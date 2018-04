Ubraňte Achillovu patu a získejte krásnou Helenu

, aktualizováno

Achilles se vrhá do bojů o Tróju, ten příběh přeci každý zná. Ale stojí to vůbec za tu námahu? Nějaký ten dřevěný kůň, spousta mrtvol a umazaná uniforma. Brr, a co teprve kdyby trefili patu...