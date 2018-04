Uchová vaše vzpomínky – recenze HTC Touch Cruise 09

HTC se v případě svého nového navigačního modelu rozhodlo pro docela neobvyklý krok. Zatím totiž každá novinka dostávala nový název, ale v případě Touch Cruise je tomu jinak. Novinka tak dostala do vínku jen dodatečné označení 09, čímž je vyjádřen modelový rok. Je to podobná praxe, jakou již léta používají třeba automobilky.

Katalog mobilů: HTC Touch Cruise 09, jeho předchůdce Touch Cruise a odcházející model Touch Diamond, ze kterého Cruise 09 konstrukčně vychází.

Komunikátor s operačním systémem Windows Mobile se zaměřením na navigaci a s novou funkcí Footprints, která vám pomůže zaznamenat zážitky z cest.

HTC tento krok možná zvolilo i proto, že původní model Touch Cruise slavil vcelku slušné prodejní úspěchy a to i přesto, že ne vždy z něj byli recenzenti i uživatelé nadšeni. Problémem byla vcelku pomalá platforma Qualcomm, takže původní Touch Cruise neoplývalo rychlostí. U novinky je ale téměř vše jinak a to i přesto, že letmý pohled do technických specifikací mnoho rozdílů neodhalí.

Vzhled a konstrukce – malý hezký oblázek

Tou nejviditelnější změnou oproti původnímu modelu je vzhled novinky. Zatímco Touch Cruise z roku 2008 se doslova vyžíval v hranatých liniích, nový modelový rok přinesl výrazné zaoblení. Novinka je také podstatně menší, než původní model.

Ono také není divu, Touch Cruise 09 totiž vychází z hardwarové platformy modelu Touch Diamond, zatímco starší model používal platformu TyTN II. Výsledné rozměry nového Touch Cruise jsou tedy velmi sympatické – 102 x 54 x 15 mm. Ani hmotnost 103 gramů vaši kapsu výrazně nezatíží, Touch Cruise 09 je z tohoto hlediska opravdu sympatický model.

Sympatický je i již zmíněný oblý design, který opět kombinuje černé plochy z měkčeného plastu se stříbrnými nebo šedými prvky. Co se zpracování týče, nepůsobí Touch Cruise třeba jako kus kamene, ale pocit z něj máme velmi solidní. To se ostatně od původního modelu nijak nezměnilo.

Displej a ovládání – škoda že není VGA

Když jsme říkali, že HTC Touch Cruise 09 přímo vychází z platformy modelu Touch Diamond, dá se snadno odhadnout, jaká je jeho hardwarová výbava. Telefon tak pohání procesor Qualcomm s taktem 528 MHz, paměti byly ještě o něco navýšeny, takže Touch Cruise má k dispozici výborných 256 MB RAM a dokonce 512 MB Flash ROM. Proto nám přijde jako opravdu velká škoda, že telefon nemá VGA displej – hardware by jistě se zobrazováním problém neměl. Jenže HTC se v tomto případě asi rozhodlo nekanibalizovat na Touch Diamond a výrobce se chtěl možná také vyhnout případnému zpomalení překreslování navigace na VGA displeji.

Každopádně 2,8 palcový displej s rozlišením 240 x 320 bodů již dnes nemůžeme považovat za kdovíco úžasného, ačkoli třeba jeho barevné podání nebo čitelnost na slunci jsou příkladné. A to i přesto, že krycí sklíčko je tentokrát docela kus nad displejem a dochází k mnohým odleskům.

O ovládání se stará další evoluce uživatelského prostředí TouchFLO 3D. Novinkou jsou položky aplikace Footprints a také funkce Map Search. Rozšířeny byly o něco také možnosti nastavení přímo z tohoto prostředí. Přesto se použití stylu někdy nevyhnete.

HTC Touch Cruise 09 také postrádá hardwarová Start a OK tlačítka – místo nich jsou zde tlačítka pro spuštění navigace a funkce Footprints. HTC tentokrát zasáhlo do systému natolik, že si namapování těchto tlačítek nemůžete změnit a tak budete muset aplikace zavírat klepnutím na křížek v pravém horním rohu. Ne, že by se na něj nešlo trefit prstem, ale rozhodně to není tak pohodlné, jako pomocí hardwarového tlačítka a někdy to má prst docela daleko.

Z předchozího modelu zůstal zachován otočný ovládací prvek. Velké tlačítko veprostřed tak funguje nejen jako čtyř směrná klávesa s potvrzovacím středem, ale také je zároveň otočné. Dá se tak snadno listovat po stránce nebo v seznamech, jindy zase může otočné tlačítko fungovat pro zoomování. Chod otočného tlačítka je vcelku lehký a velmi příjemně se s ním pracuje.

Na rozdíl od svého předchůdce je Touch Cruise 09 docela svižným komunikátorem. Pomohl nový hardware ale také novější verze systému – Windows Mobile 6.1 Professional.

Baterie – co jiného čekat

Výdrž Touch Cruise 09 na jedno nabití se pohybuje zcela v mezích pro takové přístroje dnes obvyklých. Intenzivní používání znamená, že telefon dovedete vybít za den, při střídmém zacházení s telefonem se dostanete až na tři dny.

Nejpravděpodobnější je varianta někde vprostřed, tedy dvoudenní výdrž. Největším žroutem energie je samozřejmě vestavěná navigace, která dovede telefon vybít během několika hodin.

Telefonování a zprávy – nic nového

V oblasti telefonování a zpráv nepřináší v rámci zvyklostí HTC nový model nic nového. Telefonní aplikace funguje stále stejně a je v ní možno rovnou vyhledávat pomocí slovníku T9. K dispozici máte i položku pro rychlé vytáčení – ta je součástí TouchFLO 3D a najdete ji tam hned jako druhou záložku.

Procházení zpráv usnadňuje otočný ovladač – mezi zprávami v prostředí TouchFLO tak nemusíte listovat prstem nebo mačkat tlačítko, stačí otočit kolečkem. Jinak virtuální qwerty klávesnice nám stále přijde na takovém displeji malá na to, aby se dalo pohodlně psát. S kvalitou hovoru nemáme na Touch Cruise jakýkoli problém. Absence kamerky pro videohovory bude asi mrzet málokoho, nicméně na ni musíme upozornit.

Samozřejmostí je pro Touch Cruise podpora synchronizace e-mailů s Exchange serverem, telefon ale může rovnou v prostředí TouchFLO stahovat a zobrazovat e-maily prakticky z libovolné schránky. Ovšem díky pouze virtuální klávesnici opravdu není Touch Cruise 09 určen pro fanoušky mobilního e-mailu.

Windows Mobile přístroje často kritizuje za to, že jim chybí klasické vyzváněcí profily a filtrování hovorů pomocí nich. To druhé HTC neřeší, ale profily tu tradičně v jisté podobě jsou – tlačítko pro regulaci hlasitosti na levém boku vás totiž zavede do menu, kde lze nastavit nejen hlasitost, ale také zvolit tichý nebo vibrační režim.

Organizace a data – nechybí prakticky nic

Představovat operační systém Windows Mobile s nadstavbou TouchFLO 3D z hlediska výbavy pro organizaci času je tak trochu nošením dříví do lesa. Klasické organizační funkce a aplikace jsou tu přítomné v plné síle. Pravdou je, že záležitosti jako stopky, minutku nebo převodník jednotek si budete muset doinstalovat. Naopak nemůže chybět sada Office Mobile pro práci s dokumenty Microsoft Office.

Po datové stránce je výbava také téměř kompletní. Nechybí Bluetooth ani wi-fi, telefon podporuje rychlá data HSDPA. Při připojení k počítači dovede snadno a rychle fungovat jako modem, není nutné nikde cokoli instalovat. Jen vyberete mód sdílení internetu při zapojení do USB. Na výběr jsou v tomto případě ještě synchronizační ActiveSync mód a mód USB Mass storage, pomocí kterého můžete snadno kopírovat data z a na paměťovou kartu.

Kromě klasické práce s daty bude ale HTC Touch Cruise 09 často fungovat jako navigační zařízení. Telefon je na to totiž výborně vybaven. Předinstalován je software TomTom Navigator v aktuální verzi 7 s balíkem map Eastern Europe. Software nabízí některé zajímavé funkce, jako automatické aktualizace změn v mapách nebo třeba možnost zavolat na kontakt uvedený u nalezeného bodu zájmu. Spokojeni jsme byli s citlivostí vestavěného GPS čipu. Ten dovedl získat pozici vždy asi během deseti sekund a v určení polohy byl docela přesný. Pokud zrovna nechcete využívat tento pokročilý navigační software, telefon ještě nabídne předinstalované Google Maps. Dovolíme si ale tvrdit, že ty budou tentokrát spíše zahálet.

Zábava – zaznamenejte si vzpomínky z cest

Ani v zábavní oblasti HTC Touch Cruise 09 nezaostává. Již tradičně je v rámci TouchFLO 3D vestavěn hudební a videopřehrávač, telefon si poradí se streamovanými médii a k dispozici je i aplikace YouTube pro přehrávání videí z tohoto portálu. Nesmí samozřejmě chybět ani dvě obligátní hry – Bubble Breaker a Solitaire. Telefon má i podporu Javy.

Jenže všechny tyhle funkce jsou u Touch Cruise 09 jakoby na vedlejší koleji. Hlavní pozornost se totiž bude často soustředit na novou aplikaci Footprints, která dostala svou vlastní záložku v TouchFLO a také má své vlastní tlačítko.

Program spolupracuje s vestavěným fotoaparátem a GPS modulem. Pokud tedy zmáčknete tlačítko této aplikace, objeví se vám rámeček pro fotografování. Pořízený snímek dostane GPS pozici a vy k němu můžete přidat textový popisek, telefonní číslo, adresu a také lze nahrát zvukový záznam. Takto označenou fotografii pak můžete zařadit do jedné z pěti kategorií – oblíbené, nakupování, restaurace, prázdniny a místa k zapamatování.

V aplikaci footprints i potom při prohlížení můžete zvolit, aby vám telefon ukázal pozici pořízeného snímku v Google Maps. K zvolenému místu vás také může začít automaticky navádět vestavěný navigační software TomTom. Footprints jsou tak příjemným programem pro cestovatele a příležitostné bloggery. Ti si mohou snadno dělat poznámky přímo do mobilního telefonu. Nebo ještě lépe, nahrávat k dané fotografii své dojmy pomocí záznamníku. Hodit se ale budou třeba pro zaznamenávání oblíbených restaurací a dalších míst, ke kterým vás může rovnou dovést vestavěná navigace.





Jedinou vadou na kráse této aplikace je tak fakt, že nepořizuje fotografie v plném rozlišení, ale jen v režimu jakéhosi čtvercového náhledu o velikosti 400 x 400 pixelů. Takže pokud si chcete pomocí vestavěného fotoaparátu pořídit z daného místa i snímky v plné velikosti, musíte aplikaci ukončit a spustit samotný fotoaparát.

Snímky jím pořízené mají vcelku podprůměrnou kvalitu. Při absenci automatického ostření i přisvětlovací diody tomu není divu. Při jen mírně zhoršených světelných podmínkách je poříení ostrého snímku takřka nemožné. Je opravdu škoda, že zajímavou aplikaci Footprints se HTC nerozhodlo spojit s lepším fotoaparátem a vytvořit tak z Touch Cruise 09 opravdu atraktivní cestovatelský mobil.

Shrnutí – dobrý společník na cesty

HTC Touch Cruise je velmi příjemným komunikátorem zaměřeným především na navigaci a cestování. Funkce související s těmito činnostmi má opravdu bohaté a cestování s ním tak bude doslova radostí. Zároveň jde o svižný komunikátor s Windows Mobile s dostatkem paměti a příjemným ovládáním.

Velká škoda je, že se výrobce rozhodl použít pouze QVGA displej a lépe by také mohlo být konečně vyřešeno i zadávání textu. Také nás trochu mrzí, že se výrobce neodhodlal k využití potenciálu kombinace aplikace Footprints a vestavěného fotoaparátu. Pravděpodobně se tak snažil Touch Cruise 09 uměle zasadit pod úroveň modelu Touch Diamond, ze kterého hardwarově vychází.

Naštěstí se mu to v tomto případě podařilo i po cenové stránce. Touch Cruise 09 tak zakoupíte i s mapovými podklady za cenu pod 10 000 korun, což na relativně komplexní výbavu docela slušná hodnota. Pořád se ale nemůžeme zbavit pocitu, že VGA displej a fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou by tomuto modelu opravdu moc slušel. Obzvláště když vezmeme v potaz fakt, že Touch Diamond je vlastně odcházející model, který dostal nástupce v podobě Touch Diamond 2. A ten přináší pozměněné ovládání a WVGA displej, takže Touch Cruise 09 mohl odcházející model na pultech nahradit.