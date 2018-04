Učení Nokie 6110 smart messagingu není lehké.

Je všeobecně známo, že telefon Nokia 6110 si se smart messagingem příliš nerozumí - existuje finta, jak si stáhnout zvonění, kterou jsme popisovali a to je z toho oficiálně podporovaného všechno. Co se s tím dá udělat?

Jelikož jsem kdysi jednomu příteli slíbil, že mu pro jeho Nokia 6110 zkomponuji zvonění ve stylu Akta-X, do nichž je blázen, vytáhl jsem o tomto víkendu specifikaci - tedy Smart Messaging white paper, který si můžete stáhnout od nás ze serveru. Jak je totiž známo, zvonění se dá zkomponovat, pokud ovšem víte, jak. Obdobně lze například sestavit nové logo pro skupinu volajících atd.

Podrobné studium a konzultace v několika emailových skupinách mne utvrdily v názoru, že nebudu vynalézat vynalezené. Ještě během pátku se mi podařilo sestavit zvonění, které sice bylo díky mému hudebnímu hluchu použitelné nejenom jako zvonění na motivy Akta-X, ale i jako státní hymna, případně několik skladeb Karla Gotta - ale výsledek to byl a to se počítalo.

Totiž tak - sestavil jsem hexadecimální soubor podle specifikace smart messagingu. Jako editor jsem použil skvělý dosový SMS-UD od Arthura Gidlowa, výsledek jsem uložil na disk. Až do tohoto okamžiku jsem si myslel, že mám za sebou to nejhorší - prokousání se specifikací.

Jak se ukázalo, mýlil jsem se. Celou sobotu a neděli jsem se vztekal - v sobotu jsem nadával na shozené Paegasí SMS centrum, v neděli jsem pochopil, že shozené nebylo - chyba byla jinde. Síť Paegas totiž zásadně odmítá přenášet SMS zprávy, které začínají hvězdičkou. Takové slovo totiž jednoduše vypadne. Smůla u smart messagingu, kde hvězdička v mnoha případech označuje začátek menu nebo volby.

Druhá finta - jak dostat hexadecimální kód do sítě? Na klávesnici Nokia 6110 ho nenadatlíte, to vám zaručím. Řešení přes Nokia Cellular Data suite bylo také poměrně neprůchozí, SMS zpráva se nedala odeslat. I datlení na Nokia 9000 bylo bezúčelné a pochopil jsem až v okamžiku, kdy jsem se snažil protlačit zprávu přímo jako PDU formát přes firemní M-line. Zjistil jsem totiž, že síť Paegas odmítá akceptovat SMS zprávu obsahující nestandardní znaky a vůbec ji nepřijímá do fronty. Zajímavé je, že nepomohla ani změna SMS centra.

Řešení bylo nasnadě: zaměnil jsem SIM kartu za kartu EuroTelu na NCDS a bylo vystaráno až do chvíle, když jsem zjistil, že SMS centrum překódovává tvar SMS zprávy na 7bit, což poněkud měnilo smysl mého konání. Řešením bylo poslat to přes port smart messagingového centra (kde dekódování takto neprobíhá) - jenže u EuroTelu mi není znám, mezinárodní hovory na EuroTelu nemám, takže nešlo použít finské ani estonské (mimochodem nedávno uzavřené) SMS centrum. A odeslání přes Paegas bylo standardní - odmítnuto.

Zkuste si na své Nokia 6110 jednu věc - pokuste si poslat grafický symbol caller group. Stiskněte Names (tedy položku Jména), zvolte Callers group (jak je to česky - skupiny volajících?), zvolte nějakou skupinu - třeba VIP - zvolte položku Group graphic (úplně poslední - něco jako grafika skupiny?) a opět poslední položku Send graphic (pošli logo?). Zde vložte svoje vlastní číslo a grafika bude odeslána jako SMS zpráva. Teoreticky - prakticky ne, protože ji SMS centrum odmítne a to jak EuroTel, tak Paegas.

OK, konečná stanice, prosíme vystupovat. Ale napadá tu někoho, jak dál? Pokusuje také někdo v Čechách v tomto směru?