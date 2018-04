U Oskara straší

Anglická hláška, která oznamuje zákazníkům s Oskartou zbývající kredit a měla by je donutit k urychlenému nabití jejich karty, není funkční. Místo příjemného Oskarova hlasu uslyší zákazník jen skřehotavý zvuk, který ho nutí spíš telefon urychleně zahodit co nejdál, než jej dobít patřičným kupónem. Tento stav trvá již týden a zatím nikdo z techniků našeho nejmladšího operátora nenašel sílu poruchu odstranit.

Zmíněná hláška je s vysokou pravděpodobností uložena jako datový záznam ve formátu vhodném přímo pro GSM kodek v paměti v účtovací části ústředny. Samo hlášení se skládá ze tří částí, dvou stále stejných a jedné proměnné, která oznamuje velikost kreditu. Té prostřední části je rozumět dobře. Úvod a záver hlášky je však zcela nesrozumitelný a velice nelibozvučný. Text je za normálních okolností tento: "Your credit is low. You have .... crowns on your account." Jestliže máte zájem se Oskarovým skřehotáním pobavit, můžete si stáhnout soubor wav (150kB).

Oskarovi nelze než doporučit, aby vyslal do ústředny svého šamana, který strašidlo vypudí.

Doplněno (14:00): OskarŠaman se 10:30 rozhodl, že si to s duchem vyřídí a po několikaminutovém frenetickém tanci se mu ho podařilo zapudit. Projevy onoho strašidla si tak nyní můžete poslechnout výhradně v naší nahrávce.