že svůj starý telefon už pravděpodobně nikdy neuvidíte. Jediné, co můžete udělat, je pokusit se ztížit majiteli vašeho ukradeného telefonu jeho použití.

Zablokovat mobilní telefon proti použití v síti operátora zatím umožňoval jen EuroTel, a to pouze pro svoje tarifní zákazníky. Nyní tuto možnost rozšířil i na uživatele karet Go. Velmi výhodné je, že zablokovat můžete nejen telefony prodané v sadách Go, ale i ty, které jste koupili někde jinde a používali jste je s kartou Go. V tomto případě se nesnažte podvádět - pro operátora není velký problém zjistit IMEI telefonu, ve kterém byla konkrétní karta Go v minulých měsících používána.

Blokování je založeno na databázi čísel IMEI ukradených telefonů - každá mobilní síť totiž číslo IMEI od telefonu získá při přihlašování telefonu do sítě a pokud má operátor databázi ukradených telefonů, může zabránit takovému telefonu v přihlášení. Totéž dokáže udělat s ukradenými kartami SIM.

Jak postupovat

Ukradenou kartu Go sice EuroTel nezablokuje, takže se budete muset smířit s tím, že váš kredit zloděj jistě beze zbytku využije, nicméně v případě krádeže telefonu postupujte takto:



Ihned, jak zjistíte, že vám byl telefon ukraden, zajděte na nejbližší služebnu Policie ČR (pokud nevíte kde ji najít, oznamte krádež na tel. č. 158).

Tam ohlaste krádež a požadujte sepsání oznámení - kopii si vyžádejte, budete ji potřebovat. Pokud se vám policista bude snažit vysvětlit či vás bude rovnou od oznámení odrazovat, že je to zbytečné a že telefon stejně nenajdou (je to bohužel v drtivé většině případů pravda), trvejte na svém a bez tohoto potvrzení o krádeži neodcházejte

Do 24 hodin od okamžiku, kdy vám policie vydá potvrzení o oznámení krádeže vašeho telefonu, odfaxujte žádost o zablokování mobilního telefonu na Go linku (fax: (02) 67 01 63 21). K žádosti přiložte kopii oznámení o krádeži a doklad potvrzující, že telefon byl skutečně váš (fakturu, pokladní doklad, nebo nejlépe záruční list) a obsahující IMEI telefonu. Tato žádost by měla mít přibližně toto znění:



Žádost o zablokování mobilního telefonu



Žádám o zablokování mobilního telefonu Nokia 5110, IMEI 12345678123456, který mi byl odcizen dne 12. října 2000, v 23:10 (tyto údaje opište z dokumentu od Policie ČR), pro použití v mobilní síti EuroTel Global. Telefonní číslo karty Go, se kterou byl telefon používán, je 0606 000000.



Posílám kopie oznámení o krádeži a záručního listu.



Jan Naivní

Nová 23

Praha

tel: (02) 11 11 11 11

fax: (02) 11 11 11 11



Poté by vás měl EuroTel vyrozumět, jak bylo s vaší žádostí naloženo. Nalezení svého telefonu rozhodně neuspíšíte nadáváním na infolince EuroTelu, ani v jeho prodejnách. Spíše se snažte přesvědčit případné svědky, aby popsali zloděje do policejního protokolu. A samozřejmě tlačte na policisty.

Na škodu také nebude, když lidem z vašeho adresáře (pokud na ně máte telefonní čísla) pošlete textovku (třeba z Internetu) s informací o tom, že vám byl telefon ukraden, a proto aby nevolali na vaše původní telefonní číslo.

Co můžete dělat v případě, že vám mobil není ukraden, ale ztratíte ho? Totéž, co v případě krádeže. Zajděte na služebnu Policie ČR a poté odfaxujte žádost spolu s dokumenty na Go linku.

I když je jasné, že takto zablokovaný telefon bude možné bez problémů použít v sítích Oskar a Paegas, které blokování telefonů neprovádí, alespoň tím pozdějším kupcům zkomplikujete život. A pokud ti přestanou kupovat evidentně kradené mobily (jde o většinu výhodných nabídek telefonů bez záručního listu a nabíječky), nebudou se ani tolik krást. Kde není poptávka, tam není ani nabídka.

A na závěr ještě rekapitulace, jaké možnosti blokování ukradených telefonů či karet SIM naši operátoři nabízejí:

telefon karta SIM EuroTel - tarify ano ano EuroTel - Go ano 1) ne Oskar - tarify ne ano Oskar - Oskarta ne ano 2) Paegas - tarify ne ano Paegas - Twist ne ne

Poznámky:

Telefon je možné zablokovat pouze tehdy, když byl používán s kartou Go (pokud možno nejméně dva měsíce) Kartu SIM je možné zablokovat (a vyměnit za novou se stejným tel. číslem), pokud má uživatel šestimístné heslo. Tzn. uživatel se zaregistroval - na Internetu či odesláním odpovědní karty - a v registraci uvedl svoje jméno a adresu.

V těch případech, kdy je možné nechat zablokovat kartu SIM, nabízejí operátoři možnost získat novou kartu SIM se stejným telefonním číslem; pochopitelně bez telefonního seznamu a uložených SMS z původní karty. Výměna karty SIM stojí u EuroTelu 500 Kč, u Oskara 1000 Kč a v síti Paegas 1000 Kč.