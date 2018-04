U Oskara už můžete posílat MMS

Po roce za konkurencí umožnil Oskar zákazníkům posílání multimediálních textových zpráv – MMS. Oskar se spuštěním vyčkával kvůli možnosti nabídnout levné telefony, přípravě podpůrných služeb a také kvůli tomu, aby nemusel zákazníkům vysvětlovat, co vlastně multimediální zprávy jsou. To za něj už udělali v drahých reklamních kampaních Eurotel a T-Mobile. Oskar teď jen musí přesvědčit své zákazníky, že jde o zajímavou službu.

Kolik stojí MMS?

Cena za odeslání jedné multimediální zprávy je 9,50 Kč (bez DPH). Tyto ceny platí pro posílání MMS do všech českých i zahraničních sítí, se kterými má Oskar funkční propojení pro tuto službu, a tuto částku zaplatíte také pro poslání MMS na e-mailovou adresu. Když si pošlete (uložíte) MMS do MMS Studia, zaplatíte za jedno odeslání dvě koruny.

MMS Studio je internetový editor a úschovna pro multimediální zprávy. Má kapacitu 5 MB a obsahuje již připravené obrázky, grafické prvky nebo zvuky; jedna MMS by neměla být větší než 100 KB, ale v praxi se téměř všechny vejdou do 30 KB. Měsíční paušál za MMS Studio je 40 korun. Ze stránek MMS Studia můžete uložené nebo vytvořené MMS posílat dál, a to do všech sítí, kam je možné z mobilu s Oskarovou simkartou poslat MMS.

Ceny za odeslání jsou stejné – 9,50 Kč za zprávu. Tuto částku ovšem platíte, i když pošlete z internetu MMS na e-mailovou adresu, což nám přijde nehorázně drahé (taková zpráva totiž nemusí procházet MMS centrem, je to obyčejný e-mail…).

Oskar nabízí i informační služby pod značkou MMS Magazín. V současnosti byste měli mít možnost si objednat 70 druhů zpráv. Objednávat můžete jednorázové zprávy, nebo jejich pravidelné posílání. Ceny za jednotlivé zprávy a přehled skupin zpráv najdete na této adrese na Oskarově webu. Všichni, kdo si nyní aktivují MMS, budou dostávat po dva měsíce jednu zprávu z MMS Magazínu denně zdarma. V nabídce MMS Magazínu mimochodem najdete i možnost objednat si zprávy iDnes a Mobil.cz (více informací najdete také na adrese mms.idnes.cz).

Noví i současní zákazníci si mohou aktivovat doplňkový program Moje MMS, kdy za měsíční poplatek 90 Kč získají možnost poslat 10 MMS. Stávající zákazníci nebudou muset tento paušál platit po tři měsíce od aktivace. U nových zákazníků doba bezplatného používání Moje MMS může být 3, 6 nebo 12 měsíců – v závislosti na aktivovaném tarifním programu.

Aktivace a dotované mobily

Aktivovat si MMS můžete textovou zprávou (MMS A heslo_do_samoobsluhy) poslanou na telefonní číslo 7700. Poté si můžete objednat konfigurační textovou zprávu. Stačí na stejné telefonní číslo (7700) poslat zprávu ve formátu MMS NAST heslo_do_samoobsluhy NOK (kód pro Nokii, pro Samsung je kód SAM, pro Sony Ericsson SOE). Pokud máte mobil, který nepodporuje konfiguraci textovou zprávou, nebo si chcete nastavit MMS ručně, potom zadejte tyto údaje:

Domovská stránka: http://mms

Režim relace: Trvalý

Nosič dat: GPRS

Přístupový bod (APN): mms

IP adresa: 010.011.010.111

Typ autentizace: Normální

Uživatelské jméno: mms

Heslo: mms

Oskar se také rozhodl dotovat dva vybrané mobily: Nokii 6100 a Sony Ericsson T610. Když si aktivujete tarif Nezavěšuj, můžete si k němu pořídit Nokii 6100 za 4 977 Kč nebo Sony Ericsson T610 za 5 577 Kč. V nabídce Oskara je ale mnohem více telefonů, které podporují MMS, takže si snad v případě zájmu vyberete. Do konce roku by se na českém trhu mělo objevit ještě několik levných mobilů s podporou MMS a digitálním fotoaparátem, takže se jistě vyplatí chvíli počkat.

Proč nejsou MMS levnější?

Pro většinu zákazníků Oskara je překvapením, proč nabízí multimediální zprávy za stejné ceny jako Eurotel a T-Mobile. Předpokládalo se totiž – a potvrzovaly to i neoficiální informace přímo z Oskara –, že cena se bude pohybovat mezi 5 až 7 korunami za zprávu. Důvod je jednoduchý – T-Mobile totiž v rámci své propagační akce nabízí poslání MMS za dvě koruny, takže jakákoliv vyšší cena by nabídce T-Mobile nemohla konkurovat. A nasadit cenu na dvě koruny se zřejmě nechtělo ani Oskarovi.

Multimediální zprávy navíc v současnosti posílají lidé, kterým je jedno, kolik MMS stojí, takže není příliš mnoho důvodů, proč nabízet MMS levněji. Takže zlevnění se nejspíše dočkáme až před Vánocemi, když se u nás rozšíří levné multimediální telefony. Těmto zákazníkům už totiž na ceně bude záležet a jinak než levnými MMS je nikdo o používání této služby nepřesvědčí.