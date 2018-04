Udělejte si z Nokie odolný mobil

Jste vlastníkem Nokie typu 8210, 3310, popřípadě 3210? Bojíte se o ni? Co byste řekli tomu, udělat si ze svého choulostivého a křehkého telefonku odolný mobil, který nerozhází nějaký ten pád či náraz? Pokud se vám to zdá nemožné, věřte, že to jde. Není to žádná velká věda a zvládne to každý. Stačí si pořídit speciální gumový obal na mobilní telefon - M-Styler.

Ochrana před nárazy

Praktické testy

Výhody

Jedná se o jednoduchý gumový návlek, nebo chcete-li gumový nárazník, od společnosti VTG. Výrobce kryt pojmenoval. Do tohoto návleku vložíte svůj mobil, čímž ho ochráníte po celém svém obvodu před následky pádů a nárazů. Ve spodní částije otvor pro připojení nabíječky (nebo CL adaptéru, případně HF sady). Společně s gumovým návlekem obdržíte také pevný pásek dlouhý cca 30 cm, který se skládá ze dvou dílů - krátkého a dlouhého - spojených umělohmotným klipem. Krátký pásek provléknete podlouhlým otvorem(otvor je ve spodní i vrchní části), poté jej spojíte kovovým cvočkem. Dlouhý pásek si můžete zavěsit například na krk, na rameno nebo kamkoliv jinam. Oba pásky lze libovolně spojovat či rozpojovat, pohromadě je drží jen umělohmotný klip.Odolnost telefonu vybaveného touto gumovou ochranou jsme měli možnost vyzkoušet také v praxi. "Oblékli" jsme Nokii 3310 a párkrát s ní zkusili cvičně hodit o zem. Dbali jsme přitom zvýšené opatrnosti, aby telefon dopadal pokud možno pouze na hrany, nikoliv na displej. A výsledek? Je tomu již déle než týden a přístroj bez jakýchkoliv následků funguje dál.Mezi největší přednosti tohoto gumového nárazníku patří především ochrana telefonu a také snadná manipulace - během několika sekund máte telefon "oblečený" nebo "svlečený". Díky pevnému pásku navíc můžete mobil v pouzdru pověsit kamkoliv. Pro mnohé z nás je nezanedbatelnou vlastností také fakt, žesvým provedením nijak nekazí celkový design přístroje.

Nevýhody

Je třeba počítat s tím, že proti vodě, vlhku ani prachu váš mobilnechrání. Také při pádu přístroje přímo na displej vám ani gumový nárazník nepomůže. A nakonec, cena je poněkud nadsazená.

Gumové pouzdro je produktem společnosti VTG. V současné době je dostupné pouze pro mobilní telefony Nokia, typy 8210, 3310, 3210. Cena pro koncového uživatele je největším zklamáním. V maloobchodní síti seženete tento gumový zázrak za 400 - 500 Kč, což je na kus gumy a pásek poněkud vysoká částka. Jedná se ovšem o novinku, takže cena může během několika málo týdnů rapidně klesnout.

Na závěr bychom rádi poděkovali společnosti Realis, s r.o. za zapůjčení tohoto produktu k testovacím účelům.