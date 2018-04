Ufon? Bude se takhle jmenovat čtvrtá mobilní síť? Možná ano, možná ne!

Jako první jsme vás informovali o tom, že na český trh se chystá vstoupit čtvrtý mobilní operátor, který svoji síť postaví na frekvenci 410 až 430 MHz a použije technologii CDMA. Již tehdy jsme upozorňovali, že není jisté, jaké jméno síť operátora ponese. Tyto informace nám následně potvrdily i dobře informované zdroje ve společnosti MobilKom.

Prozatím existuje několik variant, které jsou zvažovány. Samotný název společnosti to patrně nebude, stejně se totiž jmenuje rakouský operátor, který akvizicí české pobočky eTel vstoupil i na náš trh. Nicméně ochranná známka českého MobilKomu je starší, a proto by případný spor zřejmě vyhrál. To nám ostatně nedávno potvrdili i čelní představitelé MobilKomu. Jenže vstupovat na trh sporem asi není úplně rozumné.

Tak jako ve všech podobných případech, i MobilKom samozřejmě zvolí ten název, který budou pozitivně vnímat lidé v různých marketingových průzkumech. Obvykle se testují reakce na několik různých názvů a variant. Jednou z nich je skutečně Ufon, případně varianty U-Fon a U:Fon, jak o tom dnes ráno informoval server Lupa.

Prostřednictvím své tiskové mluvčí nám Ing. Luboš Borik, předseda představenstva společnosti MobilKom, k tomu řekl: „Ano, je to jedna z pracovních variant, o které uvažujeme. Proto jsme podali přihlášky ochranných známek. Marketingový výzkum ale ještě neskončil a definitivně jsme se nerozhodli.“

Musíme si uvědomit, že samotná přihláška není věc příliš nákladná, a spousta firem si registruje známky pro případ, že by se někdy hodily. Stačí se podívat do databáze, kolik nepoužívaných známek mají různé společnosti, včetně českých mobilních operátorů.

Nápad s Ufonem rozhodně není špatný, MobilKom s ním tak vtrhl do českých stojatých vod trochu jako z jiného světa. Dění okolo nového mobilního operátora je pro mnohé záhadou, ostatně spousta nepřesných informací v českých médiích to dokazuje. Například v již zmiňovaném článku serveru Lupa autorům jaksi uniklo, že žádné telekomunikační licence už několik měsíců neexistují a proto ani MobilKom nemůže mít licenci na síť Tetra.

Jako vysoce nepravděpodobná se jeví varianta U:Fon, mobilní operátor totiž potřebuje mimo jiné i zapamatovatelnou doménu a variantu s dvojtečkou zaregistrovat nelze. Pravda je, že vlastníkem domény u-fon.cz je člověk blízký MobilKomu. Varianta ufon.cz je registrována, ale žádná prezentace se na této doméně nenachází. Takže se necháme překvapit.