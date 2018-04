U:fonův komunikátor: za málo peněz toho umí hodně

Až dosud se nejmladší český mobilní operátor U:fon soustředil spíše na jednoduché přístroje určené těm, kteří chtějí za telefonování co nejvíce ušetřit. V nabídce přístrojů ho hodně limituje i technologie CDMA, telefony určené pro tuto síť se totiž přece jen trochu liší od toho, co známe z GSM.

Teď to ale vypadá, že se trochu blýská na lepší časy. Na Facebooku (více zde) se totiž objevila informace, že U:fon chystá komunikátor pro mladé - čtěte: U:fon testuje na Facebooku zájem o svůj první komunikátor.

Z přiložených videí a obrázků lze identifikovat tento přístroj jako Ubiquam U800, který koncem loňského roku zařadil do nabídky ruský CDMA operátor Sky Link. Jakkoli je azbuka na QWERTY klávesnici trochu matoucí, rozhodli jsme se na U800 ve verzi pro tohoto operátora, který se nám podařilo získat, podívat podrobněji. Zvlášť když nám neoficiální zdroje blízké U:fonovi potvrdily, že na počeštění tohoto přístroje se horečně pracuje.

Internet, e-mail a zábava pro mladé

V minulosti cílili výrobci zařízení s QWERTY klávesnicí především na manažery, o kterých soudili, že bez e-mailů neudělají ani ránu. V poslední době se ale ukazuje, že mnohem zajímavější skupinou jsou z tohoto pohledu mladí lidé, kteří jsou s internetem prostě srostlí a jen neradi se ho vzdávají na cestě do školy, ve škole nebo venku s kamarády.

Chaty, Facebook, ale i přístup k e-mailům jsou pro ně často důležitější než SMS nebo volání. V tomto směru by měl U800 celkem dobře vyhovět. Přímo v telefonu je k dispozici poměrně slušný e-mailový klient, který si bez problémů poradí i s IMAP účty, stejně jako s přílohami. Možná by se hodilo PUSH řešení, ale to se dá obejít nastavením automatické aktualizace.

Do základní výbavy telefonu – alespoň ve Sky Link verzi – patří také Easy Messenger, což je v podstatě univerzální komunikační program, který zvládne ICQ, ale i další protokoly jako MSN, Yahoo Messenger nebo Google Talk. Ruské recenze dokonce hovoří i o podpoře SIP, tedy VoIP volání. Příslušný program jsme ale v telefonu nenašli. To ostatně platí i o GPS, které by podle všech dat mělo být integrováno. Jeho podpora v kuse, který máme k dispozici, chybí. Může to být tím, že GPS je pouze zakázáno v softwaru telefonu. Podle informací Mobil.cz by měl ale U:fon telefon prodávat s GPS.

Do funkcí, které zaujmou především mladé uživatele, musíme ještě zařadit přehrávače multimédií. V telefonu je k dispozici hudební přehrávač a také přehrávač videa ve formátu MP4. Veškerá multimediální data mohou být uložena na Micro SD kartě. Telefon si ale bohužel neporadí s kartami Micro SDHC, takže bude třeba vystačit s 2GB kartou. To ale asi nebude žádný zásadní problém.

Ostatní výbava odpovídá běžnému telefonu nižší střední třídy, kalendář i kontakty nabízejí dostatečný komfort pro běžného uživatele a nechybí ani podpora Bluetooth. Sky Link dodává přístroj ještě se svým obchodem BREW. Ten ale v české verzi bude chybět, uvidíme, co ho nahradí. Nesmíme zapomenout ani na webový prohlížeč, který si poradí s většinou stránek celkem bez problémů. Podle ruských zdrojů by měl telefon podporovat i Javu, nám ale aplikace nefungovaly.

Telefon není vybaven žádným operačním systémem, nehledejme v něm tedy Windows Mobile ani Symbian. Těžko říci, jestli je to nějaká zásadní nevýhoda. Většina potřebných aplikací je přímo v telefonu a pohyb v menu je aspoň rozumně rychlý. Nakonec Ubiquam U800 není přístrojem pro technoidy.

V balíčku s daty

Podle informací na Facebooku zvažuje U:fon, že by telefon nabízel rovnou s datovým balíčkem. To považujeme za velmi dobrý nápad, a jak ukazuje úspěch iPhonu, myslí si to i řada uživatelů. Tím nechceme ubiquam srovnávat s iPhonem, je určen asi úplně jiné skupině uživatelů. Ale u podobných telefonů, určených hlavně pro práci s internetem a internetovými službami, je tento postup rozhodně vítaný. Uživatel se totiž nemusí trápit s tím, jak dlouho a jak často je na ICQ, webu nebo kolik si přečte e-mailů.

Zatím není úplně jasné, jaký typ připojení bude telefon podporovat. Přesněji řečeno, půjde s vysokou pravděpodobností o CDMA 2000 EV-DO, tedy o U:fonův Fofr Internet. Některé ruské recenze hovoří dokonce o podpoře rychlejší varianty Rev. A. To se nám ale zatím nepodařilo ověřit. Pokud by to byla pravda, získal by telefon rozhodně další body navíc.

V kombinaci s Bluetooth nebo standardním Mini USB kabelem totiž může fungovat jako datový modem. Pokud by skutečně podporoval Rev. A, byl by skvělým řešením i pro mobilní připojení k internetu. Uživatelé by nemuseli nosit USB modem, a navíc by se zřejmě jednalo o nejlevnější variantu neomezeného připojení z notebooku či počítače. To jsou ale prozatím jen spekulace, U:fon ceny nechce oficiálně potvrdit.

Není to BlackBerry, ale…

Když se objeví telefon s QWERTY klávesnicí, obvykle se začne hovořit o BlackBerry. Právě kanadský RIM totiž tento styl telefonů propaguje. Jinak ale nemá Ubiquam U800 s BlackBerry nic společného. Jak jsme se už zmínili, telefon pracuje se standardními e-maily, a nemá tedy podnikové řešení jako BlackBerry přístroje. Jeho užití je tak spíše mezi soukromými uživateli než pro firemní zákazníky. Tomu ostatně odpovídá i U:fonův test na Facebooku.

Za BlackBerry, ale třeba i za Nokií E71 zaostává Ubiquam U800 i co do použitých materiálů. Nelze říci, že by dílenské zpracování bylo nekvalitní. Všechny díly slušně pasují a telefon nijak nevrže či neskřípe. Přesto je ale patrné, že použité plasty jsou trochu levnější než u zmíněných přístrojů. Snad Motorola Q je v tomto směru trochu blíže. Telefon přece jen působí trochu levně, což by u mladých – pro které má být určen – mohlo být handicapem. Ale na druhou stranu, on poměrně levný je.

Při psaní na klávesnici přece jen trochu vadila ruská verze telefonu (menu bylo naštěstí v angličtině), protože znaky latinky a azbuky na klávesách jsou trochu matoucí. Psaní na klávesnici není nijak extrémně pohodlné, ale nezaostává za většinou současných QWERTY modelů. Klávesy reagují přesně a s trochou cviku se na telefonu dá psát i docela rychle.

Kdo si vyzkoušel BlackBerry, určitě zalituje, že uprostřed ovládacích kláves není trackball, ale obyčejné potvrzovací tlačítko. Jinak má ale telefon standardní ovládání a vyznat se v menu rozhodně není problém. K dispozici jsou i dvě tlačítka pro přímý přístup k přehrávačům multimédií a také k internetovým službám.

Zvenku standard

Pokud jde o fyzické parametry, telefon nijak nevybočuje ze své kategorie. Rozměry 113 x 67 x 15 mm stejně jako 102 gramů váhy jsou naprosto standardní. Dodávaný Li-Ion akumulátor s kapacitou 1 050 mAh by měl vydržet v síti CDMA na 250 hodin stand-by režimu, případně na 3 hodiny hovoru. Bohužel jsme nemohli vyzkoušet, jaká je kvalita hovoru v síti U:fon, na kterou si někteří uživatelé u starších typů přístrojů stěžují.

Ubiquam U800 je osazen 2,4“ TFT displejem pracujícím v rozlišení 320 x 240 bodů. Pokud by tedy měl vestavěnou GPS, na navigaci by se poměrně hodil. Písmenka jsou na displeji bez problémů čitelná, i když grafika není nijak zvlášť jemná. Opět spíše průměr.

Levné připojení a vlastně i volání

Podle informací na Facebooku by se měl telefon prodávat s neomezeným datovým balíčkem v cenách od 300 do 600 korun měsíčně. Podle ceny měsíčního paušálu by měl telefon stát od 900 do 2 000 korun, což je podle našeho názoru cena poměrně přijatelná. Zvlášť když datový paušál půjde použít i pro připojení z notebooku.

U:fon má navíc standardně volání ve vlastní síti zdarma. Paušály s U800 by měly nabízet volání mimo síť U:fon za 4,50 Kč, případně 3,50 Kč. I to je slušná cena, stejnou nabízí například Vodafone u tarifu Nabito 1 150 s téměř dvojnásobným paušálem a bez datového balíčku. U T-Mobilu stojí minuta 4,90 Kč u Kredit 500 a 3,90 Kč u Kredit 750. O2 nabízí za 450 korun Neon M s cenou 4,90 Kč a s voláním do vlastní sítě zdarma jen o víkendech.

Zajímavý přístroj, ale musí si získat uživatele

Přístroj jako Ubiquam U800 by určitě ocenilo nemalé procento uživatelů. Problém je, že zejména mladé lidi by mohl odradit levný vzhled a možná i pověst U:fona. Toho řada z nich vnímá jako důchodcovského operátora, což je možná škoda. Hodnotit ubiquam je ještě trochu předčasné, před uvedením na český trh musí projít ještě řadou úprav.

Potenciál ale rozhodně má. Poměr cena/výkon je u něj slušný, teď je na U:fonovi, aby o tom dokázal přesvědčit uživatele. Bude muset také znovu rozhýbat rozšiřování svého pokrytí, které v posledních týdnech jako by přibrzdilo. Pokud se totiž O2 rozhýbe s pokrytím 3G, bude to mít U:fon zase o kus těžší.