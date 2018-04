Účtování kreditu Oskaret je nepřesné - AKTUALIZOVÁNO O VYJÁDŘENÍ OSKARA

Z kreditu naší Oskarty jsme opakovaně odečítali položky za volání, SMS zprávy a GPRS přenosy a kontrolovali, zda čítač kreditu reaguje správně. Po určité době jsme dosáhli zvláštního stavu, kdy není zcela jasné, jaký kredit na Oskartě zbývá. Nejedná se sice o velkou částku ani velký rozdíl, ale stav zcela jistě ukazuje na nějakou nepravost, která se v Oskarově systému účtování kreditu zcela jistě nachází.

Na naší zkušební Oskartě se po zmíněném testu vyvoláním zobrazení kreditu USSD kódem *22# zobrazuje částka ve výši rovných sedmi korun, ale dotaz na čísle *77 vrátí informaci o kreditu ve výši pouze šesti korun. Pravý důvod rozdílu je ale asi prozatím zahalen tajemstvím. Není tedy zcela jasné, zda rozdíl ve výši jedné koruny je konečný a zda by u většího kreditu nemohl být větší, nebo zda by se rozdíl nemohl při opakování stejné chyby nasčítat. V našem případě je rozdíl čtrnáctiprocentní. Není také zcela jasné, kterou hodnotu bere účtovací systém za směrodatnou.

Oskarovi tiskoví mluvčí Petr Šindler a Roman Frkous totiž vysvětlují rozdíl tím, že vznikl pravděpodobně zaokrouhlením, ovšem dotaz, jakým způsbem zaokrouhlili šest korun na sedm a naopak, když se na displeji telefonu kredit zobrazuje s přesností na jednotky haléřů, však ani jeden z nich uspokojivě nevysvětlil. Oba přislíbili, že celou věc opakovaně prověří. Rovněž pro zákazníky neměli pro případ nesrovnalostí žádné zvláštní doporučení.

V průběhu úterního večera jsme k tomuto případu dostali dodatečné vyjádření Romana Frkouse z tiskového oddělení Oskara:

" Oskar v systemech, podle kterych se uctuje, vede kredit majitelu Oskaret s presnosti na osm desetinych mist. Kdyz si zadate *22#, prijde na displej mobilu zprava, ktera se zaokrouhlenim na dve desetina mista rika, jaky je zustatek kreditu. Kdyz si zavolate *77, rekne plechova huba (tedy po PRarovsky receno Oskarova hlasova samoobsluha), zustatek kreditu v celych korunach bez zaokrouhleni.

Rekneme, ze tedy mate kredit 77,99777777. Kdyz si tedy zadate *22#, prijde SMS s kreditem 78 Kc (zaokrouhli se z 77,997 na 78). Kdyz si zavolate na *77, řekne system 77 (nezaokrouhluje se, cte se jen castka v korunach).

Asi se ptate, proc se castka v druhem pripade nezaokrouhluje. Odpoved je prosta, samoobsluha musi byt jednoducha a strucna. Kdyby se to melo cist s presnosti na osm desetinych mist, tak na konci uz by si nikdo nepamatoval kolik Kc to bylo. "

Děkujeme Romanovi Frkousovi za dodatečné vyjádření, které vysvětluje, jak k chybě dochází. Ovšem i tak, jedná se o pouhé zdůvodnění. Zmíněná chyba je v systému, který informuje o výši kreditu, stále a tudíž kredit Oskaret není zákazníkům sdělován přesně. Bylo by správné, aby oba systémy fungovaly stejně, tzn. buď zaokrouhlovaly oba stejným způsobem, nebo nezaokrouhlovaly, protože je kredit uvnitř systému zobrazen s dostatečnou přesností a pouze přečetly zbývající kredit. Pak by k popisované chybě nemohlo dojít. Názor redakce Mobil.cz je takový, že se jedná o špatné informování zákazníků, které může zákazníky mást a nepůsobí důvěryhodně - přestože rozdíl obou částek může být právě 1,- Kč. Tuto chybu v informování zákazníků by našeho názoru měl Oskar v zájmu zákazníků odstranit.