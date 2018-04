U našich mobilních operátorů stojí sekunda hovoru i 54 Kč

Jako ve starých vtipech o řeznících, kteří "to rádi nechávali", si mohou připadat zákazníci našich mobilních operátorů. Ti nás totiž nutí platit za něco, co vlastně ani nemáme šanci využít. Představte si, že chcete jet třeba vlakem z Prahy do Berouna, ale pokladní vám sdělí, že si musíte koupit lístek buď do Rudné, nebo až do Rokycan.

Že vám to přijde absurdní? Nám také, jenže přesně tuto metodu účtování služeb používají naši mobilní operátoři. V podstatě nám tak v tichosti účtují peníze navíc. Pikantní na tom je, že to skoro vypadá, jako by byli domluveni. Zejména u lukrativnějších (rozuměj pro zákazníka dražších) služeb používají všichni operátoři stejně nevýhodné účtování. Jediná sekunda hovoru nás tak klidně může přijít na 54 korun!





Kouzlo účtování – mluvíte 61 sekund, platíte 90

Tato – skoro se chce říci neuvěřitelná – situace vzniká díky tomu, že se žádný z českých mobilních operátorů neodhodlal k podobnému kroku jako slovenský Orange. Ten totiž svým zákazníkům účtuje hovory po sekundách, takže zaplatí přesně to, co odeberou. V Česku jsme na tom hůř a v extrémních případech můžeme zaplatit i dvojnásobek.

Je to dáno tím, že všichni naši operátoři účtují první minutu celou, takže ať prohodíte jen dvě slova nebo si povídáte téměř minutu, zaplatíte stejně. Problém ale je, že u většiny tarifů neúčtují naši operátoři po sekundách ani dále. Z řady v tomto směru vybočují Vodafone a U:fon, kteří u všech svých tarifů účtují národní hovory v režimu 60 + 1, tedy první minutu celou a následně po sekundách.



Malý slovníček účtování: Pro popis způsobů účtování hovorů se obvykle používají bloky vyjádřené v sekundách. Zaúčtovaná minuta je tak označena jako 60. Označení Popis Zaúčtování hovoru o délce 95 sekund Zaúčtování hovoru o délce 125 sekund 1 + 1 Účtování po sekundách, zákazník zaplatí to, co provolal. 95 sekund 125 sekund 60 + 1 Po první minutě se účtuje po sekundách. Hovory kratší než minutu se prodraží, delší jsou účtovány korektně. 95 sekund 125 sekund 60 + 30 Po první minutě se účtuje po půlminutách, vždy tedy zaplatíte něco navíc 120 sekund 150 sekund 60 + 60 Účtování po minutách, zákazník platí každou, i jen započatou, minutu jako celou. 120 sekund 180 sekund

Paradoxní je, že místo aby se situace v Česku zlepšovala, v tichosti se zhoršuje. Nové sady tarifů, které operátoři postupně uvádějí na trh, totiž přinášejí nevýhodnější způsob účtování než ty starší. Takže zatímco u starších minutových tarifů účtuje T-Mobile také v režimu 60 + 1, u kreditních tarifů už vám naskakuje účet po první minutě v půlminutových intervalech (60 + 30).

Ještě o malý kousek horší je to v případě O2, to u svých klasických minutových (magnetických) tarifů používalo také účtování 60 + 1, ale u kreditních tarifů srovnalo krok s konkurentem a zavedlo účtování 60 + 30. Aby toho nebylo málo, nejnovější tarify Neon už používají vrcholně nespravedlivé účtování po minutách (60 + 60). Takže za hovor trvající 61 sekund vám operátor naúčtuje dvojnásobek minutové sazby.

U předplacených karet je situace podobná, pouze u O2 Fun nabízí Telefónica O2 účtování v režimu 60 + 1, ale u dalších předplacených tarifů už je to 60 + 30. Stejně jsou na tom zákazníci Twistu od T-Mobile. Jediným, kdo používá aspoň trochu ospravedlnitelný způsob účtování, tak je opět Vodafone.

To, co možná lze ještě se skřípěním zubů snést u národních hovorů, těžko lze akceptovat u roamingu. Zde stojí U:fon stranou, protože roaming zatím nenabízí. Zbylá trojice ale v až dojemné shodě účtuje roamingové hovory po minutách (60 + 60)! Při relativně vysokých cenách roamingu tak může stát sekunda hovoru navíc opravdu hodně peněz. Vždyť v nejvyšších roamingových zónách cena za minutu hovoru běžně překračuje 50 Kč.

Trochu lepší je situace u mezinárodních hovorů, kde aspoň (obvyklá) dvojice Vodafone a U:fon doplněná T-Mobilem účtuje systémem 60 + 1. Telefónica O2 se zřejmě rozhodla své tarify zpřehlednit, takže od prvního prosince letošního roku účtuje i mezinárodní hovory po minutách, i když dosud používala účtování 60 + 30. Aby toho nebylo málo, O2 jako jediný z našich operátorů v první polovině letošního roku zvýšil cenu za SMS posílaná na zahraniční čísla na 5 Kč, ostatní operátoři tyto zprávy účtují jako standardní SMS podle tarifu uživatele.

Předplaťte si, ale my nic nedáme

Jedním z nepříjemných důsledků neférového účtování je to, že zákazník prakticky nemá žádnou šanci zkontrolovat, kolik volných jednotek z tarifu už vyčerpal. Je pravda, že jak T-Mobile, tak Vodafone nabízejí u kreditních tarifů možnost nastavit si volací limit, případně se podívat, kolik ještě zbývá k provolání.

I tak se ale prakticky nedá zkontrolovat, kolik jste skutečně již provolali. I když telefony umí počítat hovory, až na opravdu řídké výjimky (většinou jde o už dávno neprodávané modely) u nich nelze nastavit způsob účtování. Takže informace v čítači hovorů je úplně na nic. O tom, že by nás operátoři i u paušálních tarifů informovali o ceně hovoru, zatím neuvažují.

Vůbec, pokud jde o předplacený kredit v měsíčním paušálu, operátoři se snaží vše zařídit tak, abyste ho využili co nejméně. A nejde jen o účtování. Z řady tady jednoznačně ční T-Mobile, který jako jediný u svých kreditních tarifů převádí nevyužitou částku neomezeně. To znamená, že když budete volat pár měsíců méně, o předplacené peníze nepřijdete. Podle našich zkušeností funguje "převádění" i více než rok.





Ostatní operátoři převádějí nevyužitý kredit jen do dalšího měsíce. Jak Vodafone, tak O2 navíc mají pravidla nastavena tak, že nejprve musíte vyčerpat volné jednotky z aktuálního měsíce, a pak teprve se začnou využívat i jednotky z minulého měsíce. Takže když jeden měsíc telefonujete méně a následující vyčerpáte jen to, co máte standardně k dispozici, jednotky z předchozího měsíce, ač jste je zaplatili, vám prostě propadnou. Ještě dále jde Telefónica O2, která u Neon tarifů (s výjimkou Neon XS) nevyčerpané jednotky nepřevádí vůbec. Totéž platí o O2 Simple.

Pozor na zvýhodnění, mohou být drahá

Další skvělou fintou, která je v oblibě především u O2, je použití různých zvýhodněných balíčků. U O2 totiž u všech tarifů (tentokráte s výjimkou Neonů) aplikují různé zvýhodněné balíčky až po vyčerpání volných jednotek.

Takže pokud si například koupíte balíček TOP Víkend za 179 Kč a neprovoláte všechny své volné jednotky ještě před prvním víkendem, bude vám při něm tenhle balíček úplně na nic. Místo aby vám ubývaly volné víkendové minuty z balíčku, budou vám ubývat ze standardního tarifu za standardní ceny. A opět, nemáte moc šancí zjistit, jestli už voláte výhodněji nebo ne.

V tomto směru jsou korektnější T-Mobile a Vodafone, kteří většinu balíčků aktivují automaticky. Například u Vodafone Kamarádi voláte zdarma hned od začátku a tyto hovory vám nečerpají volné minuty. U T-Mobile se před vyčerpáním volných minut neaplikují všechna zvýhodnění. Například u SMS 100+, MMS 15+ a Pevná + se aplikují až po vyčerpání volných jednotek z tarifu.

Ti trpaslíci nejsou stejní – do kreditu nepatří vše

Není to tak dávno, co Vodafone spustil další ze svých "férových kampaní", v nichž hrál hlavní roli trpaslík. Vodafone se snažil zákazníky přesvědčit, že je nekorektní, když majitelé předplacených karet platí vyšší cenu za služby než majitelé paušálních tarifů. Paradoxně tak dosáhl toho, že pro paušální zákazníky je "trpaslík" dražší než pro majitele předplacených karet.





Má to hned několik důvodů. Především majitelé paušálních tarifů jsou mnohem méně flexibilní při změně tarifu. Takže zatímco majitelé férových karet od Vodafone mohou výši svého kreditu (tedy platbu operátorovi) kdykoli změnit, paušální zákazníci mohou změnu provést jen od následujícího zúčtovacího období.

Nejde ale jen o změnu tarifu. I když byly nové kreditní tarify uváděny jako vlastně pohodlnější alternativa pro předplacené karty, je zde ještě jeden zajímavý rozdíl. Pokud si majitel předplacené karty nabije kredit, odečítají se mu z něj všechny služby. U paušálních zákazníků s kreditními tarify je to jinak.

Všichni tři GSM operátoři u nás totiž do kreditních tarifů "zahrnují" jen některé služby. T-Mobile zahrnuje aspoň i MMS, O2 a Vodafone pouze národní hovory a SMS. V praxi to tak znamená, že zatímco majiteli předplacené karty se částka za připojení k internetu strhne z kreditu, majitelé paušálů si ho musí zaplatit navíc. Nad paušál, který musí zaplatit každý měsíc tak jako tak. Od Vodafone je to opravdu férová nabídka!

T-Mobile je trochu přívětivější k firemním zákazníkům, těm z kreditu u paušálních tarifů odečítá navíc i datové přenosy, mezinárodní hovory a hovory v rámci VPN. Ke cti O2 ještě dodejme, že to do kreditu zahrnuje i videovolání, i když vzhledem k jeho minimálnímu využívání to asi na účet zákazníků nemá vliv. Pouze Vodafone přiznal, že v budoucnu by mohl tento postoj přehodnotit, zbylí operátoři o tom podle svého vyjádření neuvažují.

Jistě, lze namítnout, že paušální zákazníci mají některé výhody navíc. Mohou si například pořídit některá z tarifních zvýhodnění, která nejsou dostupná majitelům předplacených karet, případně si mohou koupit dotovaný telefon. Na druhou stranu, právě čeští operátoři dotují telefony nejmenší částkou v Evropě, je tedy otázka, jestli to je vůbec výhoda stojící za řeč.

Zasáhne někdo? EU se rozčiluje

Uvedené způsoby účtování jsou z pohledu zákazníka jednoznačně nekorektní. Neměli bychom být nuceni platit za něco, co nevyužijeme. Jak ukazuje slovenský příklad, není férové účtování nic nemožného. Na to, že podobné účtování není v pořádku, už upozornila v souvislosti s roamingem i evropská komisařka Redingová.

V Česku jsou zřejmě příslušné orgány naprosto v klidu. Zřejmě jim podobný postup přijde zcela v pořádku. Na problém v minulosti několikrát upozorňovalo jen Sdružení obrany spotřebitelů, ale bez odezvy. Zřejmě je tak správné platit za něco, co vám operátor nedá.