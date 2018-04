U Samsungu a LG se radují, naopak Alcatel se nestačí divit

Před časem společnost Strategy Analytics zveřejnila výsledky prodeje mobilních telefonů za první čtvrtletí tohoto roku. Podrobná statistika se vcelku přesně kryje s již dříve uveřejněnými výsledky, některé detaily ale stojí za pozornost. Trh se rozdělil na tři části. První - nejsilnější - skupina se rozrostla o nového hráče, kterým je LG. Ten zaujímá aktuálně páté místo světového žebříčku. Sony Ericsson si tak musel vypít svůj kalich hořkosti do dna a smířit se až s šestou pozicí. Do druhé skupiny výrobců patří známé značky, které se snaží udržet vedoucí skupině na dohled, ale dohnat se jim je v nejbližších letech jen tak nepodaří. Třetí a nejpočetnější skupina - to je smečka hladových asijských tygrů, kteří umějí vyrobit cokoliv a i velmi levně. Ve statistikách chybějí, převážně vyrábějí pro zavedené značky, vlastní produkce tak silná není. Tak jako tak, některé čínské značky mají šanci se co nejdříve do první světové desítky prosadit. Ostatní se musejí smířit s velkou výrobou, ale bez nároku na slávu ve světových statistikách.

CDMA roste rychleji než GSM

Nejlepší byznys je nyní standard CDMA, v kterém vzrostl prodej telefonů oproti stejnému období loňského roku o 49 procent. Důvodem je spuštění CDMA sítě operátora China Unicom na nenasytném čínském trhu. Radovat se ale mohou teoreticky i specialisté na GSM telefony, i v tomto segmentu trhu se prodeje oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku zvýšily, ale ne tak dramaticky jako ve stále podstatně slabším segmentu CDMA. Celkově trh s mobilními telefony vzrostl o 16 procent. Ne každý výrobce ale z toho dokázal vytěžit. U značek aktivních na našem trhu je dobře vidět, jak se komu ta která strategie vyplácí.

První pětka: Nokia a ti další

Dominantním hráčem je stále a bez ohrožení finská Nokia. Prodej jí vzrostl o 18 procent, stejně jako druhé Motorole. Oba soupeři si drží své pozice a jejich tržní podíl mírně roste. Motorola má ale tradičně první čtvrtletí slabší, většina novinek této firmy se začíná prodávat po prázdninách a letos tomu nebude jinak. Nokia bude mít na podzim také několik nových telefonů (alespoň těch, které již představila), ale o vyloženě "masové" zboží nepůjde. Samsung se již trvale zabydlel na třetí pozici a má našlápnuto na to, aby druhou Motorolu pořádně prohnal. Jako jeden z mála výrobců dává na trh novinky hezky postupně, měsíc co měsíc minimálně jednu. Mezi tím představí množství dalších a moc mu nevadí, že se začnou prodávat až za pěkných pár měsíců. Celkově se strategie Samsungu hodně podobá úspěšné strategii Nokie: mnoho velmi podobných modelů, jen aby si zákazník vybral. Naopak Motorola se soustředila na ceny svých produktů a chce se stát tím, kdo bude určovat ceny na trhu. Uvidíme, jak to nakonec s jejími novinkami na podzim bude. I v jejím případě se ale bude jednat o velmi širokou paletu nových telefonů.

Siemens se drží, Sony Ericsson klesá

Siemens na čtvrté pozici, to je již stálice. Své čtvrté místo si drží již poměrně dlouho, oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku ale prodal méně telefonů a tak ztratil i něco z tržního podílu. Náskok před svými pronásledovateli si ale zatím asi udrží. Na záda mu ale již nedýchá Sony Ericsson, který je ve vleklé krizi, ale další korejská štika, společnost LG. Její aktuální páté místo je velký úspěch, a to především s ohledem na skutečnost, že v Evropě zatím tento výrobce působil jen okrajově, na rozdíl od Samsungu, který se do Evropy pustil již před lety. Sony Ericsson se sebou musí něco udělat, současná nabídka telefonů je příliš chudá na to, aby se jeho postavení zlepšilo. A to ještě před pár týdny Sony Ericsson ohlásil, že se stahuje z amerického CDMA trhu.

Další vzadu: Alcatel čekal příliš dlouho

Ze zbytku startovního pole, jejichž výsledky byly zveřejněny, vzrostla výroba jen u Kyocery a Sagemu. Kyocera GSM telefony nevyrábí, Sagem zabodoval svým "barevňákem" X5, který se mu podařilo uvést na trh v tu správnou chvíli. Ostatní výrobci oproti loňskému prvnímu čtvrtletí ztráceli, někdo jen málo, někdo poměrně hodně. Propadákem jsou výsledky Alcatelu a Philipsu. U Philipsu je to jak na houpačce, záleží, jestli má zrovna jeden dva zajímavé modely, a mezi významné hráče již pár let nepatří. Naopak Alcatel byl loni touto dobou světová šestka spolu s LG. Dnes je jedenáctý a výroba mu poklesla téměř na polovinu. Proč takový neúspěch? Alcatel se soustředil na levné telefony a třeba jeho první GPRS přístroje přišly na trh až na přelomu loňského a tohoto roku. Stejně tak mu ujel vlak s barevnými displeji a teď musí hodně finišovat, aby svůj peleton opět dohnal. Výsledky asijských firem jsou oproti loňsku poměrně vyrovnané, pokles byl relativně mírný.

Optimistou za každých okolností

Trh je pro zbytek roku optimistický, předpokládá se, že bude stále růst, což je oproti loňsku a předloňsku jistě pozitivní zpráva. Na trh se také konečně dostávají telefony, které stojí vyměnit za ty stávající. Lákají barevné displeje, polyfonní vyzvánění, Java hry a dobrý byznys jsou i ryze stylové přístroje. Hlavním tahounem trhu ale budou levné multimediální telefony, které ale přijdou na trh až na podzim.

Pořadí Výrobce Prodej 1Q/2003 Prodej 1Q/2002 Rozdíl 1. Nokia 38 000 000 32 000 000 118,75% 2. Motorola 16 700 000 14 100 000 118,44% 3. Samsung 13 200 000 9 500 000 138,95% 4. Siemens 8 000 000 8 300 000 96,39% 5. LG 5 600 000 3 100 000 180,68% 6. Sony Ericsson 5 400 000 5 800 000 95,65% 7. Kyocera 2 800 000 1 800 000 155,56% 8. Panasonic 2 200 000 2 300 000 95,65% 9. Mitsubishi 2 000 000 2 200 000 90,91% 10. Nec 1 900 000 2 300 000 82,61% 11. Alcatel 1 700 000 3 000 000 56,67% 12. Sagem 1 100 000 800 000 137,50% 13. Audiovox 800 000 900 000 88,89% 14. Philips 400 000 700 000 57,14% Ostatní 8 600 000 6 400 000 134,38% Celkem 108 300 000 93 400 000 115,95%

Porovnání prodejů mobilních telefonů všech standardů za první čtvrtletí loňského a tohoto roku. Zdroj Strategy Analytics.

Pořadí Výrobce Podíl na trhu 1Q/2003 Podíl na trhu 1Q/2002 Změna 1. Nokia 35,1% 34,5% + 2. Motorola 15,4% 15,1% + 3. Samsung 12,2% 10,2% + 4. Siemens 7,4% 8,9% - 5. LG 5,2% 3,3% + 6. Sony Ericsson 5,0% 6,2% - 7. Kyocera 2,5% 1,9% + 8. Panasonic 2,0% 2,4% - 9. Mitsubishi 1,8% 2,4% - 10. Nec 1,8% 2,4% - 11. Alcatel 1,6% 3,2% - 12. Sagem 1,0% 0,9% + 13. Audiovox 0,7% 0,9% - 14. Philips 0,4% 0,8% - Ostatní 7,9% 6,9% + Celkem 100% 100%

Změna tržního podílu výrobců mobilních telefonů za první čtvrtletí loňského a tohoto roku. Zdroj Strategy Analytics.

Pohled zpátky

Za pozornost stojí ohlédnutí do raných let mobilní komunikace, do posledních let minulého století. Kdo nesleduje postavení jednotlivých výrobců pravidelně a dlouhodobě, asi bude překvapen, jak to před pár lety na trhu vypadalo. Podle statistik, které v roce 2001 zveřejnilo analytické oddělení Deutsche Bank, vypadal žebříček výrobců mobilních telefonů od roku 1996 do roku 1999 následovně:

Výrobce 1996 1997 1998 1999 Alcatel 2% 3% 4% 4% Ericsson 12% 16% 15% 12% Mitsubishi 0 0 0 4% Motorola 27% 22% 22% 19% Nokia 21% 21% 25% 28% Panasonic 4% 5% 8% 6% Philips 1% 2% 3% 3% Samsung 1% 4% 4% 5% Siemens 3% 4% 5% 6% Ostatní 28% 24% 14% 12%

Tržní podíl výrobců mobilních telefonů od roku 1996 do roku 1999. Zdroj Deutsche Bank.

Až do roku 1997 byla světovou jedničkou Motorola. Od roku 1998 převzala vedení Nokia, které si drží dodnes. V roce 1997 měla před Motorolou jen malý náskok, od následujícího roku již začala unikat až na současných a drtivých 35 procent. Ericsson, ještě před spojením s Sony, byl v druhé polovině minulé dekády bezpečně světovou trojkou. Asi nejlepší léta prožil na přelomu roku 1997 a 1998, kdy se mu podařilo Motorole a Nokii přiblížit na dohled. Z maximálních šestnácti procent tržního podílu v roce 1997 klesl Ericsson, dnes pod hlavičkou Sony Ericsson, pod pět procent celosvětového podílu. To je bezpečně největší propad ze všech výrobců. Postupně klesal i podíl dříve silných značek, jako je Philips, Alcatel a Panasonic. Dnes se - dříve světová čtyřka - Panasonic propadla na osmou pozici.

Naopak z tabulky je patrné, že postupně stále zvyšoval svůj podíl Siemens a až na letošní první čtvrtletí to platilo doposud. Určitě největší skok zaznamenal Samsung, v roce 1996 měl jedno procento trhu, dnes má více než 12 procent. LG, dnes světová pětka, dříve patřil do skupiny ostatní, stejně jako dříve známé a dnes již neexistující, nebo paběrkující značky jako Bosch, Dancall (oba postupně pod křídla Siemensu), Sharp, Benefon a další. Naopak dnes se na vrchol derou značky, o kterých dříve nikdo nevěděl, nejčastěji pocházející z Dálného východu, z Evropy snad jen společnost Sendo. Z tabulek je ale patrné, že podíl dalších výrobců postupně klesá ve prospěch těch největších gigantů. Jistě bude zajímavé statistiky porovnat i za pár let, zatím můžete tipovat, jak na tom který výrobce bude.