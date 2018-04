Udělejte si jasno v technologiích pro mobilní komunikace

Jako první u nás odstartovala éru mobilních komunikací v roce 1991 společnost Eurotel s analogovou sítí. Vybudoval jí na technologii NMT a veřejnosti představil pod komerčním označením T!P.

Technologie NMT – Nordic Mobile Telephone

První generace systémů mobilní komunikace pracující v pásmu 450 MHz využívá frekvenční modulaci FM a metodu mnohonásobného přístupu s frekvenčním dělením FDMA, tj. jeden frekvenční kanál vyhrazen právě pro jedno spojení.



Další kroky Eurotelu vedly v roce 1996 ke spuštění plně digitální sítě GSM, ale to už se vedle něho objevuje i ambiciózní RadioMobil (dnes T-Mobile) a o něco později (v roce 2000) i neméně sebevědomý a dravý Český mobil se sítí s obchodním názvem Oskar.

Technologie GSM – Global System for Mobile comunication

Digitální systém druhé generace pracuje v pásmu 900 MHz a později z důvodu kapacity sítě i 1800 MHz. Zavádí modulaci GMSK a metodu vícenásobného přístupu s časovým dělením TDMA – jeden frekvenční kanál rozdělen pro 8 spojení (zavedení pojmu časový slot – Time slot). Přidělené frekvenční pásmo je tedy nejprve rozděleno na radiové kanály, na nichž jsou metodou časového dělení vytvořeny uživatelské kanály.

Eurotel však do své stávající sítě GSM v roce 1999 implementoval technologii HSCSD s cílem dosáhnout vyšších přenosových rychlostí dat, čímž získal mírný náskok před svou konkurencí.

Technologie HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Přenos dat na bázi spojování okruhů. Základní myšlenkou je vyhrazení více časových slotů pro jedno spojení a tudíž kombinací až 4 přenosových kanálů s plnou přenosovou rychlostí (tzv. fullrate channel) lze poskytovat data teoretickou přenosovou rychlostí až 4 x 14,4 = 57,6 kbps.

Velmi významným krokem vpřed bylo zavedení efektivnějšího způsobu přenosu dat, který nabízí technologie GPRS. Eurotel uvádí spuštění GPRS v roce 2000 záhy následovaný T-mobilem.Oskar, ten vše pěkně pozoroval z povzdálí. Naštěstí na sebe nenechal dlouho čekat a v roce 2002 se opět objevil po boku svých rivalů, taktéž vyzbrojen systémem GPRS.

Technologie GPRS – General Packet Radio Service



GPRS byla navržena jako doplněk stávající technologie GSM pro přenos dat v paketovém režimu.

GPRS - paketový přenos dat může být :

Spojově orientovaný

- dochází k vytváření tzv. virtuálního okruhu

- tohoto principu využívají sítě X.25



- dochází k vytváření tzv. virtuálního okruhu - tohoto principu využívají sítě X.25 Nespojově orientovaný

- každý paket nese úplné záhlaví a je směrován nezávisle na ostatních téhož datového toku

- tohoto principu využívají sítě s protokolem IP.

Stávající GPRS využívá pouze nespojově orientovaný režim datové komunikace, neboť nad GPRS protokoly je vyžadován a podporován protokol IP.



Přenosové rychlosti dat se odvijí od operátorem podporovaného systému kódování (viz GPRS: Vyberte si rychlá, nebo zabezpečená data?) od počtu přidělených časových slotů v daném okamžiku a také od typu vašeho mobilního telefonu, tedy od počtu timeslotů, se kterými telefon dokáže pracovat - tento parametr se označuje jako GPRS Multislot class.



Po zavedení GPRS si byli operátoři, co do možnosti nabídky přenosu dat, rovni. Ovšem, jak už se u Eurotelu stává zvykem, přišel další razantní krok vpřed v podobě rychlého mobilního přístupu k internetu na bázi technologie CDMA 1x EV-DO.

Technologie CDMA 1x EV-DO – CDMA EVolution Data Only

CDMA – Code Division Multiple Access - mnohonásobný přístup ke sdílenému přenosovému mediu formou kódového dělení, je technologie, jejímž průkopníkem byla a je americká společnost QUALCOMM. Tato technologie aplikuje na datovou posloupnost každého komunikačního kanálu proces kódování jedinečný pro každého uživatele.Tím dojde k rozprostření úzkopásmového signálu do širokého kanálu společného všem uživatelům což umožňuje, aby více účastníků současně sdílelo radiové prostředí bez přeslechu nebo interferencí.

Na základě CDMA byl založen americký standard pro buňkové systémy druhé generace nesoucí označení IS-95, který od počátku svého uvedení do světa telekomunikací soutěží o dominantní postavení na tomto trhu s námi dobře známým evropským systémem GSM.

Původní technologie CDMA je také známa pod komerčním označením cdmaOne. Jedná se o síť vybudovanou na zmíněném standardu IS-95.

Z této technologie vychází i systém cdma2000 patřící do rodiny standardů sítí třetí generace tzv. 3G, který zastřešuje varianty s označením 1X EV, 1x EV-DO a režim s více nosnými kmitočty („Multi-Carrier“) MC 3X , kde použité symboly - 1X a 3X znamenají počty využívaných kmitočtových kanálů o šířce 1,25 MHz.

Technologií 1xEV-DO se kromě zmiňovaného Qualcommu zabývají také výrobci telekomunikačních zařízení jako jsou Lucent, Hitachi, LGIC, Samsung, Nortel, Ericsson, Airvana, ComDev a Motorola. V daném výpisu najdeme i dodavatele této technologie pro Eurotel, je jím společnost Nortel.

Jak z názvu vyplývá, jedná se o síť určenou pouze pro přenos dat (Data Only), nabízející asymetrický přenos dat. Přenosová rychlost ve směru k uživateli (tzv. downlink nebo forward link) činí maximálně 2.457 Mbps. Kromě přístupu CDMA se zde v rámci jedné buňky užívá i mnohonásobný přístup s časovým dělením TDMA.

V opačném směru (tzv. uplink, někdy také reverse link) lze přenášet data rychlostí až 153.6 kbps a pro data se využívá pouze již zmíněný mnohonásobný přístup CDMA.

Podle aktuálního odstupu signál/šum, který si datový terminál drůbežně měří je vznesen požadavek na maximální dostupnou přenosovou rychlost. Dochází k dynamické změně modulace QPSK, 8-PSK a QAM, což ovlivňuje přenosovou rychlost.

Zda se bude největší konkurent Eurotelu - T-Mobile snažit do budoucna srovnat krok například prvním spuštěním UMTS, nebo zda překvapí novou technologií Oskar (který nevlastní licenci na UMTS), to se můžeme jen dohadovat.

Technologie UMTS – Universal Mobile Telecomunication System

Jedná se o evropský standard sítě třetí generace, který umožňuje dosahovat přenosových rychlostí až 2Mbps. Klade si za nutnost vybudovat novou architekturu přístupové sítě a zavádí přístupovou metodu zvanou WCDMA (Wideband CDMA). Jedná se výše popisovanou metodu CDMA s tím rozdílem, že rozprostření uživatelského úzkopásmového signálu je realizováno do širokopásmového kanálu o šířce 5 MHz.



Užitými kódy lze rozlišit jednak daného účastníka, ale i jednotlivé buňky. Tomuto systému bylo vyhrazeno kmitočtové spektrum v oblasti 2GHz.

Eurotel spustil svou mobilní síť jako první a také z toho dodnes těží, neboť je jediným držitelem licence na pásmo 450 MHz, ve kterém v brzké době hodlá oživit novou technologii pro rychlý přístup k internetu. Svou dominanci na trhu mobilních komunikací si tím zřejmě jen upevní.

Naproti tomu značné uznání si zaslouží určitě i Oskar, který vkročil do světa mobilních komunikací teprve v roce 2000 ale rychlost, s jakou implementoval své technologie, je impozantní.