Ukázal Samsung v oficiálním videu připravované Galaxy S III?

Zobrazený smartphone má podobný design jako současný Galaxy S II, má ale tenčí tělo. Displej u vyobrazeného telefonu sahá až ke krajům. To by odpovídalo spekulacím, že připravované špičkové Galaxy bude mít 4,6palcový displej místo 4,3palcového displeje u předchůdce. Rozměry telefonu by přitom měly být zachovány.

Připravovaný model Galaxy S III by měl být první smartphone od Samsungu se čtyřjádrovým procesorem. Očekávat se dá špičková výbava a nejnovější android 4.0 Ice Cream Sandwich. Možná je ale telefon zobrazený ve videu pouze ilustrace vzniklá v PR oddělení Samsungu a očekávaná novinka bude vypadat úplně jinak.