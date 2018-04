U T-Mobile s vámi bude mluvit virtuální Týna. Poslechněte si ji

Když se zákazník v počátcích mobilní komunikace v Česku dovolal na infolinku, obvykle byl okamžitě spojen s živým operátorem. Jak ale přibývalo zákazníků, museli operátoři sáhnout po hlasových automatech (IVR). Obsloužit totiž přímo více několik milionů zákazníků je nemožné. I když může být hlasový automat poměrně rychlým způsobem, jak si nastavit nebo změnit služby, přece jen mu chybí lidský rozměr.

Ne každému ze zákazníků musí ale automat vyhovovat. T-Mobile se nyní rozhodl vyzkoušet zajímavé zlepšení. Přichází s projektem, který dostal název Týna. Jedná se v podstatě o testovací provoz virtuálního operátora založeného na rozpoznávání hlasu. Místo, abyste mačkali kombinaci tlačítek, budete moci jednoduše Týně vysvětlit, co potřebujete. Přirozeně, rozpoznávání není zcela dokonalé, a tak je potřeba na Týnu mluvit poněkud jednodušeji. Navíc se zatím jedná jen o testovací provoz určený v první fázi pro vybrané Twist zákazníky.





Pro rozpoznávání řeči Týna využívá technologii americké firmy Nuance Communications, která funguje na principu "Natural Language Understanding". Na rozdíl od některých jiných automatů lze na počátku Týně položit otevřenou otázku. Není proto potřeba na Týnu mluvit v předem daných kódových slovech. Hlasový vstup je rozložen na elementární součásti zvukové stránky řeči – fonémy, poté se analyzuje a za použití složitého statistického modelu je rekonstruován jeho přepis do digitální podoby.

Na výsledek jsou aplikována různá gramatická pravidla, díky nimž Týna dokáže určit typ požadavku i oblast, které se týká. Po úspěšné identifikaci základního tématu hovoru Týna uživateli klade další, nyní již uzavřené otázky, u nichž očekává některou z předem definovaných odpovědí. Po určitém zdokonalení by Týna měla být schopna vyřídit více než 80 % všech požadavků, a to výrazně rychleji než současný automat s tlačítkovou volbou. V první fázi si Týna poradí výhradně s češtinou, časem by ale měly přibýt i další jazyky.

"Současný systém s tlačítkovou volbou se již dostává na hranice svých možností. Nyní se proto soustředíme na zprovoznění automatu, který využívá technologii rozpoznávání řeči," uvádí Martina Kemrová, senior manažerka firemní komunikace a tisková mluvčí T-Mobile. V testovacím provozu zvládne Týna zhruba 20 tisíc vět a slovních spojení přiřazených k jednotlivým tématům. Jak přiznali zástupci společnosti T-Mobile na tiskové konferenci, pro bezproblémový provoz bude potřeba její slovní zásobu ztrojnásobit.

Jakmile správně identifikuje přání uživatele, měla by jej vést co nejrychleji k řešení. Má to ale svoje zádrhele. Především Týna hned na začátku upozorní, že není operátor. Toto hlášení zabere zhruba 20 sekund. To může trochu zdržovat. Ne každému navíc bude vyhovovat poněkud infantilní komunikace, kterou Týna používá. Nemůžeme se ubránit, abychom si nevzpomněli na poněkud zvláštní hlášky v Oskarově samoobsluze.

Zákazníkovi Týna mimo jiné sdělí: "Můžete na mě mluvit namísto používání tlačítek klávesnice u vašeho telefonu, ale nejsem živý člověk. Abych vám dobře rozuměla, mluvte prosím stručně a jasně." Není-li si zcela jista tím, co zákazník chce, požádá ho o potvrzení nebo zopakování zadání. Pokud ani přes opakované pokusy stále nerozumí, nabídne přepojení na živého operátora, případně na hlasový automat. K tomu může zákazník kdykoliv přejít stisknutím libovolné klávesy na telefonu.

Virtuální asistentka Týna je zatím ve zkušebním provozu. Dovolají se na ni vybraní Twist zákazníci (jsou to ti, jejichž číslo končí na 2). Ti se tak vlastně stávají "pokusnými králíky", na nichž si T-Mobile ověřuje, jak budou reagovat a jak se bude dařit Týně rozpoznat jejich přání. Službu je totiž nutné testovat v reálných podmínkách, aby se ukázaly všechny skryté výhody i nevýhody nové technologie.

Do plného provozu pro všechny zákazníky T-Mobile by Týna mohla být nasazena již v průběhu příštího roku. Do té doby se prý operátor rozhodne, zda bude Týna blondýna, bruneta a nebo zrzka. Zákazníci (naštěstí) poznají jen její hlas a mohou zkusit, jak bude reagovat na pozvánku na osobní setkání. I takové dotazy totiž na infolince T-Mobile padají.