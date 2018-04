Učitel cizích jazyků v kapse (recenze programu Pocket Teacher)

Pocket Teacher je dalším dílem české společnosti Aponia Software, mezi jejíž ostatní produkty patří například vynikající slovník Pocket Translator , o kterém jste se na našem serveru mohli dočíst před zhruba dvěma měsíci.

Až donedávna museli zájemci o studium cizích jazyků pomocí PDA sahat po alternativních a vždy ne úplně snadných řešeních v podobě různých flashcard aplikací. Ano, existuje i aplikace Super Memo, co se však týče výukových databází, měli to uživatelé PocketPC o něco těžší s jejich sháněním či tvorbou. Tomuto snažení je nyní konec, Pocket Teacher přináší jednoduché a komplexní řešení. V článku o Pocket Translatoru jsme žasnuli nad kvalitním provedením aplikace, a musíme konstatovat, že Pocket Teacher pokračuje v tomto duchu. Je vidět, že si autoři dali při tvorbě aplikace záležet.

Dostupné jazyky

Rádi bychom se před vlastním popisem aplikace pozastavili u dostupných jazyků. Těch je, stejně jako v případě Pocket Translatoru k dispozici šest – angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština, španělština. Dále jsou k dispozici dva balíčky – angličtina + němčina a nebo komplet všech šesti jazyků.

Instalace

Instalace je velmi jednoduchá a rychlá. Stačí vložit CD do mechaniky a instalátor se automaticky spustí. Nejprve budete dotázáni na sériové číslo, poté následuje provedení jednotlivými kroky instalace. Nejprve si vyberete, které slovníky chcete nainstalovat a s jakými vlastnostmi (s mluvenou výslovností či bez ní). Pak budete dotázáni, do jakého umístění chcete aplikaci nainstalovat. Stejně jako u Pocket Translatoru, i zde můžete zvolit kompletní instalaci na určité místo (paměť, karta...), či instalovat jednotlivé části aplikace do různých umístění. Základní aplikace tak může být uložena v hlavní paměti a databáze jednotlivých jazyků na paměťové kartě kvůli úspoře místa. Oproti Pocket Translatoru ubyl jeden instalační krok – volba grafického rozhraní. O této vlastnosti ale více až za chvíli. Po zvolení cílového umístění aplikace započne vlastní instalace. Ta opět probíhá nezávisle na instalační službě ActiveSyncu, soubory se kopírují rovnou do vámi zvoleného umístění.

Nastavení aplikace

Po úspěšné instalaci doporučujeme jako další krok nastavení aplikace. To zpřístupníte ukázáním na ikonu se symbolem kladívka a šroubováku. Můžete si zde navolit aktuální skin, používaný jazyk, počet úloh před přepnutím lekce či například automatické přehrávání zvuků. Rovněž lze nastavit písmo a jeho velikost, a to pro jednotlivé zobrazované prvky aplikace.

Práce s aplikací a její ovládání

Ovládání aplikace patří mezi ty prvky, které rozhodují o jejím následném úspěchu či propadu u uživatelů. Toho jsou si u Aponie dobře vědomi a asi i proto je ovládání jejich programu velmi účelné a zaměřené na jednoduchost. Nejinak je tomu i u Pocket Teacheru. Jak již bylo napsáno výše, v instalátoru Pocket Teacheru ubyla oproti Pocket Translatoru volba grafického rozhraní. Již asi sami tušíte, čím to bude způsobeno – Pocket Teacher nabízí jen jedno uživatelské rozhraní. Ptáte se, které tedy zvítězilo? Jedná se o ono zobrazení „naležato“, s vlastní SW klávesnicí. Podle nás to byla správná volba, toto grafické rozhraní nabízí mnohem více prostoru a jeho ovládání nám přijde příjemnější. Zastánci klasického zobrazení se však nemusí bát, o nic nepřijdou, neboť by se klasické zobrazení mělo znovu objevit v některém z připravovaných updatů.

Nejdůležitějším krokem před vlastním začátkem učení bude výběr jazyka. Ten samozřejmě závisí na tom, jakou verzi Pocket Teacheru používáte. Po volbě jazyka následuje výběr „učebního okruhu“. Poté již lze začít s vlastní výukou.

Výuka

Můžete si zvolit jeden ze tří učebních postupů (přepínat mezi nimi lze pomocí ikonek se symboly panáčků) – bez nápovědy, kdy sami zadáváte správné slovo, s nápovědou (jsou zobrazena některá písmena ze slova které máte zadat) či postup, ve kterém máte na výběr ze tří možností a musíte vybrat tu správnou. Záleží jen na vás, jaký způsob si zvolíte. Pro rychlou výuku je nejlepší mód s výběrem slov, jejich doplňování je někde uprostřed. Pokud si chcete ověřit své znalosti, doporučujeme mód bez nápovědy.

O průběhu učení vás informují údaje v prostřední liště. Naleznete zde údaje o celkovém počtu prošlých slov, počtu správně zodpovězených otázek a procentuální údaj o pozici v dané kapitole. Zajímavá je možnost přepnutí jazyka pomocí ikony se symbolem vlajky. Volíte tak jazyk, ve kterém je zobrazeno zadání a (případně) zobrazovaná nápověda.

Ukázáním na ikonu se symbolem úst si můžete nechat přehrát výslovnost. Ta je, stejně jako u Pocket Translatoru, zprostředkována rodilými mluvčími a zvukový záznam je poměrně kvalitní. Své získané znalosti si můžete ověřit v režimu zkoušení, který zpřístupníte pomocí ikony se symbolem testu. Ukázáním na tlačítko s motivem lexikonu si lze nechat zobrazit učebnici gramatiky, ta je však dostupná pouze pro angličtinu a němčinu. Je však velmi obsáhlá a pro zájemce o studium může být velkým přínosem, doporučujeme ji proto prostudovat. Velmi pěknou možností je prohlížeč výsledků testů, který je na nástrojové liště zastupován ikonou opravovaného dokumentu. Naleznete zde informace o proběhlých testech – o zkoušeném jazyce, datu a času testu, počtu otázek a správných odpovědí. Nechybí samozřejmě ani hodnocení testu a přehled odpovědí.

Složení výuky

Výuka se skládá z takzvaného startovacího kitu, ve kterém se studující seznámí se slovní zásobou, následuje memorování slovní zásoby a gramatiky ve větách a lekce konverzace (k dispozici je 30 témat). Výuka anglického a německého jazyka oproti jiným navíc obsahuje rozšířené učení slovní zásoby (startovací kit 2), výuku gramatiky prostřednictvím vestavěné učebnice gramatiky, a idiomy.

Jak se nám program líbil?

Pocket Teacher je vynikající aplikací pro výuku cizích jazyků. Nabízí několik způsobů výuky, z nichž si zaručeně vyberete, obsáhlou učebnici gramatiky, možnost zkoušení znalostí a zaznamenání výsledků. Provedení aplikace je v mnoha směrech vynikající a opět dokazuje že i české společnosti mohou tvořit kvalitní aplikace dosahující profesionální úrovně. Cena aplikace je adekvátní její kvalitě - Pocket Teacher komplet přijde na 4850 korun, program s jednotlivými jazyky pak od 950 do 1450 Kč.

Pocket Teacher uspokojí i náročnější „studenty“, rozhodně by jej měl ale vyzkoušet každý, kdo to se studiem cizích jazyků myslí opravdu vážně.

Závěrečné hodnocení:

+ 3 módy výuky

+ možnost přezkoušení

+ obsáhlá učebnice gramatiky

+ snadné a přehledné ovládání

+ možnost přepínání jazyka

+ vlastní SW klávesnice (není nutno mít nainstalovanou lokalizaci)

Aplikaci k recenzi poskytly společnosti Aponia Software a AH Mobile.