U T-Mobile nepůjdou nastavovat některé služby

T-Mobile bude provádět od pátku 1. srpna do pondělí 4. srpna úpravu částí své sítě. Z toho důvodu nepůjde měnit nastavení některých služeb a nebude je možné ani aktivovat. Podle našich informací bude T-Mobile především inovovat svůj účtovací systém. Samotných služeb by se úprava sítě neměla dotknout – měly by fungovat bez problémů. Nepůjde jen měnit jejich nastavení a zjišťovat informace o nastavení.

Všichni uživatelé by proto měli změny provést ještě před tímto datem. Redakce Mobil.cz doporučuje provádět změny nejpozději ve čtvrtek 31. července. Vyhnete se tak náporu na infolince. Pokud cestujete do zahraničí, proveďte si případné nastavení již na začátku týdne, abyste nebyli později nemile překvapeni. Nastavování čistě síťových služeb, jako je přesměrování a blokování, by mělo fungovat po celou dobu bez výpadků.

Tarifní zákazníci

Podle informací T-Mobile nebudou mít zákazníci s tarifními programy možnost provádět tyto operace:

informace o vyúčtování zákazníka

aktivace, deaktivace a zjišťování aktuálního nastavení služeb, např. roamingu, hlasové schránky, registru zmeškaných hovorů, GPRS, MMS, a dále suspendace a reaktivace účastníka

změna měsíčního tarifu

objednávání a rušení automatického zasílání informačních SMS zpráv z kanálů T-Mobile Info Plus

nové registrace do t-zones a přístup do sekce Profil v t-zones

objednávání zboží v rámci programu Bonus

Bez omezení by měly fungovat tyto služby:

blokování a přesměrování hovorů

obecné informace poskytované infolinkou (tedy to, co dokáže obsluha infolinky přečíst z webu nebo z manuálu)

Majitelé karet Twist

Podle informací T-Mobile nebudou mít zákazníci s kartami Twist možnost provádět tyto operace:

aktivace, deaktivace a zjišťování aktuálního nastavení služeb, např. roamingu, hlasové schránky, registru zmeškaných hovorů, GPRS či MMS

objednávání a rušení automatického zasílání informačních SMS zpráv z kanálů T-Mobile Info Plus

nové registrace do t-zones a přístup do sekce Profil v t-zones

zjišťování výše kreditu na Infolince 4603

Bez omezení by měly fungovat tyto služby:

zjišťování stavu kreditu – přes kód *101# a přes informační linku 4602

zjišťování aktuálně nastaveného tarifu Twist –přes linku 4601

kupónové a nekupónové dobíjení kreditu

obecné informace o telefonech, cenách a službách T-Mobile

Budeme vás i nadále informovat

Upřesněné informace o fungujících či nefungujících službách najdete na Mobil.cz po celý týden před plánovanou úpravou části sítě a sledovat samozřejmě budeme i celý průběh akce o zmiňovaném víkendu. Pokud se objeví jakákoliv nová informace, najdete ji na Mobil.cz.