Udělejte si wapovou stránku během pěti minut

, aktualizováno

Dokážete vytvořit wapovou stránku? Neodpovídejte příliš rychle, nejdřív se podívejte na server my.no. S jeho pomocí to totiž určitě dokážete, a to během několika minut. Ostatně vytvořit si svou osobní wapovou a zároveň i-modovou stránku na tomto serveru zvládne i malé dítě. Včetně obrázků a vzkazů, to všechno zadarmo.