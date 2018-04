Udělejte z vašeho mobilu univerzální školní pomůcku

Chytré telefony v sobě skrývají veliký potenciál. Jsou ideální pomůckou pro ty, kdo chtějí universální pomůcku pro všechna odvětví lidské činnosti. Výborně poslouží i jako školní pomůcka, protože do ní můžete nahrát nejen taháky a sehnat přes něj výsledky právě psaného testu, ale můžete jej používat jako tabulky, kalkulačku, slovník a mnoho dalšího. Několik aplikací, které by se mohli hodit školákům i ostatním uživatelům jsme pro vás připravili.

Kalkulačka nesmí chybět!

Naprostá většina mobilů, které sjedou z pásu, jsou vybaveny kalkulačkami. Tedy jestli se tomu vlastně dá kalkulačka ještě říkat. Stejné je to i u chytrých telefonů, jsou vybaveny pouze takovým vylepšeným počítadlem, které navíc umí odmocňovat. V krámě si s tím vystačíte, ale když přijdete do školy, chtělo by to asi něco lepšího. Kupovat další přístroj je sice dobré řešení, ale pokud necháte svoji drahou kalkulačku doma, může se šikovná aplikace v telefonu hodit. Mobil má navíc velký barevný displej, a pokud si za aplikaci připlatíte, můžete ji využít pro zobrazování funkcí.

Calc98 v5.3 – Windows Mobile

Výborně zpracovaná kalkulačka, kterou si může v omezené verzi stáhnout každý zdarma. Ve skutečnosti ale i ona „omezená“ verze zvládne více, než většina standardních kalkulaček, které výrobci vydávají za vědecké. Nabízí všechny funkce, které budete kdy na střední škole nebo na vysoké potřebovat, takže chvilku potrvá, než se s ní naučíte a než na displeji najdete ten správný symbol, takže není dobré si ji rovnou brát na těžkou písemku a doufat, že to nějak dopadne. Základní počítání zvládá ve třech nejobvyklejších soustavách a dokonce nabídne i logické operace, a pokud budete potřebovat, dokáže spočítat i s maticemi. Obyčejného smrtelníka ale potěší především přítomnost převodníku jednotek, goniometrické funkce nebo možnost kopírovat čísla z jiné aplikace. Nastavení je poměrně komplikované, ale pokud se jím prokoušete a naučíte se tento stroječek používat, nebudete potřebovat klasickou kalkulačku. Jediné, co chybí je grafické znázornění funkcí.

Cena: zdarma (updatovaná verze (5.6) za 11.85 USD)

Download: zde





Math Tablet 2.1 – Windows Mobile

Nechcete jen obyčejnou kalkulačku, chcete vidět graficky, co vlastně počítáte? Ani to není pro váš chytrý telefon žádný problém. Celkem jednoduše nastavitelná aplikace je připravena pro všechny, kdo matematiku trochu ovládají a ví, co chtějí spočítat. Kromě klasických funkcí má grafický mód, ve kterém zobrazuje funkce podle zadaných parametrů. Pro většinu uživatelů je to ale zbytečný přepych, proto ji uvádíme jen jako zajímavost.

Cena: 14,95 USD

Download: demo





cCalc – Symbian S60(3rd)

Rychlá, spolehlivá a velmi dobře použitelná. cCalc není sice tak výborně vybavena, jako některé jiné kalkulačky, ale za to nabízí uživateli příjemné prostředí a intuitivní ovládání, což je velmi důležité u tak běžné věci. S funkcemi se spokojí každý středoškolák a většina vysokoškoláků. V nabídce najdete většinu používaných funkcí, převody z číselných soustav, několik základních konstant a logické výpočty. Nechybí ani možnost vkládat čísla ze schránky nebo využívat paměť. Jako doplněk můžete najít převodník měn. Na jednotky bohužel tvůrci zapomněli, takže kvůli nim, byste museli instalovat další program.

Cena: zdarma

Download: zde



Solution 2 – Symbian S60(3rd)

Vysoká škola není sranda, se Solutinem si ji můžete tak trochu usnadnit. Jedna z mála kalkulaček, která dokáže kreslit pokročilé grafy, počítat složitější rovnice a navíc dokáže derivovat a integrovat. Většinu z těchto funkcí samozřejmě v obyčejném zaměstnání nepoužijete a vlastně ani nemusíte vědět, co to znamená, ale vysokoškoláci vědí...

Cena: 19.95 USD

Download: demo



Encyklopedie, moudrost sbalená na cesty

Mobilní telefon může sloužit i jako studnice informací. Do telefonu si můžete klidně nahrát celé knihy a je jedno, jestli je to beletrie nebo encyklopedie. K prohlížení taháků, které vytvoříte na počítači, je nejlepší použít vestavěný prohlížeč Wordu nebo PDF. Pokud je nemáte v chytrém telefonu již od výrobce, můžete je stáhnout na webových stránkách podpory. Ale celé knihy je lepší prohlížet ve speciálních aplikacích. Můžete ale použít i aplikace, které stahují informace z největší otevřené encyklopedie na internetu.

Mobipocket Reader - Windows Mobile, Symbian S60

Elektronické knihy jsou čím dál častějším artiklem internetových obchodů. Přemýšleli jste už o nějaké takové knize? Je to velmi praktické, nikam nemusíte chodit, jen se připojíte s mobilem na internet, stáhnete knihu a už se můžete pustit do čtení. Mobipocket Reader je produktem podporovaným prodejci elektronických knih, takže je základní aplikace zdarma a nabízí mnoho funkcí. Prošla dlouhým vývojem a kromě široké podpory eBook formátu nabídne komfortní prohlížení knih. Nastavení fontů a velikostí písma jsou u podobných programů nutností, ale rychlé vyhledávání a zvýraznění textu je nadstandard, který použijete místo záložek.

Cena: zdarma

Download: zde





Upvise Wikipedia - Windows Mobile, Symbian S60

Internet je přítel každého studenta. Wikipedia je největší otevřená encyklopedie na internetu, každý může založit vlastní stránku a napsat svoje vědomosti nebo znalosti. Nejvíce se tato encyklopedie rozrůstá v období maturit a různých zkoušek. Najít něco v tak rozsáhlé databázi není až tak jednoduché, jak by se zdálo. S Upvise Wikipedia můžete jednoduše vyhledávat a prohlížet záznamy, které uživatelé přidávají. Je to jednoduché a rychlé a díky zprostředkovatelské aplikaci se přenáší minimální množství dat.

Cena: zdarma

Download: pro Symbian, pro Windows Mobile





Nezapomínejte svoje nápady



Když vám ve škole něco zadají nebo vás něco napadne, je dobré si to napsat, přeci jen ve škole se zapomíná rychle. Psát si poznámky na papírky už není v módě, teď jsou na řadě chytré telefony. Do speciálních programů si můžete ukládat nejenom textové poznámky, ale můžete si nahrát hlasovou poznámku nebo přidat obrázek. U zařízení s dotykovým displejem navíc můžete načrtnout i rychlý nákres.

Aktivní poznámky – Symbian S60(3rd)

Multimediální poznámky se mohou stát dílem okamžiku. Jednoduché ovládání, design podle schématu telefonu a provázanost s ostatními aplikacemi jsou hlavní výhody. Každá poznámka se zakládá jednotlivě a můžete do ní vložit neomezený počet multimediálních objektů. Všechny obrázky a text se řadí za sebe, takže si můžete vytvořit opravdu komplexní poznámku s fotkami nebo hlasovou poznámkou.

Cena: zdarma

Download: zde





ADB Idea Library – Windows Mobile

Starší aplikace, která umí zakládat vlastní databáze s různými typy záznamů. Můžete si tak vytvářet vlastní stromovou strukturu s tím, že každý textový záznam, obrázek, kresba nebo hlasový soubor je zvlášť. Není ale problém si vytvořit ke každému tématu vlastní složku a do té si všechny soubory ukládat. Výhodou je snadná přenositelnost databází, protože jsou tvořeny pouze jediným souborem. Program dovoluje i pokročilé vyhledávání v databázi. Jde o starší aplikaci, která vyžaduje dotykový displej, proto nemusí fungovat na všech zařízeních s Windows Mobile.

Cena: zdarma

Download: zde





