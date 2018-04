U operátorů to v loňském roce vyhrály low-endy a multimédia

Operátoři jsou ve zveřejňování podobných celkem ostražití, a získat alespoň nejprodávanější typy byl v některých případech problém. Zjistit od nich přesná nebo alespoň přibližná čísla byla předem marná snaha.

Ale i z těch informací, které máme, se dá něco vyčíst. V porovnání s loňským rokem to vypadá, že si Češi polepšili. V roce 2003 převažovaly v předvánočním čase prodeje levných telefonů.

Loňský Ježíšek byl očividně bohatší, protože přibližně 80 procent prodejů tvořily telefony ze střední a vyšší cenové kategorie. Mimochodem to vypovídá o tom, že černobílým displejům je odzvoněno, protože právě ty jsou doménou levných telefonů.

V roce 2004 se zatím nejlépe prodávaly Sony Ericssony T630 a standardně také Nokie. Z telefonů nižší cenové kategorie jsou nejprodávanější ty, které operátoři propagují ve svých kampaních. Právě proto jsou to Siemens A57, Nokia 2300 a 3100.

Projděme si tedy telefony, které si plno z vás určitě v loňském roce pořídilo.

Nejlepší z nejlepších Nokia 6230

Nokia 6230 až na detaily není v ničem výjimečná i oproti jiným mobilům Nokie. A třeba Sony Ericssony, se kterými bude model 6230 srovnávaný nejčastěji, můžete koupit výrazně levněji. Funkcemi jsou přitom modely T610 nebo T630 srovnatelné.

Nokia nemusí mít strach z toho, že by o tento mobil nebyl zájem. Prodávat drahé mobily ve velkém totiž umí, zatím o třídu lépe než konkurence. Navíc už dnes, kdy tento mobil není tolik rozšířený, je vidět velký zájem i mezi běžnými zákazníky, tedy ne těmi, kdo si tento mobil nechali koupit jako služební mobil (takto se tohoto typu mobilu prodá nejvíce).

Nokia 6230 rozhodně není nejlepším mobilem současnosti. A určitě je dost věcí, které by se daly vylepšit. Ale má výborně sladěné funkce s ovladatelností a zákazníkům při orientaci pomůže i to, že sama Nokia jej určila jako manažerský model pro tento rok (divili byste se, pro kolik lidí je důležité zaškatulkování mobilu výrobcem, protože se sami rozhodnout nedokáží) a bude tedy módní ho vlastnit. A připlatit si pár tisíc za to, že to je Nokia? To u nás není nic neobvyklého…





Sony Ericsson T630 -

Jestli vás Sony Ericsson T610 zaujal, ale nepřesvědčil, podívejte se na něj ještě jednou a přiberte si k němu i Sony Ericsson T630. Jak jsme již napsali na začátku, oba mobily se vhodně doplňují, a pokud vám jeden z nich vyhovuje funkčně, měl by vám ten druhý vyhovět i designem. Je mezi nimi samozřejmě velký rozdíl v ceně, který určitě spoustu zájemců o T630 odradí (když mohou mít totéž jen v jiném designu za polovinu), ale dá se předpokládat, že během několika málo měsíců ceny T630 klesnou.

Skalní fanoušky značky jistě nikdo o dokonalosti těchto mobilů přesvědčovat nemusí. A těm ostatním by oba mobily po dřívějším odrazení ze strany ryzích Ericssonů mohly ukázat přívětivější tvář. Ovládání má sice ještě své mouchy v jednoduchosti ovládání a filozofii menu, ale pro spoustu uživatelů už je příjemné.



Siemensy řady A - telefony za babku



Siemens A55 je již druhým mobilem z low-endové "áčkové" řady Siemensů, který porušil pravidla nejlevnější linie tohoto výrobce: má zajímavý design a jeho funkce budou nenáročnému uživateli plně dostačovat. Řeší většinu chyb, které měl přímý předchůdce Siemens A50.

Skoro stejný je další hitovka loňských vánoc Siemens A 57. Oba telefony můžete vedle sebe porovnat na fotografiích, rozdíly jsou opravdu nepatrné. Siemens A57 se bude dodávat ve dvou základních barvách, šedozelené, kterou si můžete prohlédnout na fotografiích a vínové. Kryty telefonu jsou ale výměnné, takže jistě bude na trhu množství nejrůznějších krytů od výrobce i od dalších dodavatelů. Novinka má na pohled o něco hranatější design a výraznější chromovaný rámeček okolo displeje. Použitý plast působí lepším dojmem, než u modelu A55, přesto je na první pohled jasné, že se jedná o levný telefon. Líbila se nám klávesnice, tlačítka jsou větší než u předcházejícího modelu.



Příjemná společnice, která neodmlouvá - Nokia 3100

Nokia 3100 je poměrně nenápadný telefon nižší třídy. Postrádá designové výstřelky, ohromující funkce i digitální fotoaparát. Přesto se jedná o úspěšný a dobře udělaný telefon, který si oblíbilo mnoho uživatelů. O tom svědčí i statistiky vyhledávání na našem serveru, kde Nokia 3100 patří téměř každý den mezi pět nejvyhledávanějších termínů. To i přesto, že od jejího uvedení uplynul bezmála rok.



Jistota v zadních řadách - Nokia 3410

Nokia 3410 na první pohled nepředstavuje žádnou výraznější změnu oproti předchozím modelům 3310 a 3330. Jen kvůli vzhledu by si ale nový telefon pořizoval jen málokdo. Nová 3410 má několik vylepšení, která asi většinu majitelů starších low-endových Nokií potěší, ale jen některé donutí vyměnit telefon za novější. Z našeho pohledu lze nejvýše hodnotit přechod od ovládání pomocí NaviKey k systému se dvěma kontextovými klávesami a vnitřní paměť telefonu na 200 záznamů.

Praktické jsou také vyzváněcí profily s časovým nastavením a automatický zámek klávesnice. Tyto dvě funkce však v dnešní době lze aktivovat i ve starší Nokii 3310, podrobnosti najdete v tomto článku. Všechna další vylepšení včetně podpory Java aplikací spadají do kategorie funkcí pro mládež. Při běžném používání je využijete jen minimálně, ale právě junioři a juniorky jistě přijdou nejrůznějším možnostem osobního nastavení telefonu na chuť. Kdo by si nechtěl při hodině matematiky raději hrát hru než počítat příklady nebo editovat obrázek než poslouchat učitelku. Junioři na svoji budoucnost v té chvíli asi myslet nebudou.

Vánoční dárek od Sony Ericssonu

Sony Ericsson T230 má polyfonní vyzvánění, barevný displej (i když nevyniká kvalitou, je postačující), nemá extravagantní design, který spoustu zákazníků odradí, podporuje práci s e-mailem a samozřejmě podporuje i multimediální zprávy. Digitální fotoaparát sice nemá, ale je možné ho k němu dokoupit a připojit.

I když v Sony Ericssonu T230 najdete i organizér (ale bez kalendáře), jako manažerský mobil T230 používat nemůžete. Organizační funkce postačí pro jednodušší nepracovní použití a citelně vám bude chybět i synchronizace s osobním počítačem. Pro náročnější uživatele mobilů je vhodnější spíše Sony Ericsson T610. Pokud ale chcete mobil, který budete používat především ve volném čase a ne pro práci, bude se vám Sony Ericsson T230 líbit.

Tato Nokie byla představená v Moskvě a nese označení 2300. Tvar telefonu je konvenční, barevná provedení a tvar tlačítek nikoliv. Jako by se Nokia nechala inspirovat šedesátými léty a hnutím hippies.

Jakkoliv je telefon z vnějšku extravagantní, tak uvnitř překvapí jen toho, kdo zatím telefonoval jen pomocí pevné linky. Ne nadarmo je tento model určen pro méně rozvinuté mobilní trhy, jako je Indie, Rusko a africké státy. Přesto prodává i v Evropě.





Multimediální superstar na závěr roku

Motorola E398 je multimediální telefon jak má být. Má vestavěný fotoaparát, Javu, paměťové karty. MP3 přehrávač je slušný, plně se vyrovná levnějším paměťovým MP3 přehrávačům. Reprodukovaný zvuk je velmi kvalitní, navíc telefon umí přehrávat melodie nahlas a dokonce stereofonně. Velkou výhodou je podpora paměťových karet, které lze použít i pro další multimediální obsah, nejen pro MP3 přehrávač.

Další funkce telefonu odpovídají až na detaily modelům V500 a V600, které patří mezi to lepší, co lze na našem trhu zakoupit. Mnoho uživatelů potěší Bluetooth, jiné nadchnou boční světla při vyzváněcích melodiích. Telefon má i několik nedostatků, jako je diakritika při psaní zpráv, nebo vyhledávání v telefonním seznamu jen podle jednoho písmene.