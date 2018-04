U S West již nyní plánuje dodávky telefonních přístrojů pro web access

U S West plánuje do konce tohoto roku start dodávek telefonních/počítačových hybridů, které poskytnou možnost jedním tlačítkem se připojit na internet a používat jeho služby prostřednictvím jednoduchého rozhraní. U S West by tak byla první telefonní společností, která by dodávala takováto řešení.

Nové WebTouch telefony firmy Alcatel budou k dispozici již v těchto měsících a US West bude nabízet bezdrátové služby koncem tohoto roku.

Telefony firmy Lucent, Motorola a jiných jsou vlastně počítače s modemy, které se připojí k internetu, ale znalosti uživatele přitom mohou zůstat u jednoduchosti ovládání klasického telefonu. Navíc nemusíte čekat na nabootování počítače. Stačí stisk tlačítka a jste online.

US West tímto chce poskytnout internetové služby i lidem, pro které je připojování pomocí počítače moc komplikované, nebo příliš drahé. Takto dostanou šanci k připojení k internetu i ti, kteří neumí nebo nechtějí pracovat s počítačem.

US West bude dodávat dva typy Webfounů. Jeden od Alcatelu a druhý od Qualcommu. Jak jsem již uvedl Alcatel začne dodávat telefony v těchto měsících a cena zatím není známa. Víme jen, že se bude pohybovat řádově ve stovkách dolarů (cca 1 až 3 sta). Model od firmy Qualcomm bude stát 99 USD.

Jak se zdá v Americe jdou komunikace do třetího tisíciletí s vizí internetové předplacené televize a videokonferencingu, zatímco v České republice doufáme, že se zde najdou schopní konkurenti stávajícího monopolu SPT Telecom.