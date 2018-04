Udělějte si z počítače vlastní rozhlasovou stanici

Vadí vám, že si nemůžete v kuchyni pustit své oblíbené „empétrojky“ nebo internetové rádio, protože počítač je v pracovně? Možná by vám mohl pomoct SoundLink od US Robotics, který spojí jakékoliv běžné rádio s libovolným počítačem.

Do domácí hudby dnes stále více zasahují počítače. Přehrávání MP3 je jen jednou z oblíbených hudebních zábav na počítači. Jak se internet šíří stále více do domácností, jeho rychlost se zvyšuje a cena se stává (pomalu) přijatelnou, stále více lidí využívá také internetové rádio. Přestože internet a počítače jsou dnes stále odkázány kvůli kabelům na pevné umístění, počítačovou hudbu již můžete od drátů osvobodit. Snadno si tak uděláte domácí rádio, tedy bezdrátový přenos hudby z počítače na libovolný rozhlasový přijímač v dosahu až 300 metrů.

Dnes má již mnoho lidí, nejen počítačoví zasvěcenci, velkou část své diskotéky vedenou v MP3 souborech. Tento formát má své výhody - více písní se vejde na CD, lze je snadno stahovat z internetu a k jejich přehrávání vám stačí celkem obyčejný počítač se zvukovou kartou. Přesto však má spoléhání se na počítačovou hudbu i své nevýhody. Těžko totiž přenesete počítač do jiného pokoje, o transportu celého stroje i s reproduktory třeba na zahradu nemůže být vůbec řeč. Pochopitelně, máte-li notebook, je to jednoduší, ale zase riskujete víc peněz a pokud přehráváte přímo z internetu, moc daleko se stejně nedostanete (jen co kabel dovolí).

Zato hi-fi věž máte většinou v tom pokoji, kde hudbu nejčastěji posloucháte. V kuchyni zas bývá položený malý rozhlasový přijímač, který lze navíc přenést celkem snadno kamkoliv a dokáže jistě hrát i na baterky. Umožnit přehrávání hudby z počítače na libovolném rádiu není tak nemyslitelné, jak se může zdát. Stačí vám jednoduchý bezdrátový „emulátor rádiového vysílání“ od US Robotics.

Přístroj Sound Link sestává ze dvou částí - jednou je vysílač, který jednoduše napojíte pomocí krátkého kabelu na výstup zvukové karty v počítači. Druhá, o něco větší část, přijímá signál z vysílače (komunikace probíhá na frekvenci 900 MHz, stejně jako u bezdrátových telefonů) a následně ho převede a vysílá jako klasické FM rádio s nízkým výkonem na vlně 88,1 a 88,3. Tato stanice musí být umístěna do vzdálenosti tří metrů od rádia, ovšem vzdálenost k vysílači (a tedy počítači) může být až 300 metrů. Je však třeba počítat s tím, že v zastavěné oblasti (např. v bytě) může být použitelná vzdálenost nižší, zhruba okolo padesáti metrů.

Zvuk pochopitelně není tak dokonalý jako při přehrávání hudby v CD kvalitě. Rádio je přeci jen rádio, ovšem k produkci internetového rádia nebo MP3 souborů postačuje. Za cenu necelých 100 amerických dolarů (asi 3700 korun) získáte bezdrátové připojení vašeho počítače k libovolnému rádiu. Škoda, že nelze v rozsahu 300 metrů vysílat pro všechna rádia, ale jen pro to jedno, v jehož blízkosti se nachází přenosná stanice. Toto opatření je však nutné, protože sousedům by se nemusilo líbit poslouchat na frekvenci 88,1 nebo 88,3 MHz právě vaše domácí rádio.

Vlastnosti:

Vysílač u počítače:

Rozměry: 96 x 123 x 100 mm

Čtyři nezávislé RF kanály - 905 až 908 MHz

Dva 3,5 mm stereo konektory (vstup/výstup)

Zdroj energie - adaptér pro zapojení k elektrické zásuvce nebo 4 AAA baterie

Kvalita zvuku odpovídající FM rádiu

Dosah až 300 metrů

Nastavitelná hlasitost zvuku

Dioda LED indikující stav

Přijímač: