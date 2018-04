Uhrane vás pohledem a šibalsky na vás zamrká – recenze Nokia 7900 Prism

Jestliže pro vás byla Nokia 7500 málo vyzývavá, dnes recenzovaný model jistě splní veškerá vaše očekávání. Nejenže se vrátily netradiční trojúhelníčky, ale navíc Nokia 7900 dokáže měnit podsvícení klávesnice a dvou diod na vrchu přístroje. Málokdo si tak už vzpomene na telefony z řady L’Amour pokryté různými ornamenty, které v dnešní době nabízí prakticky každý výrobce. Nokia ukázala nový směr a zatím se nezdá, že by se jí někdo odvážil následovat. Pro zákazníky toužící po exkluzivním přístroji je to další plus.

Už Nokia 7500 nebyla pouze bezduchou schránkou a pod nezvyklou fasádou se ukrývala spousta užitečných funkcí. Model 7900 jde v tomto ještě dále a nabídne třeba podporu sítí třetí generace, 1GB integrované paměti a OLED (organický LED) displej, jež se u mobilních telefonů hned tak nevidí. Hlavním mottem této technologie je při zachování výborných parametrů výrazně snížit odběr elektrické energie v porovnání s běžnými TFT displeji. Jak tento souboj dopadl a ještě mnohem více se dočtete v následující recenzi.

Nejbližší příbuzný Nokia 7500, dnes recenzovaný přístroj a konkurent v podobě Samsungu U600.

Stručná charakteristika: Nokia 7900 jako by z oka vypadla povedenému modelu 7500. Navíc nabízí měnitelné podsvícení klávesnice a bohatší funkční výbavu.

Vzhled – drobné deja vu

Nemá snad již cenu znovu opakovat, že trojúhelníky pokrývají celou zadní stranu, boky a samozřejmě je podle nich vytvarována i klávesnice. Navíc kromě lemování čtyř směrného tlačítka a čočky fotoaparátu zahaluje Nokii 7900 černý závoj. Dokonce v neaktivním režimu nejsou vidět ani popisky tlačítek alfanumerické klávesnice a nic nenarušuje celkovou tajuplnost přístroje.

Opět však musíme pokárat Nokii za použitý druh plastů a tak na čelní straně zůstává více otisků prstů, než je zdrávo. S podobným problémem se navíc potýká i část zadního krytu. Pochvalu naopak zaslouží dílenské zpracování, za což Nokia 7900 nejspíše vděčí netradičnímu krytu baterie. Ten prakticky obepíná celý přístroj a pohybuje se po drobných kolejnicích, podobně jak tomu bývá u telefonů s výsuvnou klávesnicí – sliderů.

Trochu zamyslet by se měla Nokia 7900 nad svou váhou, která činí celých 101 gramů a ve své kategorii je jedním z nejtěžších přístrojů. Tento tabulkový parametr navíc podtrhuje i praktické používání a telefon v ruce skutečně pocítíte. Ani další čísla značící fyzické rozměry 112x 45x11,3 mm nejsou pro Nokii 7900 žádnou výhrou a například výška telefonu mohla být o nějaký kousek zredukována.

Klávesnice a ovládání – je libo žlutou?

Hlavním trumfem proti ostatním stylovým telefonům je rozhodně měnitelné podsvícení klávesnice. Na výběr sice máte jeden ze skoro padesáti různých odstínů. Ve skutečnosti od sebe odlišíte zhruba desítku barev, protože nejsou natolik výrazné jako na displeji a snadno vám splynou. Navíc přístroj nedokáže umíchat třeba skutečně bílou barvu, která by neměla vždy zelený nádech, nebo červenou připomínající ve finále spíše fialovou.

U luxusního a drahého telefonu také zamrzí, že podsvícení klávesnice není rovnoměrné. Levá strana klávesnice byla u testovaného vzorku podsvícena podstatně hůře než její zbytek.



Video - prohlédněte si světelné efekty Nokie 7900 Nabízíme vám video se všemi světelnými efekty Nokie 7900 Prism. Prohlédněte si, jak telefon dokáže měnit barvu podsvícení klávesnice, jak září jeho dvě horní diody nebo světelné efekty při zapnutí a vypnutí.

Přestože tato funkce přidává na unikátnosti telefonu, spíše musíme konstatovat, že se jedná o jakýsi první nástřel do budoucna a Nokia musí na kvalitě podsvícení ještě zapracovat. Naopak dobrý kus práce byl odveden, co se týče dvojice diod na vrchní straně přístroje. Poté co zhasne displej, začnou zhruba v pětivteřinových intervalech poblikávat stejnou barvou, jaká je nastavena u posvícení klávesnice. Před tímto efektem opravdu smekáme a prakticky jde o jisté nahrazení běžné systémové diody. Více fotografií různých podsvícení naleznete v galerii.

Zpět ale od stylových výstřelů k zhodnocení alfanumerické klávesnice. Ta si s ničím nezadá s tou, jež byla použita u Nokie 7500, a trojúhelníčky tak nemají výraznější dopad na pohodlí při psaní. Z počátku se nejspíše neubráníte podivnému pocitu, když znenadání narazíte na nezvykle zkosenou hranu tlačítka, ale po pár dnech používání si na tento fakt ani nevzpomenete.

Hlavním ovládacím prvkem je na rozdíl od nepříliš povedeného joysticku u Nokie 7500 čtyř směrný ovládací kříž, který rovněž inspiraci v trojúhelníčcích nezapře. Vzorně mu asistuje dvojice kontextových kláves pro vstup do rychlého menu a ke kontaktům. Pod nimi se nachází tradiční zelené a červené sluchátko.

Nokia 7900 staví na oblíbené platformě Series 40 a není tak problém si třeba přeskládat hlavní menu podle vlastního uvážení. Někomu by možná mohlo chybět tlačítko pro přepínání profilů, stejnou službu však poskytne identická položka v rychlém menu, které je rovněž modifikovatelné.

Displej a výdrž baterie – experimentovat se vyplácí

Sázka Nokie na OLED displej se náramně povedla. V dřívějších dobách měly tyto displeje potíže s rozlišením či sytostí barev a byly nasazovány maximálně jako vnější displeje u véčkových přístrojů. Model 7900 je však živoucím důkazem toho, že tato technologie má budoucnost a všechny dřívější nešvary byly odstraněny.

Barvy jsou věrné a displej jich nabízí rovných 16 milionů. Rozlišení činí výtečných 240x320 pixelů a kvalita zobrazení je k nerozeznání od běžných TFT displejů. Nokia 7900 zčásti vítězí v nerovném souboji nad Sluncem. Čitelnost by se ještě zlepšila, nebýt matného povrchu celé čelní strany přístroje.

Použití technologie OLED se velmi pozitivně podepsalo na výdrži baterie, která se dožadovala nabíječky po necelém týdnu. To vše při zhruba deseti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu hudby. Nezaznamenali jsme ani žádné výkyvy výdrže, pokud byly světelné efekty vrchních diod zapnuty. V celkovém součtu se tak jedná o jeden z nejlepších výsledků mezi stylovými telefony.

Telefonní seznam a zprávy – netřeba změn

Uživatelské prostředí Series 40 (pátá edice) je už dopředu zárukou kvalitního telefonního seznamu, který v případě Nokie 7900 nabídne 1000 míst pro kontakty. Každý z nich může mít několik telefonních čísel a řadu údajů od adresy, datum narozenin až po obrázek. Kontakty lze třídit do skupin, odlišit je různými vyzváněcími tóny či podle nich filtrovat hovory.

Výtečnou si od nás odnáší i editor textových zpráv, který nejenom že odpočítává zbývající znaky, ale obsahuje šikovnou lištu s panelem nástrojů, s nímž rázem přetvoříte klasickou SMS zprávu v MMS nebo pouze přidáte údaj z kalendáře. Slovník T9 ořezává před odesláním diakritiku a samozřejmě se poslušně učí nová slova.

Kalendář a data – skrytý manažer

Zde opět přebírá hlavní slovo prostředí Series 40, jež nabízí propracovaný kalendář s trojicí náhledů (denní/týdenní/měsíční). K vašim službám je dále opakovaný budík, jednoduchý seznam úkolů, poznámky a kalkulačka s několika základními operacemi. Místo zbylo i na stopky a odpočítávání času.

Z datových funkcí se může Nokia 7900 pochlubit kromě EDGE v nejvyšší desáté třídě také podporou sítí třetí generace - bohužel bez možnosti videohovorů. Mezi předinstalovanými aplikacemi byste nalezli Operu Mini, která si hravě poradí i s českou diakritikou. Emailový klient umí komunikovat s protokoly POP3, SMTP a IMAP4, zvládá stahovat přílohy, ale již je krátký na automatické vyzvedávání zpráv.

Do vnitřní, dále nerozšířitelné paměti Nokie 7900, se vejde až 1GB dat a zajisté pro naplnění takového objemu využijete Mass Storage. Velkým mínusem je použití microUSB konektoru namísto daleko rozšířenější miniUSB varianty. V balení naleznete kromě microUSB kabelu také relativně kvalitní sluchátka a látkové pouzdro.

MP3 přehrávač a fotoaparát – tentokrát bez rádia

Každého nejspíše zamrzí absence FM rádia, které už se pomalu začalo stávat u přístrojů Nokia standardem. Místo toho musíte dát zavděk velmi kvalitnímu MP3 přehrávači, který obsahuje ekvalizér a nástroje pro třídění skladeb podle různých klíčů. Poradí si s formáty MP3, AAC a eAAC+ pro hudbu a QCIF, 3GPP, H.263 a MPEG-4 pro video.

Kvalita snímku téměř na chlup odpovídá modelu 7500, což znamená jednu z nejlepších pozic mezi 2Mpix fotoaparáty, které rovněž nedisponují automatickým zaostřováním. Fotografie nejsou příliš rozmazané a slušně si optika poradila s věrností podání barev. Dobrou službu samozřejmě vykoná integrovaný blesk, jenž pomůže především v šerém prostředí. Video se dá nahrát pouze v rozlišení 176x144 pixelů a jeho kvalitami nemá smysl se vůbec zaobírat.

Závěr – trochu drahý špás

Nokia 7900 přichází se stejným elánem, s jakým nás okouzlil o něco dříve uvedený model 7500. Opět se tedy nejedná o designerský zmetek, který by se kvůli všudy přítomným trojúhelníčkům špatně ovládal. V tomto ohledu vítáme použití čtyř směrného tlačítka namísto joysticku. Velmi se nám zalíbilo měnitelné podsvícení klávesnice spolu s dvojicí zatočených diod na vrchu přístroje. Jediným problémem může být pro někoho vyšší cena, která je bez mála dvojnásobná oproti modelu 7500 a přitom dnes recenzovaný přístroj vyjma podpory sítí třetí generace toho příliš navíc nenabízí. Opět tedy platí pravidlo, že za styl se zkrátka platí a kdo si chce užít tajuplného vzhledu Nokie 7900, musí sáhnout hluboko do kapsy. Ti ostatní se zajisté spokojí s levnější variantou nebo se poohlédnou v řadách konkurentů ( Samsung J600, U600 a F300). Proč koupit? měnitelné podsvícení klávesnice

dvojice diod na vrchu telefonu

multimediální funkce

podpora sítí třetí generace

OLED displej

výdrž baterie Proč nekoupit? vysoká cena

příliš matná čelní strana přístroje

pomalé ukládání fotografií

nízké rozlišení videa Kdy? V prodeji Za kolik? 11 499 Kč s DPH