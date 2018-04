U Vodafonu za vás bude platit účty reklama

Mobilní operátor Vodafone bude v České republice vyvíjet obchodní model, který by umožnil zlevnit služby klientům výměnou například za reklamu. Vodafone CR k tomu už dostal zelenou od vedení skupiny. Píšou to dnešní Hospodářské noviny (HN).

Vznikající tým lidí bude testovat své nápady na zákaznících. "Vyzkoušíme metodou pokus omyl, co funguje a co ne. Nemyslím si, že lidi nějakým způsobem otrávíme," řekl deníku šéf českého Vodafonu Grahame Maher.

Za služby by operátorovi místo zákazníků měli platit zadavatelé reklamy.

Systém by tedy fungoval podobně, jako u televizních stanic nebo internetových společností jako Yahoo nebo Google. "Ve své podstatě to není nic převratného, myslím v jiných průmyslech, ale převratné to je na mobilním trhu," řekl HN Maher.

Nový obchodní model se podle HN bude testovat nejdříve na obsahových službách, jako je stahování her, obrázků nebo vyzvánění. "Jednou z možností je, aby veškerý obsah, který si někdo stáhne, byl sponzorován reklamou," vysvětlil deníku marketingový šéf Chris Robbins, který má do měsíce ve Vodafonu vybudovat projektový tým.

Za nejtěžší považuje Vodafone využití reklamních příjmů jako náhrady zákaznických poplatků za telefonování a posílání textových a multimediálních zpráv. "Budeme zkoušet různé balíčky zdarma poskytovaných služeb, v extrému úplně zadarmo za to, že budeme posílat reklamu lidem, kteří se pro tuto službu zaregistrují," objasnil deníku Robbins. Vodafone zvažuje i využití internetového volání mezi tzv. chytrými telefony, které umí pracovat v bezdrátové internetové síti wi-fi.