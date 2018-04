Udělejte radost rodičům či prarodičům – recenze Emporia Life Premium

Z pohledu dnešního přetechnizovaného světa by možná Emporia Talk Premium ani nestála za pozornost. Vždyť vlastně nic neumí. Jenže ona to není tak úplně pravda. Tenhle přístroj umí přesně to, co od něj jeho uživatelé očekávají – posílat SMS a telefonovat, plus několik příjemných drobností v podobě svítilny nebo třeba budíku.

Nepřipojíte se s ním na internet, ani nepošlete obrázek. Pro cílovou skupinu je to ale lepší než telefony, které sice umí vše, ale zavolat si z nich je poněkud komplikované. Jak stárne evropská populace, je kategorie mobilů pro starší uživatele stále populárnější. Ne náhodou poznamenala spolumajitelka Emporie, že zatímco dříve se jim světoví operátoři vysmívali, dnes je oslovují sami. – čtěte: Obří mobily s oranžovým displejem mají šmrnc a zajímavé funkce

Z katalogu mobilů

Levná Nokia 1208, starší model Emporia Life a CPA Hallo, pocházející ze stejné stáje jako Aligatory

Právě Emporia byla jedním z prvních, kdo se do tohoto oboru vrhl. I přes rychle rostoucí konkurenci se dobře drží. Na domácím rakouském trhu firmě patří přes 75 % předplacených tarifů, což je skutečně velmi dobrý úspěch. Stojí za ním i dobře postavený vývoj, kdy jsou jednotlivé prvky telefonu konzultovány nejen s potenciálními uživateli, ale i s lékaři.

Vzhled a konstrukce

Jedním z plusů, kterými se může Emporia tradičně pochlubit, je velmi dobré dílenské zpracování. Platí to zejména o modelech s přídomkem Premium, které jsou osazeny do částečně kovového šasi. Telefon tak působí kompaktně a pevně. Vedle v Česku populárních přístrojů prodávanými pod značkou Aligátor či CPA nevypadá Talk Premium jako dětská hračka, ale jako plnokrevný telefon. Stojí ale skoro dvojnásobek, takže je otázkou, na kolik je pro vás kvalita zpracování důležitá.

Přes veškerý komfort, o kterém bude ještě řeč, není telefon ani nijak přehnaně veliký. S rozměry 121 x 57 x 15 mm a vahou 110 gramů je prakticky stejně velký jako Satio od Sony Ericssonu či některé Nkové Nokie. Oproti starším modelům Life lze Talk Premium naprosto bez problémů nosit v kapse. Navíc je telefon dodáván s elegantním koženým pouzdrem.

Displej

Všechny přístroje Emporia využívají oranžové podsvícení displeje. Je to na doporučení lékařů, podle kterých právě tuto barvu oslabené lidské oko nejlépe vnímá. Samotný displej má rozměry 45 x 25 mm, a tedy úhlopříčku 2". To ale není to nejdůležitější. Displej je využíván velmi efektivně, jsou na něm dva menší řádky nahoře a dole (ve stand-by operátor a datum), a jeden velký (čas). Hodiny tak mají 12 mm, položky menu 9 mm, písmena SMS půl centimetru a v náhledu dokonce 8 mm.

V kombinaci se zmíněným oranžovým podsvícením je tak zaručena velmi dobrá čitelnost displeje prakticky za jakýchkoli světelných podmínek. A to i pro ty, kteří mají zrak hodně oslabený. V této souvislosti je možná škoda, že výrobce na klávesy neumístil i znaky Brailova písma, které by některým slabozrakým pomohlo s orientací. I tak je ale displej a velikost písmenek jedním z hlavních trumfů tohoto přístroje.

Klávesnice

Dalším je pak klávesnice, na kterou nelze než pět slova chvály. Opět je přizpůsobena tak, aby bylo ovládání co nejsnazší. Zdravému člověku to možná přijde až otravné, ale pro některé uživatele je výrazné pípnutí, které se ozve při stisku klávesy, hodně důležité. Klávesy mají rozměry 16 x 12 mm, takže ačkoli jsou umístěny v jedné rovině, s jejich stisknutím nebudou mít problémy ani lidé s částečně narušenou motorikou. Příjemným detailem je mírně vyšší odpor kláves, který minimalizuje umáčknutí se.

Když už jsme u velikostí kláves, tlačítka pro přijetí a odmítnutí hovoru mají dokonce rozměry 16 x 20 mm, přičemž červené slouží například i pro mazání textu a zelené zase pro vstup do seznamu přijatých čísel. Poměrně širokou nabídku tlačítek má Emporia Talk i na bocích. Na levém se nachází tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu, regulaci hlasitosti, a také šoupátko pro zamčení klávesnice (opět velmi pohodlné).

Na pravém boku je geniální šoupátko pro vstup do menu, ale také přímý přístup ke dvěma z doplňkových funkcí. Jediným pohybem šoupátka můžete nastavit budík, úplně nahoře se pak nachází tlačítko, které rozsvítí výraznou diodu na horní hraně přístroje. Telefon tak poslouží jako lampička. Není bez zajímavosti, že právě tyto dvě funkce si vyžádali skuteční uživatelé přístrojů Emporia.

Baterie

Snad jediným drobným zklamáním byla pro nás u Emporie výdrž baterie. Vzhledem k schopnostem telefonu jsme čekali více. K telefonu se dodává relativně velká Li-Ion baterie s kapacitou 1 200 mAh. Očekávali jsme proto relativně "nesmrtelnost". Jenže i podle výrobce vydrží Talk Premium maximálně 200 hodin v režimu stand-by nebo necelé 3 hodiny hovoru. To není zrovna mnoho. V praxi se výdrž telefonu při relativně malém používání pohybovala někde na hranici pěti dní.

Těžko říct, čím je to způsobeno. Svůj podíl na tom bude mít zřejmě i opravdu velkorysé podsvícení displeje. Pro starší uživatele by se možná vyplatila investice do stolní nabíječky, která se prodává jako volitelné příslušenství. Díky ní pak uživatel telefon také snadno najde.

Telefonování a zprávy

Menu Talk Premium je opravdu triviální. Vše začíná již zmíněným šoupátkem. Posunutím nahoru se uživatel dostane do režimu SMS, posunutím dolů do menu. To má všeho všudy čtyři (!) položky, přičemž jednou z nich je Sim Tool Kit. V menu se tak velmi snadno zorientuje úplně každý, navíc většina voleb je řešena zatržítkem. Zkrátka pro jednoduchost bylo učiněno úplně všechno.

Telefonní seznam pojme 100 záznamů, další můžete uložit na SIM kartu. Telefon umí zobrazit obě paměti současně. Do telefonního seznamu se lze dostat ze stand-by režimu stiskem klávesy dolů. Na dolní hraně telefonu se pak nachází vysunovací plastový seznam, na který si lze poznamenat svoje telefonní číslo, ale hlavně pět čísel přiřazených do tzv. Top5. Tato čísla se pak dají okamžitě vytočit delším stiskem příslušné klávesy. Žádné složité hledání, jednoduše vysunete "hardwarový" seznam. Ve spolupráci s lékaři byla vyvinuta i dodávaná vyzvánění, která mají být dobře slyšitelná i pro lidi s horším sluchem. Užitečná je možnost nastavit časování na tichý režim, aby ho uživatel nezapomněl deaktivovat.

Na rozdíl od CPA a Aligatoru, nemá Talk Premium na zadní straně SOS tlačítko. Tím jsou vybaveny jen přístroje řady Life a Life Plus. Funkci ale celkem spolehlivě nahradí již zmíněný Top5 seznam. Stejně má u SOS tlačítka většina uživatelů přiřazeno číslo na někoho z blízkých. Posílání vizitek není u této kategorie úplně běžné. Emporia Talk ho ale zvládne, navíc lze pomocí SMS i ukládat čísla do telefonního seznamu.

Psaní zpráv má zvláštní menu. Ani v něm určitě nebude problém. Telefon nepodporuje žádné prediktivní slovníky, takže při psaní nezbývá, než se spolehnout na klasický vícenásobný stisk klávesy. Při psaní jsou písmenka o něco menší, ale zase ne tak malá, aby byla nečitelná. K dispozici jsou i obvyklé šablony. Ty jsou při procházení hodně velké a výrazné, to se může hodit v okamžiku, kdy bude chtít uživatel rychle napsat krátký vzkaz. Další z řady příjemných drobností je možnost blacklistovat číslo, ze kterého nechcete přijímat SMS.

Shrnutí

Velkou parádu s tímhle přístrojem asi v hospodě či v kavárně neuděláte. Ale na druhou stranu šance mít telefon, se kterým si poradíte bez cizí pomoci, není k zahození. To je přesně důvod, proč se může Emporia na trhu uplatnit. Jejími uživateli nemusí být jen důchodci. Ostatně sám výrobce uvádí, že jeho přístroje jsou určeny pro kategorii 50+. I když jsou lidé v tomto věku většinou zdravotně pořád v pohodě, přece jen zrak jim pomalu slábne.

Navíc tyhle telefony nemusí ocenit jen starší lidé. Výhrou mohou být pro všechny tělesně postižené, kteří mají narušenou motoriku, případně další fyzické problémy. Emporia Talk Premium se tak může stát jedním z nástrojů, které jim pomohou bourat bariéry. Rozvoj SMS před časem umožnil sluchově postiženým úžasnou věc, být bez problémů v kontaktu s těmi, kteří neovládají znakovou řeč. Přístroje jako jsou ty z produkce Emporie pak mohou pomoci s integrací řadě dalších skupin.