U nás jsou nejlevnější MMS v Evropě

Dva čeští operátoři již zprovoznili zasílání MMS zpráv. Cenu jedné multimediální zprávy oba shodně stanovili na 10 korun, ale to je cena zatím pouze zaváděcí, u T-Mobil platí do 10. října letošního roku, Eurotel o změně ceny zatím neuvažuje. Pro využívání této služby nemusíte platit žádné aktivační ani paušální poplatky, u T-Mobile zaplatíte 53 haléřů za potvrzení o doručení zprávy, Eurotel doručenky nezpoplatňuje.

Kolik stojí MMS v zahraničí? Zjistili jsme ceny u mobilních operátorů v Maďarsku, Anglii a Rakousku, kde je v nedávné době také spustili. Maďarský Westel zprovoznil MMS již v polovině května, aktivace služby je zdarma a operátor inkasuje za malou zprávu (do 10 kB), podobně jako naši operátoři, v přepočtu 10 korun, za středně velkou MMS (10 a více kB) si účtuje zhruba 20 korun a za zprávu velkou (30 kB) asi 40 Kč. Podobný model připravuje po desátém říjnu také český T-Mobile - po skončení zaváděcí ceny 10 Kč za jednu MMS budou tyto zprávy rozdělovány do tří kategorií a podle nich také účtovány. V první a nejlevnější skupině budou zprávy velikosti do pěti kB, ve druhé kategorii do 30 kB a nejdražší a prozatím neodesílatelné zprávy více než 30 kB (prozatím dostupné mobily jsou totiž schopné odeslat zprávu jen do 30 kB). Jak říká ředitel marketingu T-Mobile Jiří Dvorjančanský, operátor počítá s tím, že prostřednictvím technologie MMS bude možné zasílání většího množství dat. “MMS zprávy budou po konci zaváděcí ceny zpoplatňovány v několika objemových kategoriích podle množství informací, které budou obsahovat. V předběžné kalkulaci počítáme s cenovým rozpětím zhruba od pěti do dvaceti korun. Vše záleží na tom, jak velké objemy dat se budou v jednotlivých kategoriích přenášet,“ dává příklad Dvorjančanský.

Zajímavě se se zaváděcí cenou vyrovnal rakouský operátor A1-Mobilkom. Multimediální zprávy spustil začátkem června, aktivace služby je zdarma a do 1. září nezaplatí jeho zákazníci za odeslání MMS ani Euro. Šalamounské řešení, ve kterém operátor počítá s tím, že si zákazníci zdarma službu oblíbí, přivyknou na ní a MMS se tak velice rychle v Rakousku rozšíří. U nás ovšem musí uživatel zaplatit už za první odeslanou MMS, možná škoda.

U anglického operátora one2one si uživatel ke svému stávajícímu tarifu, nebo k předplacené kartě, musí ještě zdarma aktivovat službu MMS, tato aktivace je však podmíněna uzavřením smlouvy na dobu minimálně 12 měsíců. Měsíční paušál je potom v přepočtu zhruba za 950 Kč, ten obsahuje možnost odesílat neomezený počet MMS pouze o velikosti 10kB. Na britských ostrovech spustil one2one multimediální zprávy na začátku června.

Z krátkého srovnání vyplývá, že v České republice jsou MMS pravděpodobně zatím nejlevnější (nepočítáme zkušební provoz one2one), ale porovnání bude zajímavější, až T-Mobile najede na objemové účtování. Eurotel totiž zatím pravděpodobně zůstane u stálého poplatku 10 Kč za zprávu. Do cen a zájmu o multimediální zprávy se také výrazně promítnou výsledky dohod o propojovacích poplatcích mezi našimi i zahraničními operátory. Zajímavý je také způsob zpoplatňování informačních MMS. „Informační balíčky budou placeny měsíčními poplatky, nebo si uživatel bude moci objednat a také zaplatit jen jednu zprávu,“ řekl Jan Kučmáš, tiskový mluvčí Eurotelu. Osud multimediálních zpráv máte v rukou vy uživatelé, ale především operátoři, kteří nesmějí službu předražit, a navíc musí nabídnout potřebné spektrum využití MMS.